Μαρινάκης: Καμία περίπτωση δεν υπάρχει για ελληνική συμμετοχή σε ενδεχόμενες επιχειρήσεις στο Ιράν

«Άδικη έως και αντίθετη με την πραγματικότητα» χαρακτήρισε την κριτική στην εξωτερική πολιτική και στην άμυνα, στη συνολική στρατηγική της Ελλάδας στο εξωτερικό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ.

«Ξεπερνά τα όρια της κριτικής και φθάνει στην ισοπέδωση» σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Μαρινάκης.

Κληθείς να απαντήσει στις ανησυχίες του Αντώνη Σαμαρά για τη σύμβαση με τη Chevron, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε πως έρχονται ενεργειακοί κολοσσοί και καθιστούν την Ελλάδα πύλη ενεργειακής εισόδου στην Ευρώπη. Υπενθύμισε ότι πριν από μία εβδομάδα, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αντέδρασε με σφοδρότητα για τη συγκεκριμένη συμφωνία και διερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν μια τεράστια εθνική επιτυχία που ενοχλεί τους γείτονές μας, αλλά κάνει πολύ πιο ισχυρή την Ελλάδα, να αντιμετωπίζεται έτσι στο εσωτερικό.

Κατέστησε απόλυτα ευκρινές ότι καμία τέτοια συμφωνία δεν μπορεί να επηρεάσει κατ' ελάχιστον τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογραμμίζοντας πως η συγκεκριμένη διατύπωση έρχεται να προστατεύσει το ελληνικό δημόσιο, γιατί «είναι σε μια διαδικασία οριοθέτησης με τη Λιβύη».

Στη συνέχεια, επιβεβαίωσε πως αναμένεται επίσκεψη του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα, προσθέτοντας πως δεν έχει οριστικοποιηθεί ημερομηνία. Είναι στις προθέσεις και των δύο χωρών να ανανεωθεί η ελληνογαλλική συμφωνία, επισήμανε.

Επίσης, με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο ξεκαθάρισε πως δεν υπάρχει καμία περίπτωση ελληνικής συμμετοχής σε ενδεχόμενες επιχειρήσεις στο Ιράν.

Ειδική αναφορά έκανε στη σημερινή συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο. Είναι η δεύτερη φορά που ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών μέσα σε ένα χρόνο συναντά τον Αμερικανό ομόλογό του, σημείωσε και προσέθεσε ότι αυτό από μόνο του λέει πολλά. Δεν είναι πολλοί υπουργοί Εξωτερικών που συναντούν τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών μέσα σε ένα χρόνο.

Δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο επίσκεψης του Μάρκο Ρούμπιο στην Αθήνα και ανέδειξε τη στρατηγική σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ.