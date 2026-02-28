Βιολάντα: Οι πέντε λόγοι που οδήγησαν ανακριτή και εισαγγελέα στην απόφαση προφυλάκισης Τζιωρτζιώτη

Ποιο ήταν το σκεπτικό της σύμφωνης γνώμης εισαγγελέα και ανακριτή για την προσωρινή κράτηση του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα»

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Βιολάντα: Οι πέντε λόγοι που οδήγησαν ανακριτή και εισαγγελέα στην απόφαση προφυλάκισης Τζιωρτζιώτη

Το καμένο εργοστάσιο και ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης

Eurokinissi
  • Η προφυλάκιση του Κωνσταντίνου Τζιωρτζιώτη αποφασίστηκε λόγω συστηματικής παράβασης των κανόνων ασφάλειας εργαζομένων και ελλιπούς συντήρησης των εγκαταστάσεων.
  • Υπήρχε προηγούμενη γνώση του κατηγορουμένου για το απαρχαιωμένο δίκτυο δεξαμενών και σωληνώσεων, καθώς και για διαρροή υγραερίου στο κτίριο Β.
  • Ο ιδιώτης μηχανικός κατέθεσε ότι ο Τζιωρτζιώτης αρνήθηκε την ανακατασκευή της εγκατάστασης παρά τις προτάσεις βελτίωσης.
  • Η υπερασπιστική γραμμή «δεν γνώριζα, δεν ήμουν παρών, δεν θυμάμαι» δεν έπεισε τις δικαστικές αρχές λόγω της θέσης ευθύνης του κατηγορουμένου.
  • Η εισαγγελέας τόνισε ότι, παρά την πιθανή εμπλοκή άλλων προσώπων, η ευθύνη του Τζιωρτζιώτη παραμένει αδιαμφισβήτητη.
Snapshot powered by AI

Η υπερασπιστική γραμμή του ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» που βασίστηκε στο τρίπτυχο «δεν γνώριζα, δεν ήμουν παρών, δεν θυμάμαι», δεν έπεισε εισαγγελέα και ανακριτή, οι οποίοι συμφώνησαν ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης να προφυλακιστεί.

Η εισαγγελική πρόταση για την προφυλάκισή του, όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ήταν καταπέλτης και σύμφωνα με αυτή κρίνεται αιτιολογημένα ότι αν αφεθεί ελεύθερος είναι πολύ πιθανό να διαπράξει κι άλλη εγκλήματα, δεδομένου ότι προκύπτουν μεταξύ άλλων:

1) συστηματική παραβίαση διατάξεων όσον αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων

2) παράλειψει ελέγχου και συντήρησης των δεξαμενών και των σωληνώσεων

3) προηγηθείσα γνώση του κατηγορουμένου για το απαρχαιωμένο, μην συντηρημένο δίκτυο δεξαμενών και σωληνώσεων

4) ύπαρξη δεξαμενών υγραερίο, οι οποίες δεν είναι πιστοποιημένες ή/και δεν περιλαμβάνονται στις άδειες

5) προηγηθείσα γνώση του κατηγορουμένου για διαρροή υγραερίου στο κτίριο Β

Η Εισαγγελέας Τρικάλων, για την πρότασή της, βασίστηκε και σε καταθέσεις μαρτύρων, όπως είναι η κατάθεση του ιδιώτη μηχανικού που έστειλε δύο προσφορές, στις 17 Ιουλίου και στις 10 Οκτωβρίου 2025 και πρότεινε ανακατασκευή της εγκατάστασης που συνοδευόταν από μία αναλυτική μελέτη βελτίωσης εγκατάστασης αερίου.

Σύμφωνα με τον μηχανικό, ο Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης του είχε πει: «Δεν θα ρίξω μπετό ούτε θα φτιάξω φρεάτιο, εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις όπως σου λέω. Εσύ βάλε τον σωλήνα και είμαι εγώ υπεύθυνος από εδώ και πέρα τι θα συμβεί».

Από πλευράς του, ο ιδιοκτήτης της «Βιολάντα», στην απολογία του είχε υποστηρίξει: «Είναι αδιανόητο να περιγράφεται ότι 18 χρόνια πριν να του επιβάλων να κάνει κάτι που δεν θα ήταν σωστό και νόμιμο και δεν είχα και κανένα λόγο γι'αυτό».

Πάντως, όπως φαίνεται και από την εισαγγελική πρόταση, ακόμα και αν προκύψουν ποινικές ευθύνες και άλλων προσώπων, δεν αποκλείεται η ευθύνη του κ. Τζιωρτζιώτη, καθώς η άγνοια που επικαλείται δεν νοείται, λόγω της θέσης ευθύνης που νομικά και πραγματικά κατέχει.

