Χαλκιδική: Οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά στην Γαλάτιστα

Snapshot Οριοθετήθηκε άμεσα η πυρκαγιά στην αγροτική έκταση της Γαλάτιστας, Χαλκιδικής.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 33 πυροσβέστες, 7 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρων, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 4 το απόγευμα στην τοπική κοινότητα Γαλάτιστας.

Ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για τη διερεύνηση των αιτίων. Snapshot powered by AI

Οριοθετήθηκε μετά και την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε αγροτική έκταση στην τοπική κοινότητα Γαλάτιστας στο Δήμο Πολύγυρου, στη Χαλκιδική.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 33 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη.

Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.

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