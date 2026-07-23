Συναγερμός για φωτιά στο Εφετείο - Καπνοί στην περιοχή, καθ' οδόν η Πυροσβεστική
Δυνάμεις της Πυροσβεστικής προσεγγίζουν την περιοχή για να διερευνήσουν το περιστατικό.
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Καπνοί στο Εφετείο Αθηνών στην λεωφόρο Αλεξάνδρας και φόβοι για φωτιά, στο υπόγειο του κτιρίου
Δυνάμεις της Πυροσβεστικής προσεγγίζουν την περιοχή για να διερευνήσουν το περιστατικό.
Συγκεκριμένα πέντε οχήματα, με 12 πυροσβέστες έχουν μεταβεί, προκειμένου να προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια χρειαστεί.
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