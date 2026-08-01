Sharkzilla: Το ανθρωποφάγο τέρας που παραμονεύει στα νερά της Νέας Υόρκης - Οι θεωρίες μετάλλαξης

Η διαρροή ραδιενεργών αποβλήτων «γέννησε» τον «σούπερ - καρχαρία» ή κάτι άλλο συμβαίνει;

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Sharkzilla: Το ανθρωποφάγο τέρας που παραμονεύει στα νερά της Νέας Υόρκης - Οι θεωρίες μετάλλαξης
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  • Ένας τεράστιος καρχαρίας μάκο, γνωστός ως «Sharkzilla», επιτίθεται σε μεγάλα θαλάσσια ζώα στα νερά κοντά στο Λονγκ Άιλαντ, αφήνοντας σημάδια από δαγκώματα μήκους έως 60 εκατοστών.
  • Ο θαλάσσιος επιστήμονας Κρεγκ Ο’Κόνελ πρότεινε ότι διαρροές πυρηνικών αποβλήτων στο φαράγγι του Χάντσον μπορεί να έχουν προκαλέσει γενετικές μεταλλάξεις σε καρχαρίες και άλλα άγρια ζώα.
  • Παρότι υπήρχε θεωρία για ραδιενεργή μετάλλαξη, οι εξετάσεις δεν έδειξαν ραδιενεργότητα στον «Sharkzilla», που πιθανότατα είναι έγκυος καρχαρίας μάκο με αυξημένες ικανότητες κυνηγιού.
  • Η περιοχή στα ανοιχτά του Μόνταουκ έχει γίνει τόπος αναπαραγωγής για καρχαρίες μάκο, με τις θηλυκές να κυνηγούν για να θρέψουν τα αναπτυσσόμενα μικρά τους.
  • Υπάρχουν ενδείξεις επανεμφάνισης μεγάλων καρχαριών μάκο στην ακτογραμμή της Νέας Υόρκης, που είχαν εξαφανιστεί προηγουμένως από την περιοχή.
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Ένας τεράστιος, σχεδόν τετράμετρος ανθρωποφάγος καρχαρίας έχει σπέρνει τον όλεθρο στα μεγάλα θαλάσσια ζώα στα νερά ανοιχτά του Λονγκ Άιλαντ — πυροδοτώντας ένα κυνήγι για το αρπακτικό και μια τρελή θεωρία ότι μεταλλάχθηκε από διαρροή πυρηνικών αποβλήτων.

Ο γιγάντιος καρχαρίας μάκο — που οι ειδικοί έχουν ονομάσει «Sharkzilla» — σύμφωνα με αναφορές, έβαλε τα δόντια του σε μια καμπουρο- φάλαινα κοντά στο Μόνταουκ, αφήνοντάς της ένα σημάδι δαγκώματος 60 εκατοστών. Επίσης, δάγκωσε μια γκρίζα φώκια, προκαλώντας της μια πληγή 55 εκατοστών, και επιτέθηκε σε έναν τόνο 400 λιβρών στην ίδια περιοχή, σύμφωνα με ένα νέο επεισόδιο της εκπομπής «Shark Week» του Discovery Channel.

Τα τραύματα αποτελούν ένδειξη ότι τεράστιοι καρχαρίες επιστρέφουν στην περιοχή, δήλωσε ο θαλάσσιος επιστήμονας Κρεγκ Ο’Κόνελ στην εκπομπή «Sharkzilla Takes New York», της οποίας η Daily Mail παρουσίασε μια προεπισκόπηση.

Σε μια ανατριχιαστική ανατροπή, ο Ο’Κόνελ διατύπωσε επίσης τη θεωρία ότι βαρέλια πυρηνικών αποβλήτων που διαρρέουν εδώ και δεκαετίες θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει γενετική μετάλλαξη στο ζώο, μετατρέποντάς το σε έναν «σούπερ-καρχαρία», και να έχουν προκαλέσει μεταλλάξεις και σε άλλα άγρια ζώα μέσα σε ένα τεράστιο υποβρύχιο φαράγγι, όπως ανέφερε η εφημερίδα.

«Στα τέλη της δεκαετίας του 1960, πέταξαν 15.000 βαρέλια πυρηνικών αποβλήτων στο φαράγγι του Χάντσον. Δέκα χρόνια αργότερα, πήγαν να ελέγξουν αυτά τα βαρέλια και όλα είχαν διαρροές» είπε ο Ο’Κόνελ.

«Οι ραδιενεργές διαρροές ενδέχεται να επηρεάζουν την άγρια ζωή, ακόμη και τα κορυφαία αρπακτικά», πρόσθεσε.«Εάν τα ζώα εκτίθενται σε πυρηνικά απόβλητα, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει γενετικές μεταλλάξεις και ανώμαλη ανάπτυξη. Εάν αυτό το αρπακτικό έχει υποστεί γενετική μεταλλαγή, θα μπορούσε να είναι ταχύτερο, ισχυρότερο και πιο θανατηφόρο από οποιοδήποτε άλλο αρπακτικό στη Γη. Το ονομάζουμε Sharkzilla», είπε.

Στην εκπομπή, ο Ο’Κόνελ κυνηγούσε απεγνωσμένα τον καρχαρία προκειμένου να τον μαρκάρει και να συλλέξει ιστό του για ραδιενεργούς αναλύσεις. Ανέφερε επίσης ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι η ακτογραμμή της Νέας Υόρκης αποτελεί εστία συγκέντρωσης τεράστιων καρχαριών μάκο, οι οποίοι μπορούν να ξεπεράσουν σε μήκος τα 4 μέτρα.

«Στο παρελθόν, αυτό ήταν το μέρος όπου ερχόσουν για να πιάσεις τεράστιους καρχαρίες. Υπάρχουν πάρα πολλά ρεκόρ ακριβώς εδώ, στα ανοιχτά των ακτών του Μόνταουκ. Όλοι αυτοί οι τεράστιοι καρχαρίες είχαν αλιευθεί εξ ολοκλήρου. Έχουν εξαφανιστεί. Όμως, όλα τα στοιχεία που βλέπουμε μου δείχνουν ότι όλοι αυτοί οι μεγάλοι καρχαρίες μπορεί να έχουν επιστρέψει. Ξέρω ότι αυτοί οι μεγάλοι καρχαρίες βρίσκονται εκεί έξω, και θα τους βρούμε» ανέφερε ο Ο’Κόνελ. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων τελικά δεν έδειξαν κανένα στοιχείο ότι ο «Sharkzilla» ήταν ραδιενεργός, και οι επιστήμονες δήλωσαν ότι πιθανότατα επρόκειτο για μια έγκυο καρχαρία μάκο με εξαιρετικά γρήγορες και θανατηφόρες ικανότητες κυνηγιού. Η υποβρύχια έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι η περιοχή αποτελεί πλέον τόπο αναπαραγωγής για τους καρχαρίες μάκο, και ότι οι τρομερές θηλυκές καρχαρίες πιθανότατα κυνηγούσαν για να ταΐσουν τα αναπτυσσόμενα μικρά τους.

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