Χαλκιδική: Φωτιά στην Γαλάτιστα - Επιχειρούν πέντε εναέρια μέσα

Snapshot Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Γαλάτιστα της Χαλκιδικής σε ξερά χόρτα και καλάμια.

Η φωτιά βρίσκεται μακριά από κατοικημένη περιοχή και δεν θεωρείται ανησυχητική προς το παρόν.

Στην περιοχή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρων, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης σπεύδουν για να προλάβουν την εξάπλωση της φωτιάς. Snapshot powered by AI

Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Γαλάτιστα της Χαλκιδικής.

Η φωτιά δεν φαίνεται ανησυχητική μέχρι στιγμής, καθώς ξέσπασε σε ξερά χόρτα και καλάμια, ενώ βρίσκεται μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Ωστόσο, ισχυρές δυνάμεις έχουν σπεύσει στην περιοχή προκειμένου να την αντιμετωπίσουν εγκαίρως πριν να δημιουργηθεί μεγαλύτερο πρόβλημα.

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

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