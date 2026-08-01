Καιρός - Κολυδάς: Δεν διαφαίνονται συνθήκες καύσωνα - Εξασθένηση των ανέμων τις επόμενες μέρες

Τις συνθήκες που θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες σχετικά με τον καιρό, αναλύει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Συγκεκριμένα ο κ. Κολυδάς ανέφερε:

Η σταδιακή εξασθένηση των ανέμων θα αποτελέσει ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του καιρού τις επόμενες ημέρες. Όπως συμβαίνει συχνά στο ελληνικό καλοκαίρι, η υποχώρηση των βοριάδων θα επιτρέψει στη θερμοκρασία να σημειώσει σταδιακή άνοδο. Ωστόσο, με τα σημερινά προγνωστικά δεδομένα, δεν διαφαίνονται συνθήκες καύσωνα, αλλά θερμοκρασίες που θα κυμανθούν σε φυσιολογικά έως λίγο υψηλότερα για την εποχή επίπεδα.

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