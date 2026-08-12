Απίστευτο σκηνικό: 8χρονο αγόρι ψάρεψε πιράνχα σε λίμνη της Πενσυλβάνια

«Έχουμε ζήσει αρκετές τρελές εμπειρίες στο ψάρεμα, αλλά αυτή είναι σίγουρα η νούμερο ένα», δήλωσε ο Michael Coffey, πατέρας του 8χρονου Seamus, ο οποίος έπιασε το ψάρι.

Ανθή Κουρεντζή

Απίστευτο σκηνικό: 8χρονο αγόρι ψάρεψε πιράνχα σε λίμνη της Πενσυλβάνια
ΚΟΣΜΟΣ
3'
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Ο Seamus Coffey, ένα 8χρονο αγόρι από την Πενσυλβάνια, είχε πάει για ψάρεμα με τον πατέρα του, Michael Coffey, το Σάββατο 8 Αυγούστου, όταν ένιωσε κάτι μεγάλο να τραβά δυνατά την πετονιά του, σύμφωνα με το ABC News. Ο μικρός πίστεψε αρχικά ότι είχε πιάσει λαβράκι στη λίμνη Ridley Park.

«Του είπα: “Πιο σιγά, φίλε, μπορεί να το χάσεις. Αυτό μοιάζει με κάτι που δεν έχουμε ξαναπιάσει”», είπε ο Michael στο ABC. «Σκεφτόμουν ότι ίσως ήταν κάποιο bluegill, αλλά πραγματικά δεν ήξερα τι ήταν. Και τότε εκείνος είπε: “Είναι πιράνχα!”».

Και πράγματι, ήταν.

Ο Michael δημοσίευσε αργότερα στο Facebook φωτογραφίες από το απίστευτο ψάρεμα του γιου του. Το ψάρι αναγνωρίζεται από τα κοφτερά, μυτερά δόντια του και τη χαρακτηριστική έντονα πορτοκαλί κοιλιά του. Σε μία από τις φωτογραφίες, ο Seamus ποζάρει περήφανος κρατώντας το εξαιρετικά σπάνιο εύρημά του.

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Ο 8χρονος Seamus Coffey

«Σε αυτό το σημείο, τίποτα δεν μπορεί να μας εκπλήξει όταν πρόκειται για τον Seamus», έγραψε ο πατέρας του. «Σήμερα έπιασε ένα πιράνχα με κόκκινη κοιλιά βάρους περίπου 900 γραμμαρίων στη λίμνη Ridley Park! Από όλα τα πράγματα που θα μπορούσε να ψαρέψει…».

Όταν το ABC ρώτησε τον 8χρονο πώς ήταν τόσο σίγουρος ότι το τεράστιο ψάρι που είχε πιάσει ήταν πιράνχα, εκείνος έδωσε μια αποστομωτικά απλή απάντηση: «Επειδή βλέπω YouTube!»

«Έχουμε ζήσει αρκετές τρελές εμπειρίες στο ψάρεμα, αλλά αυτή είναι σίγουρα η νούμερο ένα», πρόσθεσε ο Michael.

Αργότερα, η Pennsylvania Fish and Boat Commission (PFBC) εξέτασε το ψάρι και επιβεβαίωσε ότι επρόκειτο πράγματι για πιράνχα. Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας, Mike Parker, δήλωσε στο ABC ότι το ψάρι, το οποίο κατάγεται από περιοχές της Νότιας Αμερικής, ήταν σχεδόν βέβαιο πως αποτελούσε κατοικίδιο κάποιου που στη συνέχεια το απελευθέρωσε στη φύση — μια πράξη που είναι τόσο παράνομη όσο και επιβλαβής για το ίδιο το ζώο.

«Νομίζω ότι πολλές φορές οι άνθρωποι έχουν ένα όνειρο: “Θέλω να αποκτήσω ένα εξωτικό ψάρι, ένα φίδι ή έναν αλιγάτορα”, και όταν είναι μικρό φαίνεται χαριτωμένο», είπε ο Parker. «Όμως κάποια στιγμή ίσως δεν μπορούν πλέον να αντεπεξέλθουν στο κόστος ή να το φιλοξενήσουν σωστά και αποφασίζουν ότι, ίσως, αυτό είναι πλέον πρόβλημα κάποιου άλλου».

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Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η φροντίδα τέτοιων ειδών αποτελεί ευθύνη πολλών ετών, καθώς αρκετά από αυτά ζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και χρειάζονται ειδικές συνθήκες διαβίωσης, κατάλληλη τροφή και συνεχή φροντίδα.

«Οι άνθρωποι συχνά κουράζονται γρήγορα από αυτή την ευθύνη και θεωρούν ότι το καλύτερο που μπορούν να κάνουν είναι να πετάξουν το ζώο σε ένα ποτάμι ή σε μια λίμνη. Στην πραγματικότητα, αυτό είναι πιθανότατα το χειρότερο πράγμα που μπορείς να κάνεις σε ένα ζώο που έχει μεγαλώσει ως κατοικίδιο», τόνισε.

Τελικά, ο Michael θανάτωσε το ψάρι με όσο το δυνατόν πιο ανώδυνο τρόπο και το απομάκρυνε.

Όπως εξήγησε, το πιράνχα δεν θα μπορούσε να επιβιώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα στο οικοσύστημα της Πενσυλβάνια, ενώ, έχοντας μεγαλώσει ως κατοικίδιο, δεν διέθετε ούτε τις απαραίτητες δεξιότητες για να επιβιώσει μόνο του στη φύση.

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