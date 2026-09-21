Γροιλανδία: Την Τρίτη υπογράφεται η συμφωνία με Δανία και ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Ελένη Ευστρατίου

Γροιλανδία: Την Τρίτη υπογράφεται η συμφωνία με Δανία και ΗΠΑ στη Νέα Υόρκη
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  • Η συμφωνία μεταξύ Γροιλανδίας, Δανίας και ΗΠΑ θα υπογραφεί την Τρίτη στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.
  • Την υπογραφή θα κάνουν οι πρωθυπουργοί της Γροιλανδίας και Δανίας, καθώς και ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
  • Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας δεν έχουν αποκαλυφθεί και θα γίνουν γνωστές μετά την υπογραφή.
  • Υπάρχουν αντιφάσεις στις δηλώσεις των ηγετών σχετικά με τον έλεγχο της Γροιλανδίας, καθώς οι ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι θα αποκτήσουν πλήρη έλεγχο, ενώ Δανία και Γροιλανδία μιλούν για διασφάλιση της εθνικής κυριαρχίας.
  • Η συμφωνία προβλέπει την εποπτεία της ασφάλειας της Γροιλανδίας από το ΝΑΤΟ αντί για αποκλειστική ευθύνη ΗΠΑ και Δανίας.
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Αύριο, Τρίτη, αναμένεται να υπογραφεί η συμφωνία Γροιλανδίας, Δανίας και ΗΠΑ, στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε το γραφείο της Δανής πρωθυπουργού, Μέτε Φρεντέρικσεν.

«Η τελετή της υπογραφής θα γίνει στο κτίριο των Ηνωμένων Εθνών στις 10.30 τοπική ώρα» (17.30 ώρα Ελλάδας). Το κείμενο θα υπογράψουν ο πρωθυπουργός της Γροιλανδίας Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, η πρωθυπουργός της Δανίας, Μέτε Φρεντέρικσεν, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές οι λεπτομέρειες της συμφωνίας, με την Φρεντέρικσεν να δηλώνει ότι θα γνωστοποιηθούν μόνο αφού ολοκληρωθούν οι υπογραφές. Ωστόσο, οι έως τώρα δηλώσεις των τριών ηγετών παρουσιάζουν αντιφάσεις, με τον Αμερικανό πρόεδρο να ισχυρίζεται ότι θα αποκτήσει πλήρη έλεγχο του αρκτικού νησιού, ενώ η πλευρά της Δανίας και της Γροιλανδίας ισχυρίζεται ότι η συμφωνία κατοχυρώνει την εθνική κυριαρχία του.

Σύμφωνα με το Reuters, η συμφωνία θα θέσει την ασφάλεια της Γροιλανδίας υπό την εποπτεία του ΝΑΤΟ, αντί να την αφήνει αποκλειστικά στην ευθύνη της Ουάσινγκτον και της Κοπεγχάγης.

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