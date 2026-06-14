Φρίκη για 12χρονη στην Τσεχία: Τη βίασε ο 16χρονος αδελφός της - Γέννησε το παιδί του

Οι γονείς δεν είχαν αντιληφθεί τι συνέβαινε έναν χρόνο μέσα στο σπίτι

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Φρίκη για 12χρονη στην Τσεχία: Τη βίασε ο 16χρονος αδελφός της - Γέννησε το παιδί του

Αρχείου

AP
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  • Ένα 12χρονο κορίτσι στην Τσεχία βιάστηκε από τον 16χρονο αδελφό της για πάνω από έναν χρόνο και γέννησε το παιδί του.
  • Η εγκυμοσύνη αποκαλύφθηκε όταν το κορίτσι οδηγήθηκε στο νοσοκομείο με πόνους τοκετού, χωρίς να υποψιαστεί κανείς την αιτία.
  • Οι γονείς δεν αντιλήφθηκαν τη βία, θεωρώντας πως η κοιλιά του κοριτσιού μεγάλωσε απλώς λόγω βάρους.
  • Ο 16χρονος αδελφός ομολόγησε τον βιασμό και καταδικάστηκε σε φυλάκιση με αναστολή, υποχρεωτική σεξουαλική θεραπεία και αποζημίωση προς το θύμα.
  • Το νεογνό δόθηκε σε ανάδοχη οικογένεια, ενώ η υπόθεση προκάλεσε σοκ σε μια οικογένεια με καλό κοινωνικό υπόβαθρο.
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Έναν εφιάλτη ζούσε ένα 12χρονο κορίτσι, σε ένα χωριό στην Τσεχία για περισσότερο από έναν χρόνο, και αποκαλύφθηκε όταν οδηγήθηκε με έντονους πόνους στο νοσοκομείο.

Η διάγνωση σόκαρε. Το κορίτσι ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη και είχε ήδη ξεκινήσει η διαδικασία τοκετού. Και ακόμα πιο ανατριχιαστικό. Γέννησε το παιδί του 16χρονου αδελφού της.

Το μαρτύριο του παιδιού σε ένα χωριό στην τσεχική περιοχή Karlsbad, ακριβώς πίσω από τα γερμανικά σύνορα, όπως αναφέρει η Bild, ξεκίνησε πίσω από τις κλειστές πόρτες του κοινού υπνοδωματίου, όπου ο νεαρός από την ηλικία των 15 ετών άρχισε να αγγίζει επανειλημμένα την αδελφή του παρά τη θέλησή της.

Το φθινόπωρο του 2024 τη βίασε. Η 12χρονη δεν είπε τίποτα και συνέχισε να πηγαίνει στο σχολείο, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Mladá fronta Dnes». Όταν η κοιλιά της μεγάλωσε, προφανώς κανείς δεν υποψιάστηκε τίποτα. Η οικογένειά της υπέθεσε ότι απλώς είχε πάρει βάρος. Στις φωτογραφίες της τάξης, το κορίτσι φαινόταν πιο παχουλό από το συνηθισμένο.

Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, η μαθήτρια ξαφνικά έπεσε στο πάτωμα από τον πόνο. Ήταν οι ωδίνες του τοκετού, όπως διαπίστωσε με τρόμο ένας γιατρός. Λίγο αργότερα, γέννησε ένα υγιές αγόρι. Το παιδί δόθηκε σε ανάδοχη οικογένεια. Μόνο μετά τη γέννηση η 12χρονη αποκάλυψε τι της είχε κάνει ο αδελφός της. Ένα γενετικό τεστ επιβεβαίωσε αργότερα την πατρότητα. Για τους γονείς ήταν ένα σοκ.

Τα αδέλφια προέρχονταν από ένα καλό κοινωνικό περιβάλλον, εξήγησε ο δήμαρχος στα μέσα ενημέρωσης. «Ήταν μια πραγματική καταστροφή για την οικογένεια. Δυσκολεύτηκαν πολύ να το αντιμετωπίσουν», είπε.

Ο νεαρός εμφανίστηκε με μαύρο κοστούμι την Παρασκευή στο δικαστήριο όπου και ομολόγησε ότι είχε βιάσει την αδελφή του.

Καταδικάστηκε φυλάκιση με τριετή αναστολή, του επιβλήθηκε σεξουαλική θεραπεία και η καταβολή περίπου 12.500 ευρώ στο θύμα, ως αποζημίωση.

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