Πώς έφτασαν οι ελληνικοί Patriot στη Σαουδική Αραβία και ποια είναι η ΕΛΔΥΣΑ

«Δεν είναι θέμα εμπλοκής, είναι μία αμυντική ενέργεια» ξεκαθάρισε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για την πρωινή αναχαίτιση

Μάνος Χατζηγιάννης

Στιγμιότυπο από την αναχώρηση της ελληνικής δύναμης για τη Σαουδική Αραβία τον Σεπτέμβριο του 2021

ΕΘΝΙΚΑ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το ελληνικό σύστημα Patriot που έχει στείλει η χώρα μας στη Σαουδική Αραβία από το 2021, και που πριν από μόλις μια μέρα ο ΣΥΡΙΖΑ ζητούσε να επιστρέψει στην Ελλάδα, αναχαίτισε σήμερα δύο ιρανικούς πυραύλους.

Σήμερα το πρωί το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας είχε ανακοινώσει ότι βαλλιστικός πύραυλος καταστράφηκε πριν φτάσει στον προορισμό του, ενώ κατευθυνόταν προς την πόλη Γιανμπού.

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Άμυνας, η Πυροβολαρχία Κατευθυνόμενων Βλημάτων PATRIOT της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην αποστολή της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air Missile Defense (IAMD) Concept» για την υποστήριξη της αεράμυνας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, έβαλε 2 βλήματα και κατέρριψε 2 βαλλιστικούς πυραυλικούς στόχους αντίστοιχα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κανόνες Εμπλοκής.

Λίγο αργότερα και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επιβεβαίωσε πως τα ελληνικά συστήματα Patriot ενεργοποιήθηκαν στη Σαουδική Αραβία αναχαιτίζοντας την ιρανική επίθεση.

Το KKE, το οποίο δια του γενικού γραμματέα του,Δημήτρη Κουτσούμπα, ισχυριζόταν πρόσφατα ότι προηγούμενη επίθεση είχε στόχο τη Σούδα, χωρίς να επιβεβαιώνει την πληροφορία, σήμερα με αφορμή την αναχαίτιση στη Σαουδική Αραβία έκανε λόγο περί ενεργής συμμετοχή της Ελλάδας στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

«Δεν είναι θέμα εμπλοκής, είναι μία αμυντική ενέργεια» ξεκαθάρισε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση συντακτών.

Συγκεκριμένα ανέφερε:

Όχι. Δεν είναι θέμα εμπλοκής. Είναι μια αμυντική ενέργεια. Είναι μια ενέργεια αποτροπής. Και όπως είπε πολύ χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, πριν από λίγο, «με αυτόν τον τρόπο η ελληνική συστοιχία αποδεικνύει το πόσο αξιόμαχη είναι και τι εμπειρία έχει αποκτηθεί όλο αυτό τον καιρό, αλλά επίσης
έμμεσα αλλά σαφώς προστατεύει και το επίπεδο ζωής των πολιτών, των Ελλήνων
πολιτών και των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι μια αμυντική ενέργεια.

Σε κάθε περίπτωση πρόκειται για την πρώτη επιβεβαιωμένη αναχαίτιση από ελληνική μονάδα απέναντι σε πραγματική απειλή σε αυτό το συγκεκριμένο επιχειρησιακό θέατρο.
Γεγονός που αναδεικνύει τον ενεργό ρόλο της Ελλάδας σε διεθνείς αποστολές αεράμυνας. Παράλληλα ενισχύει τη συνεργασία ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας.

Γιατί όμως είχαμε στείλει τους Patriot στη Σαουδική Αραβία;

Η Ελλάδα έχει αναπτύξει μια συστοιχία Patriot στο Βασίλειο για την ενίσχυση της περιφερειακής αεράμυνας. Τα συστήματα χρησιμοποιούνται για την προστασία κρίσιμων εγκαταστάσεων και υποδομών στη βιομηχανική ζώνη του Γιανμπού.

