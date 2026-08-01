BBC: Βρετανίδα δασκάλα τσιμπήθηκε από τσιμπούρι στην Σύρο: «Ήμουν σε κώμα για 42 μέρες»

Snapshot Η Βικτόρια Στέλλας από τη Βρετανία διαγνώστηκε με κροτωνογενή εγκεφαλίτιδα μετά από τσίμπημα τσιμπουριού στη Σύρο και έμεινε σε κώμα για 42 ημέρες.

Η ασθένεια προκάλεσε επιληπτικές κρίσεις, απώλεια μνήμης ενώ η Βικτόρια αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τη δουλειά της ως βοηθός δασκάλας.

Η κροτωνογενής εγκεφαλίτιδα είναι ιογενής λοίμωξη που μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων τσιμπουριών και προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Συνιστάται εμβολιασμός πριν από ταξίδια σε περιοχές υψηλού κινδύνου και προσοχή σε δασώδεις περιοχές ή κοντά σε ζώα.

Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο κίνδυνος μόλυνσης είναι πολύ χαμηλός, με λίγα καταγεγραμμένα κρούσματα στην Αγγλία και τη Σκωτία από το 2019. Snapshot powered by AI

Εφιαλτικές στιγμές έζησε μία βοηθός δασκάλας από την Βρετανία, όταν δαγκώθηκε από τσιμπούρι στην Σύρο, με αποτέλεσμα να μπει σε κώμα για σχεδόν έξι εβδομάδες, ενώ υπέστη και απώλεια μνήμης.

Όλα συνέβησαν το 2019, όταν η Βικτόρια Στέλλας, από το Άνγκλεσι, παρουσίασε συμπτώματα παρόμοια με αυτά της γρίπης ενώ βρισκόταν στο ελληνικό νησί για τις καλοκαιρινές της διακοπές και, αφού επέστρεψε στο σπίτι της, ξεκίνησε να έχει επιληπτικές κρίσεις.

Αφού πήγε στο νοσοκομείο και οι γιατροί δεν ήξεραν τι έχει, υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία και στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο Walton Centre του Λίβερπουλ, όπου τέθηκε σε τεχνητό κώμα για 42 ημέρες.

Εκεί, η Βικτόρια διαγνώστηκε με κροτωνογενή εγκεφαλίτιδα (TBE), μια σοβαρή ιογενής λοίμωξη που μεταδίδεται κυρίως από το τσίμπημα μολυσμένων τσιμπουριών, η οποία προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα.

«Αυτή η νόσος άλλαξε εντελώς τη ζωή μου», είπε η 51χρονη, μιλώντας στο BBC.

Η 51χρονη Βικτόρια Στέλλας κατά την διάρκεια της νοσηλείας της BBC

Η Βικτόρια, μητέρα ενός παιδιού, πιστεύει ότι δαγκώθηκε από τσιμπούρι όταν βρισκόταν στο σπίτι του κουνιάδου της στη Σύρο, καθώς εκείνος έχει κατσίκες που μπορεί να προσελκύσουν τσιμπούρια.

«Συνέχιζα να έχω κρίσεις και κανείς δεν ήξερε τι είχα ακριβώς, καθώς είναι μια ασυνήθιστη λοίμωξη», συνέχισε η ίδια.

Η 51χρονη εξήγησε ότι πέρασαν έξι μήνες από την ημέρα που έκανε εισαγωγή στο νοσοκομείο μέχρι την ημέρα που ολοκληρώθηκε η θεραπεία της.

Λόγω της νόσου, η Βικτόρια αναγκάστηκε να παραιτηθεί από την δουλειά της ως βοηθός δασκάλας σε ένα σχολείο για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και αναπηρίες, καθώς πέρα από τις επιληπτικές κρίσεις, έπασχε και από απώλεια μνήμης.

«Όταν επέστρεψα στη δουλειά μου ως βοηθός δασκάλας... δεν μπορούσα να θυμηθώ τα ονόματα των παιδιών μου, ούτε του προσωπικού. Τους αναγνώριζα όλους εμφανισιακά, αλλά δεν ήξερα τα ονόματά τους, και αυτό είναι ένα πρόβλημα που έχω μέχρι και σήμερα», είπε η Βικτόρια.

