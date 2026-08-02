Επίδομα €391 από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια: Η προϋπόθεση

Snapshot Το επίδομα βαρηκοΐας από τον ΟΠΕΚΑ ανέρχεται σε 391 ευρώ τον μήνα και δεν έχει εισοδηματικά κριτήρια.

Βασική προϋπόθεση για τη λήψη του επιδόματος είναι η πιστοποιημένη αναπηρία 67% και άνω από την επιτροπή ΚΕΠΑ.

Η διεύρυνση των κριτηρίων περιλαμβάνει πλέον και τους πολίτες ηλικίας 18 έως 65 ετών, χωρίς ηλικιακό περιορισμό.

Ο αριθμός των δικαιούχων σχεδόν διπλασιάστηκε μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας τους 12.200 και αυξήθηκε η συνολική δαπάνη από 2,5 σε 4,8 εκατ. ευρώ μηνιαίως.

Εάν ο δικαιούχος λαμβάνει άλλη παροχή για την ίδια πάθηση μικρότερη από 391 ευρώ, ο ΟΠΕΚΑ καταβάλλει τη διαφορά, ενώ η καταβολή σύνταξης δεν επηρεάζει τη λήψη του επιδόματος. Snapshot powered by AI

Αύξηση έχει παρουσιάσει το τελευταίο διάστημα ο αριθμός των πολιτών που επίδομα βαρηκοΐας – κώφωσης από τον ΟΠΕΚΑ, έπειτα από τη διεύρυνση των κριτηρίων χορήγησης της συγκεκριμένης παροχής.

Μέσα σε έναν χρόνο, οι δικαιούχοι σχεδόν διπλασιάστηκαν, καθώς από περίπου 6.300 ανήλθαν σε 12.200. Οι αλλαγές στις προϋποθέσεις έδωσαν τη δυνατότητα σε χιλιάδες επιπλέον πολίτες να ενταχθούν στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης του ΟΠΕΚΑ.

Βασική προϋπόθεση για τη λήψη του εν λόγω επιδόματος, είναι ο δικαιούχος να έχει πιστοποιημένη από επιτροπή ΚΕΠΑ, αναπηρία 67% και άνω. Πλέον δεν τίθεται ηλικιακός περιορισμός, ενώ για το εν λόγω επίδομα δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η ένταξη των πολιτών ηλικίας 18 έως 65 ετών, οι οποίοι μέχρι την εφαρμογή της νέας ρύθμισης δεν περιλαμβάνονταν στους δικαιούχους. Η διεύρυνση αυτή οδήγησε σε αισθητή αύξηση τόσο των ωφελούμενων όσο και της συνολικής δαπάνης για την καταβολή του επιδόματος.

Οι βασικές προϋποθέσεις

Το επίδομα για βαρηκοΐα ή κώφωση διαμορφώνεται στα 391 ευρώ τον μήνα και χορηγείται από τον ΟΠΕΚΑ.

Η συνολική μηνιαία δαπάνη για την παροχή έχει σχεδόν διπλασιαστεί, καθώς αυξήθηκε από τα 2,5 εκατ. ευρώ στα 4,8 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, στην περίπτωση που ένας δικαιούχος λαμβάνει άλλη οικονομική παροχή για την ίδια πάθηση, αλλά το ποσό της είναι χαμηλότερο, ο ΟΠΕΚΑ καταβάλλει τη διαφορά μέχρι τη συμπλήρωση των 391 ευρώ. Εφόσον η άλλη ενίσχυση είναι ίση ή υψηλότερη, δεν χορηγείται πρόσθετο ποσό.

Τέλος, η καταβολή σύνταξης δεν αποτελεί εμπόδιο για τη λήψη του επιδόματος. Οι συνταξιούχοι μπορούν να συνεχίσουν να το λαμβάνουν κανονικά, εφόσον πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

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