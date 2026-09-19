Δανία: Η συμφωνία με τον Τραμπ για τη Γροιλανδία σέβεται τις κόκκινες γραμμές μας

Τι είπε ο υπουργός Εξωτερικών της Δανίας για τη συμφωνία 

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Δανία: Η συμφωνία με τον Τραμπ για τη Γροιλανδία σέβεται τις κόκκινες γραμμές μας
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δανία και η Γροιλανδία συμφώνησαν σε μια δεσμευτική συμφωνία με τις ΗΠΑ που ενισχύει την ασφάλεια στην Αρκτική και σέβεται τις κόκκινες γραμμές της Κοπεγχάγης.
  • Η συμφωνία παρέχει στις ΗΠΑ μόνιμο έλεγχο της ασφάλειας της Γροιλανδίας και απαγορεύει την εγκατάσταση ρωσικών και κινεζικών στρατιωτικών βάσεων στο νησί.
  • Η κυριαρχία της Δανίας επί της Γροιλανδίας διατηρείται ανέπαφη, και το κείμενο αναγνωρίζει το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του λαού της Γροιλανδίας.
  • Οι ΗΠΑ σκοπεύουν να αναπτύξουν τρεις νέες στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία, εκτός από τη βάση Πίτουφικ που ήδη διαθέτουν.
  • Η συμφωνία έχει αόριστη διάρκεια και παραμένει σε ισχύ ακόμα και αν η Γροιλανδία αποκτήσει πλήρη ανεξαρτησία.
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Η Δανία χαιρέτισε σήμερα τη «δεσμευτική» συμφωνία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, η οποία, όπως δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, παρέχει στην Ουάσιγκτον «μόνιμο έλεγχο» επί της ασφάλειας της Γροιλανδίας και απαγορεύει την εγκατάσταση ρωσικών και κινεζικών βάσεων στο έδαφος αυτό της Αρκτικής.

Ο Τραμπ είχε προκαλέσει μεγάλη κρίση στις σχέσεις με την ΕΕ απειλώντας να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας, ένα αυτόνομο έδαφος της Δανίας στην Αρκτική.

Η Δανία και η Γροιλανδία χαιρέτισαν τη συμφωνία, λέγοντας ότι θα την υπογράψουν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα. Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν εκτίμησε ότι η συμφωνία αυτή «θα ενισχύσει την ασφάλεια» της Αρκτικής.

«Μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας θα ακολουθηθεί, ελπίζουμε, από μια δεσμευτική συμφωνία που θα ενισχύσει την ασφάλεια στην Αρκτική και τον Βόρειο Ατλαντικό και, κατά συνέπεια, την κοινή μας ασφάλεια στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης», πρόσθεσε ο Ράσμουσεν σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Δανός υπουργός σημείωσε εξάλλου ότι η συμφωνία σέβεται «τις κόκκινες γραμμές» που είχε θέσει η Κοπεγχάγη.

Γροιλανδία

Δανοί στρατιώτες περπατούν μπροστά από το κέντρο της Κοινής Αρκτικής Διοίκησης στο Νουούκ της Γροιλανδίας,

AP

«Μόνιμος έλεγχος»

Ωστόσο οι όροι της συμφωνίας δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και η Δανία επιμένει ότι η κυριαρχία της επί του νησιού διατηρείται ανέπαφη. Το κείμενο «αναγνωρίζει την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα του Βασιλείου (της Δανίας) και το δικαίωμα του λαού της Γροιλανδίας στην αυτοδιάθεση», δήλωσε η Δανή Πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της γροιλανδικής κυβέρνησης Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν χαιρέτισε τον συμβιβασμό, αναφέροντας πως «εγγυάται και ενισχύει την ασφάλεια της Γροιλανδίας, του βασιλείου της Δανίας, των ΗΠΑ και της δυτικής συμμαχίας». Η συμφωνία «αναγνωρίζει τα συμφέροντα της Γροιλανδίας και τη θέση μας στη διεθνή συνεργασία», συμπλήρωσε.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι εξασφάλισε «μόνιμο έλεγχο» από τη Δανία και τη Γροιλανδία επί της ασφάλειας της στρατηγικής περιοχής της Αρκτικής, κάτι που θα επιτρέψει να αποτραπεί η εγκατάσταση εκεί των αντιπάλων των ΗΠΑ, κυρίως της Κίνας και της Ρωσίας.

Η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω του Truth Social, «παρέχει στις ΗΠΑ μόνιμο έλεγχο επί της ασφάλειας καθώς και όλων των άλλων αναγκών της Γροιλανδίας». Παράλληλα θα εμποδίσει κάθε «αντίπαλο» της Ουάσινγκτον να αποκτήσει στρατιωτική παρουσία στη Γροιλανδία ή να πραγματοποιεί εκεί ευαίσθητες επενδύσεις χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των ΗΠΑ.

Ο όρος αυτός αφορά την Κίνα και τη Ρωσία, διευκρίνισε στη συνέχεια το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Donald Trump

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μιλάει κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με Ρεπουμπλικάνους βουλευτές στον Κήπο των Τριαντάφυλλων του Λευκού Οίκου, την Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου 2026, στην Ουάσινγκτον

AP

Αόριστη διάρκεια ισχύος

«Η συμφωνία αυτή διασφαλίζει ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν μπορούν να εγκαθιδρύσουν βάση στη Γροιλανδία ούτε να αποστείλουν εκεί στρατεύματα και ότι υφίστανται οι απαραίτητοι μηχανισμοί για την αποτροπή οποιασδήποτε επένδυσης σε ευαίσθητους τομείς», δήλωσε αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

Η Γροιλανδία βρίσκεται σε στρατηγική θέση, στη συντομότερη διαδρομή μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ. Διαθέτει ανεκμετάλλευτα κοιτάσματα σπανίων γαιών και θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο, καθώς οι πάγοι των πόλων λιώνουν και αναδύονται νέες ναυτιλιακές οδοί.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε επίσης χθες ότι οι ΗΠΑ «θα ξεκινήσουν αμέσως τη διαδικασία ανάπτυξης μιας μεγάλης στρατιωτικής παρουσίας» στο νησί.

Σύμφωνα με πολλά μέσα ενημέρωσης, οι ΗΠΑ θέλουν να δημιουργήσουν στη Γροιλανδίας τρεις νέες βάσεις στο νότιο τμήμα της χώρας, επιπλέον της βάσης Πίτουφικ, την οποία διαθέτουν στα βόρεια. Αυτή η εγκατάσταση αποτελεί κρίσιμο κρίκο στην αμερικανική αντιπυραυλική άμυνα.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο έκανε λόγο για συμβιβασμό που «απαντά σε όλες τις ανησυχίες μας για την εθνική ασφάλεια που αφορούν τη Γροιλανδία».

Εξάλλου, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος υπογράμμισε ότι «η ισχύς της συμφωνίας είναι αόριστη» και δεν θα έχει «κανένα κόστος» για την Ουάσινγκτον, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα». Σύμφωνα με τον αξιωματούχο του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η συμφωνία παραμένει σε ισχύ «ακόμη και αν η Γροιλανδία γίνει πλήρως ανεξάρτητη χώρα».

Μια συμφωνία άμυνας του 1951, η οποία επικαιροποιήθηκε το 2004, παρείχε ήδη στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ουσιαστικά ελεύθερο πεδίο δράσης για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων στη Γροιλανδία, υπό την προϋπόθεση ότι θα ενημέρωναν τις αρχές. Η Ουάσιγκτον είχε διατηρήσει εκεί έως και 17 στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

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