Η Βικτόρια, η οποία γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα πριν μετακομίσει στην Ουαλία όταν ήταν πέντε ετών, επισκέπτεται τη χώρα κάθε χρόνο για διακοπές, ελπίζει να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη λοίμωξη και έχει παροτρύνει τους ανθρώπους να φροντίζουν να εμβολιάζονται όταν ταξιδεύουν σε περιοχές υψηλού κινδύνου και όταν περνούν χρόνο σε δασώδεις περιοχές ή κοντά σε ζώα.

Η 51χρονη παίρνει πλέον περίπου 18 χάπια την ημέρα και έχει αναγκαστεί να βρει τρόπους για να θυμάται πώς να εκτελεί τις καθημερινές της δραστηριότητες.

«Δεν παθαίνω επιληπτικές κρίσεις τόσο συχνά όσο παλιά», είπε η Βικτόρια, προσθέτοντας: «Είμαι τυχερή που έχω την οικογένειά μου και τους φίλους μου, οι οποίοι με έχουν στηρίξει όλα αυτά τα χρόνια».

Η Βικτόρια Στέλλας BBC

Τι είναι η κροτωνογενής εγκεφαλίτιδα

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η κροτωνογενής εγκεφαλίτιδα (tick-borne encephalitis) είναι μία ιογενής νόσος που οφείλεται στον ομώνυμο φλαβοϊό, ο οποίος μπορεί να προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Υπάρχουν τρεις υπότυποι της νόσου (Ευρωπαϊκός, Σιβηρικός και Άπω Ανατολής).Ο ιός ενδημεί σε περιοχές μεγάλης έκτασης στην Ευρώπη και στην Ασία. Ο ιός μεταδίδεται κυρίως με νύγμα μολυσμένου κρότωνα (τσιμπουριού), καθώς και -πιο σπάνια- με την κατανάλωση φρέσκων μη παστεριωμένων γαλακτοκομικών προϊόντων από μολυσμένα παραγωγικά ζώα. Τα τσιμπούρια μολύνονται όταν τρέφονται με αίμα από συγκεκριμένα είδη μολυσμένων ζώων (κυρίως μικρά τρωκτικά) και μετά μεταφέρουν τον ιό σε άλλα ζώα ή ανθρώπους που θα τσιμπήσουν. Ο ιός δεν μεταδίδεται άμεσα από άνθρωπο σε άνθρωπο, εκτός από την πιθανότητα κάθετης μετάδοσης από μητέρα σε παιδί, κατά τον θηλασμό, ενώ έχουν αναφερθεί μεμονωμένα περιστατικά μετάδοσης σε εργαστηριακά ατυχήματα (π.χ. τσιμπήματα με βελόνες ή σχετιζόμενα με αεροζόλ) και σπάνια περιστατικά μετάδοσης μέσω ουσιών ανθρώπινης προέλευσης.

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της Βρετανίας ανέφερε ότι ο κίνδυνος μόλυνσης από κροτωνογενή εγκεφαλίτιδα στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολύ χαμηλός, όπως και ο κίνδυνος να εμφανίσει κάποιος σοβαρή ασθένεια σε περίπτωση τσιμπήματος.

Περίπου μία εβδομάδα μετά το τσίμπημα, τα συμπτώματα περιλαμβάνουν κόπωση, πονοκέφαλο και συμπτώματα λοίμωξης, όπως επιληπτικές κρίσεις, σύγχυση ή δυσκολία στην ομιλία, καθώς και απώλεια κινητικότητας σε μέρος του σώματος.

Όποιος επιθυμεί να ταξιδέψει σε χώρες όπου η λοίμωξη είναι συχνή θα πρέπει να εμβολιαστεί κατά της κροτωνογενούς εγκεφαλίτιδας τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την επίσκεψή του.

Από την πλευρά της, η Υπηρεσία Δημόσιας Υγείας της Ουαλίας (PHW) ανέφερε ότι δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα κροτωνογενούς εγκεφαλίτιδας από δάγκωμα τσιμπουριού στην χώρα, ενώ από το 2019 έχει εντοπιστεί «ένας μικρός αριθμός κρουσμάτων» στην Αγγλία και τη Σκωτία.