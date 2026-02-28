Μαρινάκης για Τέμπη: «Οι εκταφές είναι απόφαση Δικαιοσύνης» - Τι είπε για τα σημερινά συλλαλητήρια

Snapshot Σήμερα συμπληρώνονται τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη που κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, η οποία κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους, εν μέσω συζήτησης και αντιπαραθέσεων για την εκταφή σορών θυμάτων, ώστε να ληφθούν δείγματα για περαιτέρω εξετάσεις, σχετικά με τις αιτίες του θανάτου τους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου στον ΣΚΑΪ και έκανε λόγο για μια «μαύρη επέτειο», τονίζοντας ότι «το μόνο που μπορεί να κάνει το κράτος είναι να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να έχει νόημα το 'Ποτέ ξανά' και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη να δώσει τις απαντήσεις της».

Σχετικά με τα συλλαλητήρια που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, μεταξύ αυτών και στο Σύνταγμα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι «η ελληνική αστυνομία είναι στις επάλξεις για να προστατεύσει τους διαδηλωτές, οι οποίοι έχουν το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στο να συμμετέχουν», τονίζοντας ότι «η Πολιτεία οφείλει να προστατεύσει το δικαίωμα όσων θέλουν να διαδηλώσουν και την ασφάλειά τους και η Αστυνομία οφείλει, σε περίπτωση που κάποιοι εκ των διαδηλωτών, συμμετεχόντων, ή ακόμα και ανθρώπων που παρισφρείουν σε τέτοιες συγκεντρώσεις με άλλους σκοπούς, να προστατεύσει την πλειονότητα των ανθρώπων που πηγάινουν εκεί».

Επιπλέον, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στο ζήτημα των εκταφών, τονίζοντας ότι «δεν θα μπω σε αντιπαράθεση με συγγενείς», αλλά «οφείλω να δώσω κάποιες απαντήσεις».

Και εξήγησε ότι «η απόφαση για την εκταφή είναι απόφαση της Δικαιοσύνης», σημειώνοντας ότι δόθηκε η δυνατότητα στο σύνολο των συγγενών για εκταφή αξιοποιήθηκε από εννέα οικογένειες τώρα είναι ενεργές πέντε, λέγοντας επίσης ότι δόθηκε η δυνατότητα να έχουν δικό τους τεχνικό σύμβουλο και σε περίπτωση που κρίνει η Δικαιοσύνη και όχι η κυβέρνηση, ότι χρειάζεται συνδρομή ξένου εργαστηρίου, τότε μπορεί αυτό να συμβεί.

«Όμως η ελληνική δικαιοσύνη δεν μπορεί να λειτουργεί αλα καρτ», τόνισε ο κ. Μαρινάκης, υπογραμμίζοντας ότι «τα ελληνικά εργαστήρια είναι από τα καλύτερα στον κόσμο» και επαναλαμβάνοντας ότι «η δικαιοσύνη θέλει μόνο να βρει την αλήθεια».

Παράλληλα, μιλώντας για όσα έχουν γίνει στα τρένα τα τελευταία τρία χρόνια μετά την τραγωδία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι «δεν μπορεί να πει κανείς ότι έγιναν όλα σωστά όταν χάθηκαν 57 ψυχές. Αλλά πολλά έχουν αλλάξει» και αναφέρθηκε στο σύστημα γεωντοπισμού με ακρίβεια εκατοστών και την τηλεδιοίκηση.

«Από εκεί και πέρα υπάρχει ποινική διερεύνηση» σημείωσε και μιλώντας για τη δίκη ανέφερε ότι «αυτή ξεκινάει σε μόλις τρία χρόνια. Μια υπόθεση με τόσους μάρτυρες, πραγματογνωμοσύνες, πολιτικούς ενάγοντες, να κλείσει ανάκριση και να ξεκινήσει τρία χρόνια μετά, δεν είναι προφανώς για να πανηγυρίζουμε αλλά να το κρατήσουμε».

