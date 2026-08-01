Παιδί το έσκασε από τον οδοντίατρο λίγο πριν βγάλει το δόντι του και έγινε viral - (Βίντεο)

Snapshot Ένα μικρό παιδί στο Τσινγκντάο της Κίνας πανικοβλήθηκε πριν από εξαγωγή δοντιού και έφυγε τρέχοντας από το οδοντιατρείο.

Το προσωπικό του νοσοκομείου τον ακολούθησε, προκαλώντας μια απρόσμενη καταδίωξη εντός του νοσοκομείου.

Η «απόδραση» σταμάτησε στο πάρκινγκ, όπου το παιδί ηρέμησε και ολοκληρώθηκε η οδοντιατρική διαδικασία.

Το βίντεο με το περιστατικό έγινε viral και προκάλεσε χιουμοριστικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αντίδραση του παιδιού αντικατοπτρίζει τον κοινό φόβο μικρών και μεγάλων απέναντι στον οδοντίατρο. Snapshot powered by AI

Ένα απρόσμενο περιστατικό που εκτυλίχθηκε στο Τσινγκντάο (Qingdao), στην επαρχία Σαντόνγκ της Κίνας, έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, με το σχετικό βίντεο να συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρωταγωνιστής είναι ένα μικρό παιδί, το οποίο λίγο πριν υποβληθεί σε εξαγωγή δοντιού πανικοβλήθηκε και αποφάσισε να φύγει τρέχοντας από τον οδοντίατρο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο μικρός βγήκε τρέχοντας από το οδοντιατρείο, με το προσωπικό του νοσοκομείου να τον ακολουθεί, μετατρέποντας μια συνηθισμένη επίσκεψη στον οδοντίατρο σε μια απρόσμενη καταδίωξη.

Η «απόδραση» έληξε στο πάρκινγκ του νοσοκομείου, όπου οι εργαζόμενοι κατάφεραν τελικά να τον προσεγγίσουν και να τον ηρεμήσουν, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Το βίντεο έχει προκαλέσει πλήθος χιουμοριστικών σχολίων στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να αναφέρουν ότι η αντίδραση του παιδιού εκφράζει έναν από τους πιο συνηθισμένους φόβους μικρών και μεγάλων απέναντι στον οδοντίατρο.