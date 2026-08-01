Παναθηναϊκός AKTOR: Σήκωσε μανίκια και σε ένα μήνα ολοκλήρωσε ονειρικό σχεδιασμό!

Η προηγούμενη σεζόν ολοκληρώθηκε στενάχωρα για τον Παναθηναϊκό AKTOR. Η ομάδα δεν πήγε στο Final-4, έχασε και τον εγχώριο τίτλο από τον αιώνιο αντίπαλο. Οι «πράσινοι» είχαν πολλές δικαιολογίες να αναφέρουν. Όπως την αντιμετώπιση της διαιτησίας απέναντί τους. Τόσο στη σειρά των πλέι οφ με τη Βαλένθια, όσο και στους τελικούς με τον Ολυμπιακό.

Θα μπορούσαν να το κάνουν, θα ήταν δικαιολογημένοι να το κάνουν, αλλά επέλεξαν ένα διαφορετικό δρόμο. Σεβόμενοι το μέγεθός τους και το legacy του οργανισμού. Η επιλογή τους ήταν η αυτοκριτική. Τι θα μπορούσαν αυτοί να κάνουν καλύτερα για να διορθωθούν τα πράγματα.

Τότε ακριβώς… πήρε μπροστά η μηχανή. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μαζί με τα στελέχη της ΚΑΕ, άρχισαν το σχεδιασμό της επόμενης σεζόν. Γνωρίζοντας πως πρέπει να έρθουν σκληρές αποφάσεις και αλλαγές. Ανεξάρτητα απ’ το κόστος. Οικονομικό και μη. Στοχεύοντας χωρίς… εκπτώσεις, στις καλύτερες δυνατές επιλογές παντού.

Η συνεργασία με τον Εργκίν Αταμάν σταμάτησε, με άκρως Παναθηναϊκό, οικογενειακό και συγκινητικό τρόπο. Σεβασμό και εκτίμηση. Το ποιος θα ερχόταν στη θέση ενός άκρως επιτυχημένου κόουτς, για τους «πράσινους» δεν είχε ποτέ ερωτηματικό στο τέλος: Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ «έτρεξε» το θέμα, μέχρι που ένα ωραίο πρωινό στα τέλη Ιουνίου, τα δάκρυα των φίλων του Παναθηναϊκού άρχισαν να τρέχουν. Βλέποντας Γιαννακόπουλο και Ομπράντοβιτς μαζί κάτω από το λαμπερό φως του ήλιου. Στην πιο «καθαρή» εικόνα για το σήμερα και το αύριο του «τριφυλλιού».

Πέρα από τον κορυφαίο προπονητή όλων των εποχών, επιτεύχθηκαν συμφωνίες με δύο ακόμη «μύθους» του συλλόγου. Τον Δημήτρη Διαμαντίδη και τον Μάικ Μπατίστ. Οι οποίοι δίπλα στον Φραγκίσκο Αλβέρτη, μαζί με τον Ομπράντοβιτς, συνδέουν το χθες με το τώρα. Με το αύριο. Ανατριχιάζουν τον κόσμο και ταυτόχρονα φανερώνουν πως η άψογη οργάνωση της ΚΑΕ, αποτελεί την εξέλιξη του legacy. Προσαρμοσμένο στις σύγχρονες απαιτήσεις, πάντα με απόλυτο σεβασμό στην παράδοση.

ΑΦΗΣΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟ ΣΤΟΜΑ

Οι αλλαγές μεγάλες. Σπουδαίες. Όμως υπήρχε ένα ζήτημα σοβαρό. Μέχρι να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να προχωρήσει το σχεδιασμό του. Κατά συνέπεια οι «πράσινοι» είχαν χρονικό μειονέκτημα απέναντι στον ανταγωνισμό. Εμπόδιο ιδιαίτερα χαμηλό για το μέγεθος και την ικανότητα των ανθρώπων του «τριφυλλιού».

Μέσα σε διάστημα ενός μηνός, η διοίκηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου προχώρησε σε σπουδαίες προσθήκες. Φέρνοντας μια πεντάδα παικτών που από μόνοι τους θα μπορούσαν να διεκδικήσουν την EuroLeague.

Το πλάνο του προπονητή το «έτρεξε» η διοίκηση, ικανοποιώντας το στον απόλυτο βαθμό. Πετυχαίνοντας συμφωνίες με τεράστια ποσά, νικώντας τον μεγάλο ανταγωνισμό.

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ήταν ο καλύτερος γκαρντ της EuroLeague (είχε αυτό το ρόλο και στην κορυφαία πεντάδα της περασμένης σεζόν). Ο Μπράνκου Μπάντιο ήταν το «κλειδί» της Βαλένθια, με σπουδαία στατιστικά και ενέργεια στις δύο πλευρές του παρκέ. Ο Ίζαν Μπόνγκα ήταν ο… διακαής πόθος πολλών ομάδων, όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Ολυμπιακός, η Μπαρτσελόνα. Ο Παναθηναϊκός τον «έκλεισε» με συνοπτικές διαδικασίες. Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε άφησε το ΝΒΑ για λογαριασμό των «πράσινων», στη σπουδαιότερη επιστροφή από τις ΗΠΑ στην EuroLeague αυτό το καλοκαίρι. Και φυσικά, ο Μουστάφα Φαλ ενώ κανείς δεν περίμενε πως θα μπορούσε να φορέσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, λίγες μέρες αφού… ελευθερώθηκε από τον Ολυμπιακό, ήταν στο Telekom Center Athens για φωτογράφηση.

Προέκυψαν και οι αποχωρήσεις Όσμαν και Τολιόπουλου, με το «τριφύλλι» να μένει πιστό στις αρχές του: Δεν κρατά κανέναν αθλητή που δεν έχει «φλόγα» για να αγωνίζεται στη μεγαλύτερη ομάδα της Ευρώπης. Πάλι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σεβασμό και εκτίμηση. Προστέθηκαν οι Μωραϊτης και Μαντζούκας για να ενισχύσουν τον ελληνικό κορμό. Κάπως έτσι συνέθεσε το «τριφύλλι» ένα ρόστερ… ονειρικό. Που άφησε όλη την Ευρώπη με ανοιχτό το στόμα.

ΑΛΛΑΞΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ

Κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε μέσα σε διάστημα ρεκόρ, έναν σχεδιασμό… όνειρο για τον κόσμο του. Στελέχωσε την ομάδα του ισχυροποιώντας τη παντού, ενδυνάμωσε το ρόστερ ποιοτικά και ποσοτικά με τα καλύτερα δυνατά «κομμάτια» για το παζλ που θα έχει στα χέρια του ο Ομπράντοβιτς.

Χωρίς δικαιολογίες, οι οποίες υπήρχαν. Χωρίς να σκεφτεί ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος το κόστος, χωρίς να θέσει όρια στο μπάτζετ. Στόχος ήταν μόνο το καλύτερο δυνατό. Κάπως έτσι ο Παναθηναϊκός έφτασε στο σημείο να μπαίνει ο Αύγουστος και οι φίλαθλοί του να εύχονται να… φύγει γρήγορα, για να έρθουν πιο κοντά οι μέρες που θα απολαμβάνει τους galacticos, την dream team, ή απλά το «τριφύλλι» που ξέρει να τους χαρίζει το χαμόγελο, ακόμη κι όταν υπάρχουν στιγμές στεναχώριας.