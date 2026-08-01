Παιδί το έσκασε από τον οδοντίατρο λίγο πριν βγάλει το δόντι του και έγινε viral - (Βίντεο)

Η αντίδραση του μικρού παιδιού απέναντι στον οδοντίατρο συγκέντρωσε χιλιάδες προβολές και σχόλια στα κοινωνικά δίκτυα

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Παιδί το έσκασε από τον οδοντίατρο λίγο πριν βγάλει το δόντι του και έγινε viral - (Βίντεο)
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένα μικρό παιδί στο Τσινγκντάο της Κίνας πανικοβλήθηκε πριν από εξαγωγή δοντιού και έφυγε τρέχοντας από το οδοντιατρείο.
  • Το προσωπικό του νοσοκομείου τον ακολούθησε, προκαλώντας μια απρόσμενη καταδίωξη εντός του νοσοκομείου.
  • Η «απόδραση» σταμάτησε στο πάρκινγκ, όπου το παιδί ηρέμησε και ολοκληρώθηκε η οδοντιατρική διαδικασία.
  • Το βίντεο με το περιστατικό έγινε viral και προκάλεσε χιουμοριστικά σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Η αντίδραση του παιδιού αντικατοπτρίζει τον κοινό φόβο μικρών και μεγάλων απέναντι στον οδοντίατρο.
Snapshot powered by AI

Ένα απρόσμενο περιστατικό που εκτυλίχθηκε στο Τσινγκντάο (Qingdao), στην επαρχία Σαντόνγκ της Κίνας, έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες, με το σχετικό βίντεο να συγκεντρώνει εκατομμύρια προβολές και χιλιάδες σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρωταγωνιστής είναι ένα μικρό παιδί, το οποίο λίγο πριν υποβληθεί σε εξαγωγή δοντιού πανικοβλήθηκε και αποφάσισε να φύγει τρέχοντας από τον οδοντίατρο.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο μικρός βγήκε τρέχοντας από το οδοντιατρείο, με το προσωπικό του νοσοκομείου να τον ακολουθεί, μετατρέποντας μια συνηθισμένη επίσκεψη στον οδοντίατρο σε μια απρόσμενη καταδίωξη.

Η «απόδραση» έληξε στο πάρκινγκ του νοσοκομείου, όπου οι εργαζόμενοι κατάφεραν τελικά να τον προσεγγίσουν και να τον ηρεμήσουν, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Το βίντεο έχει προκαλέσει πλήθος χιουμοριστικών σχολίων στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να αναφέρουν ότι η αντίδραση του παιδιού εκφράζει έναν από τους πιο συνηθισμένους φόβους μικρών και μεγάλων απέναντι στον οδοντίατρο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:26WHAT THE FACT

Η αρχαία πόλη που μάγεψε τον Μέγα Αλέξανδρο και έγινε πρωτεύουσα μιας πανίσχυρης αυτοκρατορίας

10:15ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις σε Πρέβελη και Ασώματο - Δίωξη για εμπρησμό

10:08LIFESTYLE

Η Χάλι Μπέρι ποζάρει με μαύρο διαφανές φόρεμα στα νησιά Φίτζι - Δείτε φωτογραφίες

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα καζούρα Άδωνι για τα viral γυαλιά του: Μην ζηλεύετε τόσο, αγοράστε και εσείς

10:03ΥΓΕΙΑ

Παγκόσμια Ημέρα Καρκίνου του Πνεύμονα 2026: Τι να κάνετε για τη σωτήρια πρόληψη

10:00ANNOUNCEMENTS

Πλαστική Στήθους & Επεμβάσεις το Καλοκαίρι: Μύθοι, Αλήθειες & Σωστός Προγραμματισμός

09:59ΕΛΛΑΔΑ

«Το σέρβις για μένα είναι σχολείο – Μαθαίνεις, ανοίγεις ορίζοντες, γεμίζεις εμπειρίες»

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Παιδί το έσκασε από τον οδοντίατρο λίγο πριν βγάλει το δόντι του και έγινε viral - (Βίντεο)

09:40ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Αδιάκοπη μάχη με τις φλόγες σε Πόρτο Γερμενό και Δυτική Αττική- Μετά δυσκολίας τα πτητικά μέσα λόγω των ανέμων - Καμμένα σπίτια, παρεκκλήσι και ζημιές σε σχολείο

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική:«Είχε εγκλωβιστεί κόσμος. Έχουν καεί πολλά σπίτια», λέει ο δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας

