Αντίστροφη μέτρηση για τα δύο στεγαστικά προγράμματα - Πάνω από 15.000 εγκρίσεις δανείων

Snapshot Μέχρι τις 31 Αυγούστου λήγουν τα προγράμματα «Σπίτι μου ΙΙ» και «Ανακαίνιση Κατοικίας» με απορρόφηση κοντά στο 95% και 98% του προϋπολογισμού τους αντίστοιχα.

Στο «Σπίτι μου ΙΙ» έχουν εγκριθεί πάνω από 15.000 δάνεια συνολικού ύψους 1,8 δισ. ευρώ, κυρίως σε νοικοκυριά με ετήσιο εισόδημα έως 44.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας» έχει υποδεχτεί πάνω από 150.000 αιτήσεις, εστιάζοντας στην ανακαίνιση ενεργειακά και ευρύτερα, με παράταση για κλειστά ακίνητα έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Τα κλειστά ακίνητα που εντάσσονται στο πρόγραμμα πρέπει να διατίθενται για μακροχρόνια μίσθωση πέντε ετών με σταθερό ενοίκιο τα πρώτα τρία χρόνια και απαγόρευση βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Οι αλλαγές στα κριτήρια ένταξης περιλαμβάνουν μείωση του ελάχιστου ποσοστού κυριότητας από 50% σε 20% και αύξηση των ορίων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τον χαρακτηρισμό ακίνητου ως ανενεργού. Snapshot powered by AI

Ο Αύγουστος αποτελεί μήνα-ορόσημο για τη στεγαστική πολιτική, καθώς στο τέλος του ολοκληρώνονται δύο από τα σημαντικότερα προγράμματα που χρηματοδοτήθηκαν μέσω ευρωπαϊκών πόρων: το «Σπίτι μου ΙΙ» και το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας».

Με τη στεγαστική κρίση να εξακολουθεί να πιέζει χιλιάδες νοικοκυριά, πολλοί ενδιαφερόμενοι σπεύδουν να αξιοποιήσουν τις τελευταίες ημέρες των προθεσμιών είτε για να εξασφαλίσουν ευνοϊκή χρηματοδότηση αγοράς κατοικίας είτε για να λάβουν επιδότηση ανακαίνισης παλαιών ακινήτων.

«Σπίτι μου ΙΙ»: Πάνω από 15.000 εγκεκριμένα δάνεια

Η ανταπόκριση στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» παραμένει ιδιαίτερα υψηλή. Μέχρι έναν μήνα πριν από την ολοκλήρωσή του, έχουν εγκριθεί περισσότερα από 15.000 στεγαστικά δάνεια, συνολικού ύψους που ξεπερνά τα 1,8 δισ. ευρώ, ενώ έχει ήδη απορροφηθεί περίπου το 95% του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι διαθέσιμοι πόροι οδεύουν προς πλήρη εξάντληση πριν ακόμη λήξει επίσημα το πρόγραμμα. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», το οποίο επιδιώκει να επαναφέρει στην αγορά χιλιάδες κατοικίες που παραμένουν ανενεργές.

Μέχρι τα τέλη Ιουλίου είχαν υποβληθεί περισσότερες από 150.000 αιτήσεις, ενώ πάνω από 77.000 ακίνητα είχαν ήδη κριθεί επιλέξιμα.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ξεχωρίζει, καθώς δεν περιορίζεται μόνο σε ενεργειακές παρεμβάσεις, αλλά επιδοτεί και ευρύτερες εργασίες ανακαίνισης, όπως αντικατάσταση δαπέδων, ανακαίνιση κουζίνας και μπάνιου, καθώς και εργασίες βαφής.

Παράταση μόνο για τα «κλειστά» ακίνητα

Οι αιτήσεις για κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη ολοκληρώθηκαν στις 31 Ιουλίου. Αντίθετα, παράταση έως τις 31 Αυγούστου δόθηκε αποκλειστικά για ακίνητα που παρέμεναν για χρόνια κλειστά, με στόχο να επανενταχθούν στην αγορά κατοικίας. Το μέτρο στοχεύει στην αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών είτε για ιδιοκατοίκηση είτε για μακροχρόνια μίσθωση.