Η ιστορία της αποστολής των Patriot ξεκινάει πίσω στο 2021. Οι αρχικές συζητήσεις έγιναν τον Απρίλιο του 2021, όταν υπήρξε η πληροφορόρηση ότι η Ελλάδα θα παραχωρήσει στη Σαουδική Αραβία μια μονάδα πυραύλων Patriot, καθώς το βασίλειο του Κόλπου επεδίωκε να προστατεύσει ζωτικές υποδομές από επιθέσεις των ανταρτών Χούθι της Υεμένης.

«Υπογράψαμε τη συμφωνία για τη μεταφορά μιας συστοιχίας Patriot εδώ στη Σαουδική Αραβία», δήλωσε τον Απρίλιο του 2021 ο τότε Έλληνας υπουργός Εξωτερικών και νυν Άμυνας Νίκος Δένδιας σε ανακοίνωση κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στο Ριάντ.

Ενδιαφέρον είχε το γεγονός ότι η ανακοίνωση τότε ήρθε μετά την δήλωση των Ηνωμένων Πολιτειών τον Μάιο του 2020 ότι αποσύρουν τέσσερα από τα συστήματα Patriot τους από τη Σαουδική Αραβία.

Η αναχώρηση για Σαουδική Αραβία

Την Τρίτη 14 Σεπτεμβρίου 2021 στην Αεροπορική βάση της Τανάγρας πραγματοποιήθηκε η τελετή αναχώρησης της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας, παρουσία του τότε υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Παναγιωτόπουλου, του τότε υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Χαρδαλιά, του πρώην Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Κωνσταντίνου Φλώρου και του πρώην Αρχηγού ΓΕΑ Αντιπτέραρχου (Ι) Γεώργιου Μπλιούμη.

Η συγκρότηση της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας και η διάθεση μιας Πυροβολαρχίας Κατευθυνομένων Βλημάτων (ΠΚΒ) του αντιαεροπορικού συστήματος μεγάλου βεληνεκούς PATRIOT για την ενίσχυση της αεράμυνας και της αντιπυραυλικής προστασίας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας εντάχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της διεθνούς πρωτοβουλίας «Integrated Air and Missile Defence Concept» (IAMD Concept).

Στον χαιρετισμό που απηύθυνε ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, αναφέρθηκε στον θετικό αντίκτυπο που έχει η εν λόγω αποστολή για τη διεθνή προβολή της αμυντικής και αποτρεπτικής ισχύος της χώρας μας, καθώς και στα οφέλη για την Πολεμική Αεροπορία από τη συμμετοχή της σε ένα νέο επιχειρησιακό περιβάλλον μέσω της ενίσχυσης της διαλειτουργικότητας, της συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας με το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων της Σαουδικής Αραβίας και των έτερων κρατών που συνεισφέρουν δυνάμεις για τον ίδιο σκοπό. Επεσήμανε ότι η αποστολή της πυροβολαρχίας στη Σαουδική Αραβία αποτελεί το επιστέγασμα των άριστων σχέσεων που διατηρούν οι δύο χώρες και της οπτικής τους για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, συμβάλλοντας από κοινού στην προαγωγή της ασφάλειας και της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μέση Ανατολή.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε στις κοινές στρατιωτικές δράσεις που έχουν αναπτύξει το τελευταίο χρονικό διάστημα οι δύο χώρες, όπως οι συνεκπαιδεύσεις στο πλαίσιο των ασκήσεων «Falcon Eye I» και «Falcon Eye II», η ανταλλαγή επισκέψεων των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων, η τοποθέτηση Ακόλουθου Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας στην Αθήνα για πρώτη φορά, καθώς και η επανατοποθέτηση Έλληνα Ακολούθου Άμυνας στο Ριάντ, που σηματοδοτούσαν την αναβάθμιση των στρατιωτικών σχέσεων των δύο χωρών.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
