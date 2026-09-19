Μπελέρης: Αναδίπλωση στις δηλώσεις του για τον Ηλία Κασιδιάρη - «Ήταν άστοχη»

Αντιδράσεις προκάλεσαν οι δηλώσεις του ευρωβουλευτή για την αποφυλάκιση του Ηλία Κασιδιάρη

Ελένη Ευστρατίου

Μπελέρης: Αναδίπλωση στις δηλώσεις του για τον Ηλία Κασιδιάρη - «Ήταν άστοχη»
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  • Ο ευρωβουλευτής Φρέν Μπελέρηςκάλεσε τη δήλωσή του για τον Ηλία Κασιδιάρη χαρακτηρίζοντάς την άστοχη, μετά από αντιδράσεις κυρίως από το ΠΑΣΟΚ.
  • Ο Μπελέρης τόνισε τη σταθερή προσήλωσή του στη δημοκρατία, τους θεσμούς και το κράτος δικαίου, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει οποιαδήποτε σχέση με τον Κασιδιάρη.
  • Το ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε τις δηλώσεις Μπελέρη ως υπεράσπιση ενός «υμνητή του ναζισμού» και ζήτησε από τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να τις αποδοκιμάσει.
  • Ο Μπελέρης υπερηφανεύτηκε για τη συμμετοχή της Νέας Δημοκρατίας στη δίκη της Χρυσής Αυγής και την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου κατά των εγκληματικών οργανώσεων.
  • Το ΠΑΣΟΚ επέκρινε επίσης τη συνάντηση του διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού με στέλεχος της ακροδεξιάς, ζητώντας ενημέρωση από τον Πρωθυπουργό.
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Ανακάλεσε τα όσα είπε για τον Ηλία Κασιδιάρη ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φρέντι Μπελέρης, μετά τις αντιδράσεις που προκλήθηκαν και ιδιαίτερα από το ΠΑΣΟΚ.

Μιλώντας σε συνέντευξη στο One Channel την προηγούμενη εβδομάδα, ο ευρωβουλευτής σχολίασε την αποφυλάκιση Κασιδιάρη αναφέροντας ότι «είναι από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του». Πρόσθεσε επίσης ότι «το Σύνταγμα και η Δημοκρατία πρέπει να εφαρμόζονται για όλους», ενώ σχολίασε ότι δεν τον γνωρίζει προσωπικά, ούτε έχει συνεργαστεί ποτέ μαζί του.

Η απάντηση αυτή προκάλεσε την αντίδραση του ΠΑΣΟΚ, το οποίο με ανακοίνωσή του σχολίασε πως αναγνωρίζεται σε έναν «υμνητή του ναζισμού, που ονειρεύεται την κατάλυση της δημοκρατίας, το δικαίωμα να είναι στην πολιτική σκηνή». Μάλιστα, κάλεσε τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο να αποδοκιμάσει τις δηλώσεις Μπελέρη, ενώ σχολίασε και τη συνάντηση του διευθυντή του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βουλή, Μιχάλη Μπεκίρη, με τον δημοτικό σύμβουλο και στέλεχος του Εθνικού Μετώπου, Γιάννη Κουργιανίδη.

Ο ευρωβουλευτής κ. Μπελέρης, με ανάρτησή του στο facebook ανακάλεσε σήμερα τα όσα είπε για τον Ηλία Κασιδιάρη, χαρακτηρίζοντας «άστοχη» τη δήλωσή του. Σημείωσε ότι αυτά που είπε στη συνέντευξη χαρακτηρίζουν την προσήλωσή του στη δημοκρατία, τους θεσμούς και το κράτος δικαίου, ενώ δήλωσε υπερήφανος που ανήκει στο κόμμα που κατά τη διακυβέρνησή του ξεκίνησε η δίκη για τη Χρυσή Αυγή και άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο για τις εγκληματικές οργανώσεις.

Επέκρινε επίσης το ΠΑΣΟΚ για την ανακοίνωσή του, αναφέροντας ότι επιλέγει να απομονώσει τη συγκεκριμένη φράση από το σύνολο των δηλώσεών του, δημιουργώντας μία εικόνα «που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο περιεχόμενο της συνέντευξης ούτε στις θέσεις που διαχρονικά έχω εκφράσει».

Η ανάρτηση του Φρέντι Μπελέρη

«Μια αποστροφή μου σε ένα σημείο της συνέντευξης μου στο One ήταν άστοχη και την ανακαλώ.

Το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο, επιλέγει να απομονώσει τη συγκεκριμένη φράση από το σύνολο της απάντησής μου, δημιουργώντας μια εικόνα που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο περιεχόμενο της συνέντευξης ούτε στις θέσεις που διαχρονικά έχω εκφράσει.

Η συνολική τοποθέτησή μου ήταν απολύτως σαφής: δεν έχω καμία σχέση με τον κ. Κασιδιάρη και όσα εκπροσωπεί. Αντιθέτως, όσα είπα αποτελούν έκφραση της σταθερής προσήλωσής μου στη δημοκρατία, στους θεσμούς και στο κράτος δικαίου.

Αυτή είναι και η διαχρονική στάση μου: να στέκομαι απέναντι σε αντιλήψεις και πρακτικές που υπονομεύουν τις δημοκρατικές αξίες και να δίνω μάχες ώστε οι συμπολίτες μας να μην παρασύρονται σε επικίνδυνα μονοπάτια.

Σε κάθε περίπτωση, είμαι υπερήφανος που ανήκω σε μια παράταξη που επι των ημερών διακυβέρνησής της συγκεντρώθηκαν όλες οι δικογραφίες και κατατέθηκαν στη δικαιοσύνη, βρέθηκε αίθουσα για να δικαστεί η Χρυσή Αυγή και άλλαξε το νομοθετικό πλαίσιο με αποτέλεσμα να μπορεί η δικαιοσύνη να λαμβάνει αποφάσεις που προστατεύουν τη Δημοκρατία μας από εγκληματικές οργανώσεις.

Η θέση μου ήταν και παραμένει ξεκάθαρη».

Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ

«Ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Φ. Μπελέρης, στη διάρκεια συνέντευξής του στον τηλεοπτικό σταθμό ΟΝΕ εκθειάζει τον καταδικασμένο εγκληματία Ηλία Κασιδιάρη ως “έναν από τους λίγους Έλληνες που έκανε μέχρι την τελευταία μέρα της φυλακής του (!)” και αναγνωρίζει σε έναν υμνητή του ναζισμού, που ονειρεύεται την κατάλυση της δημοκρατίας, το δικαίωμα να είναι στην πολιτική σκηνή.

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος οφείλει να αποδοκιμάσει άμεσα τον ευρωβουλευτή του κόμματος του για τις επικίνδυνες απόψεις του. Και να του θυμίσει ότι οι εγκληματίες για βαριά ποινικά αδικήματα, όπως η δολοφονία ανθρώπων, δεν κάνουν “ανδραγάθημα” εκτίοντας την ποινή τους.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες της “Θεσσαλονίκης” ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού στην Βουλή, κ. Μπεκίρης, συναντήθηκε με τον δημοτικό σύμβουλο, στέλεχος του Εθνικού Μετώπου και συνομιλητή του Κασιδιάρη, Γιάννη Κουργιανίδη.

Ο τελευταίος μάλιστα επιβεβαιώνει τη συνάντηση.

Για ποιο λόγο ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού και με ποιες εντολές κάνει συναντήσεις με στελέχη της Ακροδεξιάς; Ο Πρωθυπουργός είναι ενήμερος;».

Η συνέντευξη του Φρέντι Μπελέρη στο ONE:

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