Οι όροι για την επιδότηση

Για τα κλειστά ακίνητα προβλέπονται συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι ιδιοκτήτες που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα πρέπει να διαθέσουν το ακίνητο αποκλειστικά για μακροχρόνια μίσθωση για διάστημα πέντε ετών, ενώ το ύψος του ενοικίου παραμένει σταθερό για τα τρία πρώτα χρόνια. Παράλληλα, απαγορεύεται η αξιοποίησή του μέσω βραχυχρόνιων μισθώσεων, όπως οι πλατφόρμες τύπου Airbnb.

Παρότι η επιδότηση μέσω του ΕΣΠΑ μπορεί να φτάσει έως και τις 36.000 ευρώ ανά ακίνητο ή να καλύψει έως και το 95% του κόστους ανακαίνισης, σε συνδυασμό με τα φορολογικά κίνητρα που προβλέπονται, μόλις ένα στα δέκα επιλέξιμα ακίνητα αφορά κατοικία που παρέμενε κλειστή.

Διευρύνονται τα κριτήρια ένταξης

Για να αυξηθεί ο αριθμός των ακινήτων που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, τροποποιήθηκαν ορισμένα από τα βασικά κριτήρια. Το ελάχιστο ποσοστό κυριότητας ή επικαρπίας μειώθηκε από 50% σε 20%, ενώ αυξήθηκαν και τα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούνται για να διαπιστωθεί εάν ένα ακίνητο θεωρείται πραγματικά ανενεργό.

Η Βεβαίωση Επιλεξιμότητας εκδίδεται πλέον μέσω της πλατφόρμας anakainisi.gov.gr, αποκλειστικά για κλειστά ακίνητα, έως τις 31 Αυγούστου 2026. Η ίδια ημερομηνία αποτελεί ορόσημο και για τους ήδη εγκεκριμένους δικαιούχους του «Σπίτι μου ΙΙ», οι οποίοι θα πρέπει έως τις 31 Αυγούστου να έχουν ολοκληρώσει την υπογραφή των δανειακών συμβάσεων.

Εφόσον ολοκληρωθούν όλες οι διαδικασίες, εκτιμάται ότι η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων θα αγγίξει ή και θα ξεπεράσει το 98% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.

Στόχος η αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Τα δύο προγράμματα αποτελούν βασικούς άξονες της κυβερνητικής στεγαστικής πολιτικής, καθώς επιχειρούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα τόσο μέσω της ενίσχυσης της αγοράς πρώτης κατοικίας όσο και με την αξιοποίηση του μεγάλου αριθμού ανεκμετάλλευτων ακινήτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πρόγραμμα για την ανακαίνιση κατοικιών εντάχθηκε εκ των υστέρων στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, μετά την αναθεώρηση του αρχικού σχεδιασμού εξαιτίας της έντονης στεγαστικής κρίσης που εκδηλώθηκε σε Ελλάδα και Ευρώπη μετά το 2023.

Ποιοι ωφελήθηκαν περισσότερο

Τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι σχεδόν το 99% των δανείων χορηγήθηκε σε νοικοκυριά με δηλωθέν ετήσιο εισόδημα έως 44.000 ευρώ.

Παράλληλα, ένας στους τρεις δικαιούχους δήλωνε εισόδημα άνω των 24.000 ευρώ, ενώ μόλις ένας στους δέκα είχε εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, τα στοιχεία αυτά καταδεικνύουν ότι το πρόγραμμα είχε τη μεγαλύτερη απήχηση σε νοικοκυριά μεσαίου εισοδήματος, τα οποία διαθέτουν μηνιαίες αποδοχές περίπου 2.000 έως 3.650 ευρώ.

Διαβάστε επίσης