Μαζική επίθεση πιράνχα στην Αργεντινή: Πάνω από 40 τραυματίες, ένας ακρωτηριασμός
Η ιστορία επαναλαμβάνεται στον Παρανά, με τα πιράνχα να προκαλούν φόβο και τραυματισμούς
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Περισσότεροι από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο έπειτα από μαζική επίθεση πιράνχα στον ποταμό Παρανά, προκαλώντας πανικό και το άμεσο κλείσιμο δημοφιλούς παραλίας στην Αργεντινή.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:58 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Σκόπια: Κατάσχεση-μαμούθ 30 τόνων κάνναβης
23:16 ∙ LIFESTYLE
Lil Jon: Νεκρός μέσα σε λίμνη βρέθηκε ο αγνοούμενος γιος του ράπερ
22:41 ∙ LIFESTYLE
Μπρούκλιν Μπέκαμ και Νίκολα Πελτζ σχεδιάζουν να υιοθετήσουν παιδί
22:33 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Ρέθυμνο: Αίσιο τέλος για τον 59χρονο που είχε εξαφανιστεί
22:15 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Συνελήφθη 70χρονος για απάτες σε βάρος ηλικιωμένων στην Αττική
17:13 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