Μπελέρης: Η Ελλάδα σκεπάζει όλους τους πολίτες της σε όποια γωνία του κόσμου και αν βρίσκονται

Snapshot Ο ευρωβουλευτής Φρέντης Μπελέρης υπογράμμισε την αδιάλειπτη στήριξη της Ελλάδας προς όλους τους πολίτες της, όπου κι αν βρίσκονται, και δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον αγώνα για τον Ελληνισμό.

Στις 22 Ιουλίου, μετά τον ορκωμό του, επέστρεψε στις αλβανικές φυλακές για να στηρίξει τους ανθρώπους της Χιμάρας και τον Ελληνισμό, παρά τις αντιξοότητες.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναδείχθηκε ως πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή, ενισχύοντας τη στήριξη της Ελλάδας προς τους Έλληνες διεθνώς.

Ο βουλευτής Άγγελος Συρίγος τόνισε ότι η στάση του Μπελέρη αποτελεί παράδειγμα αφοσίωσης στην πατρίδα και πηγή ελπίδας για τη χώρα.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου τόνισε ότι ο αγώνας του Μπελέρη στέλνει μηνύματα για την ανάγκη συνεχούς προσπάθειας, την ύπαρξη κινήματος υπέρ της πατρίδας και τη σημασία της πίστης στις αξίες απέναντι στις δυσκολίες. Snapshot powered by AI

«Η Ελλάδα σκεπάζει όλους τους πολίτες της σε όποια γωνία του κόσμου και αν βρίσκονται. Θα συνεχίσω να δίνω μάχες για τον Ελληνισμό», διεμήνυσε χθες σε εκδήλωση στην Αργυρούπολη ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, κ. Φρέντης Μπελέρης.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για τα 2 χρόνια παρουσίας του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Υγείας, κ. Άδωνις Γεωργιάδης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Θάνος Πλεύρης, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Στέφανος Γκίκας, οι Βουλευτέςτης Νέας Δημοκρατίας, κ.κ. Σοφία Βούλτεψη, Φώντας Μπαραλιάκος, Βασίλης Γιόγιακας, Μαρία Αντωνίου, Ζωή Ράπτη, Ζέττα Μακρή, Διονύσης Σταμενίτης, Γιάννης Πασχαλίδης και Άγγελος Συρίγος, ο πρ. Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός ε.α., κ. Κωνσταντίνος Φλώρος, ο πρ.Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Λευτέρης Οικονόμου, ο πρ. Υπουργός, κ.Αναστάσιος Λιάσκος, ο Δήμαρχος Φυλής, κ. Χρήστος Παππούς, ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου, κ. Γιάννης Φωστηρόπουλος, ο Δήμαρχος Δάφνης-Υμηττού, κ. Νικόλαος Τσιλίφης, ο Πρόεδρος ΚΕΑΔ, κ. Βαγγέλης Ντούλες, ο πρ. Δήμαρχος Αθηναίων, κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο πρ. Δήμαρχος Πύλου και Γ.Γ. της ΚΕΔΕ, κ. Δημήτρης Καφαντάρης, ο πρ.Δήμαρχος Μυκόνου, κ. Κωνσταντίνος Κουκάς, οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κ.κ.Θωμάς Πιτούλης, Χάρης Ρώμας, Σταύρος Βοϊδονικόλας, Χρήστος Παΐσιος, Δημήτρης Καφαντάρης, Χάρης Λαζάνης, ο Διοικητής του Γ.Ν. Ασκληπιείου Βούλας, κ. Αιμίλιος Βουγιουκλάκης, ο Διοικητής του Νοσοκομείου «Παίδων», κ. Αναστάσιος Μίχας, ο πολιτευτής της ΝΔ, κ. Μπάμπης Καραθάνος, καθώς και αρκετοί εκπρόσωποι των ΜΜΕ.

