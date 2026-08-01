Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις και ανυπολόγιστες καταστροφές

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι διατηρούν τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Σε ύφεση η μεγάλη φωτιά στο Ρέθυμνο - Μάχη με τις αναζωπυρώσεις και ανυπολόγιστες καταστροφές
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η μεγάλη πυρκαγιά στον Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο βρίσκεται σε ύφεση, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή λόγω ισχυρών ανέμων που προκαλούν αναζωπυρώσεις.
  • Περισσότεροι από 300 πυροσβέστες, μαζί με εθελοντές και κατοίκους, επιχειρούν κυρίως σε δύσβατες ορεινές περιοχές για την πλήρη κατάσβεση των μικρών ενεργών εστιών.
  • Η πυρκαγιά προκάλεσε τον θάνατο δύο πυροσβεστών και κατέστρεψε περίπου 45.000 έως 55.000 στρέμματα γης σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα.
  • Σημαντικές ζημιές έχουν καταγραφεί σε κατοικίες, επιχειρήσεις και τουριστικές εγκαταστάσεις σε περιοχές όπως ο Άγιος Παύλος, οι Μέλαμπες, τα Σαχτούρια, η Τριόπετρα και η Πρέβελη.
  • Οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς οι καιρικές συνθήκες ευνοούν την εκδήλωση νέων πυρκαγιών και το στοίχημα παραμένει η οριστική κατάσβεση και η πλήρης καταγραφή των καταστροφών.
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Η εικόνα από τη μεγάλη πυρκαγιά που έπληξε τον Δήμο Αγίου Βασιλείου στο νότιο Ρέθυμνο εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν συνθήκες επικίνδυνες για νέες αναζωπυρώσεις.

Σύμφωνα με το Neakriti.gr, τα κύρια πύρινα μέτωπα έχουν πλέον περιοριστεί, χωρίς όμως να έχει εξαλειφθεί ο κίνδυνος, γεγονός που κρατά σε πλήρη ετοιμότητα όλες τις επίγειες δυνάμεις.

Επιχειρήσεις σε δύσβατες περιοχές

Όπως μεταδίδει το Neakriti.gr, το βάρος των επιχειρήσεων έχει μεταφερθεί στις ορεινές και δυσπρόσιτες περιοχές γύρω από τον Ασώματο, όπου εξακολουθούν να εντοπίζονται μικρές ενεργές εστίες αλλά και καπνοί μέσα στις ήδη καμένες εκτάσεις.

Πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα και εθελοντές εργάζονται αδιάκοπα, προσπαθώντας να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο κάθε εστία. Οι ισχυρές ριπές ανέμου που συνεχίζουν να πνέουν στα νότια της Κρήτης δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης, καθώς μπορούν ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν νέες αναζωπυρώσεις.

Περισσότεροι από 300 πυροσβέστες παραμένουν στο πεδίο

Στο σημείο εξακολουθεί να βρίσκεται ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, με περισσότερα από 300 στελέχη και δεκάδες πυροσβεστικά οχήματα να επιχειρούν αδιάκοπα.

Σύμφωνα με το Neakriti.gr, πολύτιμη παραμένει η συνδρομή εκατοντάδων εθελοντών, κατοίκων της περιοχής και υδροφόρων των δήμων, οι οποίοι συμμετέχουν στις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς και την αποτροπή νέων εστιών.

Το μέγεθος της καταστροφής αποκαλύπτεται

Καθώς η φωτιά υποχωρεί, γίνεται ολοένα πιο εμφανές το αποτύπωμα που άφησε πίσω της. Η πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε στις 29 Ιουλίου, στοίχισε τη ζωή σε δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος στην περιοχή της Κρύας Βρύσης.

Την ίδια στιγμή, οι πρώτες εκτιμήσεις που βασίζονται σε δορυφορικά δεδομένα του προγράμματος Copernicus, όπως αναφέρει το Neakriti.gr, κάνουν λόγο για περίπου 45.000 έως 55.000 στρέμματα γης που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς από τις φλόγες.

Ζημιές σε σπίτια, επιχειρήσεις και τουριστικές μονάδες

Οι συνέπειες της πυρκαγιάς δεν περιορίζονται μόνο στο φυσικό περιβάλλον. Σημαντικές καταστροφές έχουν καταγραφεί σε κατοικίες, επιχειρήσεις και τουριστικές εγκαταστάσεις, με τον Άγιο Παύλο να συγκαταλέγεται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Σοβαρές ζημιές καταγράφονται και στις Μέλαμπες, στα Σαχτούρια, στην Τριόπετρα και στην Πρέβελη, περιοχές που εκκενώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες, όταν οι συνεχείς αναζωπυρώσεις οδήγησαν στην αποστολή διαδοχικών μηνυμάτων από το 112.

Παρότι η εικόνα σήμερα είναι σαφώς πιο αισιόδοξη σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, οι αρχές παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να ευνοούν την εκδήλωση νέων εστιών φωτιάς, με το στοίχημα να είναι πλέον η οριστική κατάσβεση της πυρκαγιάς και η καταγραφή του πραγματικού μεγέθους των καταστροφών.

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