09:24ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Βρετανίδα δασκάλα τσιμπήθηκε από τσιμπούρι στην Σύρο: «Ήμουν σε κώμα για 42 μέρες - Δεν θυμόμουν τα ονόματα των μαθητών μου»

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Meteo: Ριπές έως 130 χλμ./ώρα στην Κάρυστο - Πού καταγράφονται οι ισχυρότεροι άνεμοι

08:51ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά - Έως και 55.000 στρέμματα έγιναν στάχτη, συνεχίζεται η μάχη με τις αναζωπυρώσεις

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Θέουτα και Μελίγια: Δύο ισπανικές πόλεις στη Βόρεια Αφρική

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Πώς να προστατευτείτε από την έκθεση στον καπνό και τα αιωρούμενα σωματίδια

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Δεν διαφαίνονται συνθήκες καύσωνα - Εξασθένηση των ανέμων τις επόμενες μέρες

08:19ΕΛΛΑΔΑ

Τρελή καταδίωξη στους δρόμους της Λάρισας έπειτα από κλοπή αυτοκινήτου

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα

08:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Σήκωσε μανίκια και σε ένα μήνα ολοκλήρωσε ονειρικό σχεδιασμό!

08:02ΚΟΣΜΟΣ

Ομάν: Χτυπήθηκε δεξαμενόπλοιο από άγνωστο βλήμα ανοιχτά της Λίμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:45LIFESTYLE

Ποδαρικό με ενημέρωση: Οι πρώτες εκπομπές που θα κάνουν πρεμιέρα για τη νέα σεζόν

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική:«Είχε εγκλωβιστεί κόσμος. Έχουν καεί πολλά σπίτια», λέει ο δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας

09:24ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Βρετανίδα δασκάλα τσιμπήθηκε από τσιμπούρι στην Σύρο: «Ήμουν σε κώμα για 42 μέρες - Δεν θυμόμουν τα ονόματα των μαθητών μου»

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο δελτίο πρόγνωσης από το ESTOFEX για βίαιες καταιγίδες στην Ευρώπη - Πόσο θα επηρεαστεί η Ελλάδα

09:40ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Αδιάκοπη μάχη με τις φλόγες σε Πόρτο Γερμενό και Δυτική Αττική- Μετά δυσκολίας τα πτητικά μέσα λόγω των ανέμων - Καμμένα σπίτια, παρεκκλήσι και ζημιές σε σχολείο

12:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση των Ιταλών μετεωρολόγων για την Ελλάδα - «Προσέξτε το μελτέμι»

09:50ΚΟΣΜΟΣ

Παιδί το έσκασε από τον οδοντίατρο λίγο πριν βγάλει το δόντι του και έγινε viral - (Βίντεο)

07:25WHAT THE FACT

Sharkzilla: Το ανθρωποφάγο τέρας που παραμονεύει στα νερά της Νέας Υόρκης - Οι θεωρίες μετάλλαξης

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Αυγούστου: Τα σπάνια ονόματα που γιορτάζουν σήμερα

06:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ασταμάτητα τα μποφόρ και σήμερα - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τον καιρό

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Δεν διαφαίνονται συνθήκες καύσωνα - Εξασθένηση των ανέμων τις επόμενες μέρες

08:45ΚΟΣΜΟΣ

Θέουτα και Μελίγια: Δύο ισπανικές πόλεις στη Βόρεια Αφρική

22:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Καρυστιανού για παραίτηση Αυγερινού: Το προηγούμενο βράδυ ήμασταν μαζί μέχρι τις 12 - Τι είπε για δημοσκοπήσεις, κομματικό μοντέλο και εκλογές

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Νεκροί πυροσβέστες στο Ρέθυμνο: Η αποστολή που μετατράπηκε σε τραγωδία- Ανατριχιαστικές λεπτομέρειες

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά, Λαύριο και Ραφήνα

06:52LIFESTYLE

Η επιτυχία είναι υπόθεση για δύο - Τα δίδυμα της νέας χρονιάς

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα καζούρα Άδωνι για τα viral γυαλιά του: Μην ζηλεύετε τόσο, αγοράστε και εσείς

09:02ΕΛΛΑΔΑ

Από καθηγητής Πανεπιστημίου ξανά...φοιτητής - Έδωσε πανελλήνιες και πέρασε στην πρώτη του επιλογή

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Μυστηριώδης «φύλακας άγγελος»: Xτύπησε το κουδούνι, τους έσωσε από τη φωτιά και εξαφανίστηκε 

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Πορτο Γερμενό: Κάηκε ολοσχερώς όχημα της Πυροσβεστικής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