Ο Φρέντι Μπελέρης με τον υπουργό Περιβάλλοντος, Σταύρο Παπασταύρου

Ο κ. Μπελέρης, αφού ευχαρίστησε όλους τους παρευρισκόμενους για τη μαζική προσέλευσή τους, υπογράμμισε τη σταθερή στήριξη που δέχθηκε από την πρώτη στιγμή από την Κυβέρνηση κατά την περιπέτεια του, λέγοντας ότι «έδωσα μια μάχη όχι για τον εαυτό μου αλλά και για τον Ελληνισμό. Σήμερα, η φωνή του Βορειοηπειρωτικού Ελληνισμού αντηχεί δυνατά στις Βρυξέλλες».

Ο ευρωβουλευτής, Φρέντη Μπελέρης με τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνο Πλεύρη

Υπενθυμίζοντας ότι «σαν σήμερα, 22 Ιουλίου, αφού είχα ορκιστεί στις 16 ΙουλίουΕυρωβουλευτής, επέστρεψα στις αλβανικές φυλακές, σε αντίθεση με όσους πίστευαν ότι δε θατο πράξω. Επέστρεψα, γιατί δεν μπορούσα να προδώσω την εμπιστοσύνη των ανθρώπωντης Χιμάρας, αλλά και όλων των Ελλήνων. Γιατί, αλλιώς ο πολύμηνος αγώνας μου θα έπεφτεστο κενό».

Την ίδια στιγμή, όμως, εξέφρασε και ένα μεγάλο «ευχαριστώ» προς τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, που όπως είπε, απέδειξε ότι υπάρχει η Ελλάδα που αποτελεί πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή και σκεπάζει όλους τους πολίτες της, είτε είναι στη Χιμάρα, είτε στην Κύπρο είτε σε όλον τον κόσμο».

Συρίγος: Η συνάντηση με την μάνα του Μπελέρη

Στη συνέχεια, χαιρετισμό απηύθυνε ο Βουλευτής Α’ Αθηνών, κ. Άγγελος Συρίγος, ο οποίος διηγήθηκε την πρώτη συνάντηση που είχε με τη μητέρα του κ. Μπελέρη στη Χιμάρα, μετά τησύλληψη του από τις αλβανικές αρχές. «Όταν της είπα, μη στεναχωριέστε, μου απάντησε “δεν στεναχωριέμαι. Ο Φρέντης κάνει το καθήκον του προς την Πατρίδα μας”. Και η αλήθεια είναιότι με τέτοιους ανθρώπους, η χώρα μας δεν έχει τίποτα να φοβάται».

Ο κ. Μπελέρης με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη και τον καθηγητή Άγγελο Συρίγο

Το μήνυμα Παπασταύρου

Τέλος, τον λόγο πήρε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, οοποίος είπε ότι «ο αγώνας του Φρέντη έστειλε τρία ηχηρά μηνύματα.

Πρώτον, ο ελληνισμός απαιτεί αγώνα. Τίποτα δεν μας χαρίζεται και τίποτα δεν μας εκχωρείται χωρίς προσπάθεια.

Η ιστορία του έθνους μας είναι μια διαρκής πορεία θυσιών και διεκδικήσεων. Γι' αυτό οφείλουμενα αγωνιζόμαστε για τον Ελληνισμό, όπου κι αν βρισκόμαστε, με πίστη στις αξίες και σταιδανικά μας.

Δεύτερον, αυτό που συνέβη ήταν η δημιουργία ενός κινήματος. Εξαπλώθηκε γιατίάγγιξε μια βαθιά φλόγα που υπάρχει μέσα στους ανθρώπους της παράταξης μας: την αγάπηγια την ελευθερία και την πατρίδα.

Τρίτον, το ίδιο ισχύει και σε προσωπικό επίπεδο. Ο καθένας μας θα βρεθεί αντιμέτωπος με δυσκολίες και δοκιμασίες. Όταν όμως μένεις πιστός στις αξίεςκαι στις αρχές σου, δεν λυγίζεις. Μπορεί να δεχθείς χτυπήματα, μπορεί να πέσεις, αλλά βρίσκειςτη δύναμη να σηκωθείς ξανά. Στο τέλος, το καλό νικά, η αλήθεια δικαιώνεται και κάθε τίμιοςαγώνας βρίσκει τη δικαίωσή του».

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