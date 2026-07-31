Καρυστιανού για παραίτηση Αυγερινού: Το προηγούμενο βράδυ ήμασταν μαζί μέχρι τις 12

Snapshot Η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε ότι το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» βρίσκεται σε πλήρη οργανωτική ανάπτυξη και είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε εκλογές όποτε προκηρυχθούν.

Το κόμμα επιλέγει ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας με συλλογικές ομάδες αντί για παραδοσιακούς τοπικούς συντονιστές.

Η δημιουργία του κινήματος συνδέεται με την υπόθεση των Τεμπών και την κριτική στη διαπλοκή και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης.

Η Καρυστιανού χαρακτήρισε αιφνιδιαστική και απογοητευτική την παραίτηση του κ. Αυγερινού, αλλά τόνισε ότι το κίνημα παραμένει δυνατό και συνεχίζει την πορεία του.

Έκανε επιφυλάξεις για τις δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα, θεωρώντας ότι συχνά χειραγωγούν την κοινή γνώμη, και τονίζει ως μέτρο απήχησης την ανταπόκριση των πολιτών. Snapshot powered by AI

Στο Ηράκλειο βρέθηκε σήμερα (Παρασκευή) η πρόεδρος του Κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», Μαρία Καρυστιανού, η οποία παραχώρησε συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Τηλεόρασης CRETA.

Η ίδια περιέγραψε τις επαφές που είχε στο νησί, υποστήριξε ότι το κόμμα βρίσκεται σε πλήρη οργανωτική ανάπτυξη και δήλωσε πως είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε εκλογές όποτε αυτές προκηρυχθούν, ακόμη και σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το νέο κομματικό μοντέλο

Η κ. Καρυστιανού διευκρίνισε ότι τα ψηφοδέλτια του κόμματος δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί, καθώς συνεχίζεται η αξιολόγηση προσώπων και η οργανωτική συγκρότηση, επισημαίνοντας ότι το κίνημα επιλέγει ένα διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας, χωρίς παραδοσιακούς τοπικούς συντονιστές, αλλά με ομάδες που λειτουργούν συλλογικά.

Αναφερόμενη στην εκλογική προετοιμασία, δήλωσε ότι το κόμμα βρίσκεται σε ετοιμότητα ανεξάρτητα από τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, ενώ γνωστοποίησε πως το κυβερνητικό πρόγραμμα αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα και θα παρουσιαστεί μέσα από ανοιχτές εκδηλώσεις, στις οποίες στελέχη θα αναλύουν τις προτάσεις του κινήματος και θα ακολουθεί διάλογος με τους πολίτες.

Επίσης, υποστήριξε ότι η απόφαση για την ενασχόλησή της με την πολιτική προέκυψε από την πεποίθηση πως «δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει τίποτα στη χώρα αν τα αφήσουμε όλα στο πολιτικό σύστημα όπως το γνωρίζουμε».

Υποστήριξε ακόμη ότι οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις, ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου, δεν κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τις χρόνιες παθογένειες, ενώ άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την οικονομία, την ακρίβεια και τη λειτουργία των θεσμών.

Το πολιτικό αφήγημα του κόμματος

Απαντώντας σε ερώτηση για το πολιτικό αφήγημα του κόμματος, η κ. Καρυστιανού τόνισε ότι δεν επιδιώκει απλώς την ψήφο των πολιτών αλλά «την εμπιστοσύνη και τη στήριξή τους», υπογραμμίζοντας ότι η δημιουργία του κινήματος συνδέεται άμεσα με τον αγώνα για την υπόθεση των Τεμπών.

«Υπάρχει μια ιστορία πίσω από το κίνημα της Ελπίδας. Μια τραγική ιστορία. Ξεκίνησε ως διαμαρτυρία. Δεν είναι δυνατόν στον σιδηρόδρομο να έχουν ξοδευτεί τόσα εκατομμύρια και τελικά να έχουν καταλήξει σε τσέπες, ενώ ο σιδηρόδρομος να είναι τελείως ανασφαλής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η ίδια υποστήριξε ακόμη ότι το βασικό πρόβλημα είναι η διαπλοκή και η λειτουργία της Δικαιοσύνης, σημειώνοντας πως «όταν η Δικαιοσύνη είναι πλήρως ελεγχόμενη από την εκτελεστική εξουσία, τότε δεν υπάρχει φραγμός». Αναφερόμενη στις πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί για την υπόθεση των Τεμπών, είπε ότι τόσο οι νομικές ενέργειες όσο και οι δημόσιες παρεμβάσεις συνάντησαν, όπως υποστήριξε, «τείχος» και εμπόδια.

Το προσωπικό της στοίχημα

Σε προσωπικό τόνο, η Μαρία Καρυστιανού δήλωσε πως η πορεία της έχει καθοριστεί από την υπόσχεση που, όπως είπε, έδωσε στη μνήμη της κόρης της. «Δεν θέλω απλά να πετύχει. Πρέπει να πετύχει. Για μένα είναι μονόδρομος να πετύχει αυτό το οποίο έχω υποσχεθεί», ανέφερε.

Ερωτηθείσα για την ανταπόκριση που εισπράττει μετά την ανακοίνωση της πολιτικής της πρωτοβουλίας, υποστήριξε ότι συναντά έντονη στήριξη από τους πολίτες στην καθημερινότητά της, ενώ έκανε λόγο για «πόλεμο», «συκοφαντία» και «λάσπη» από μέρος του συστήματος, των μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα των funds, λέγοντας ότι σε πρόσφατη εκδήλωση παρουσιάστηκαν στοιχεία και καταγγελίες που –κατά την άποψή της– θα έπρεπε να έχουν ήδη προκαλέσει την παρέμβαση των αρμόδιων εισαγγελικών αρχών, ενώ εξέφρασε την απορία της για το γεγονός ότι, όπως είπε, τα μέσα ενημέρωσης δεν ασχολήθηκαν με το συγκεκριμένο θέμα.

Τι είπε για την παραίτηση Αυγερινού

Σχολιάζοντας την αποχώρηση του κ. Αυγερινού από το κίνημα, η Μαρία Καρυστιανού ανέφερε:

«Όλα τα στελέχη είναι σημαντικά, αλλά το πιο σημαντικό είναι να παραμείνει καθαρός ο αρχικός σκοπός και ο στόχος του κινήματος. Αυτό είναι το πιο βασικό. Όλοι οι υπόλοιποι, και εγώ μέσα, είμαστε απλοί στρατιώτες. Μας στεναχώρησε βεβαίως αυτό που διαβάσαμε από τον κύριο Αυγερινό. Να σας πω ότι το προηγούμενο βράδυ ήμασταν μέχρι τις 12 η ώρα όλοι μαζί στο Πολιτικό Συμβούλιο και συζητούσαμε. Επομένως, όπως καταλαβαίνετε, η έκπληξή μου ήταν πολύ μεγάλη. Όλοι αιφνιδιαστήκαμε, όχι μόνο εγώ, με τον τρόπο με τον οποίο έγινε αυτή η αποχώρηση και με όσα ειπώθηκαν.

Θα σας πω όμως ότι το πιο σημαντικό είναι το εξής: το κίνημα αυτό παραμένει δυνατό, θα συνεχίσει την πορεία του και βλέπω ότι τέτοιου είδους χτυπήματα, που μπορεί να υπάρχουν από το εσωτερικό ή από την έξω πλευρά του κινήματος, περισσότερο μας δυναμώνουν.

Πιστεύω πραγματικά ότι είναι πολύ καλύτερο αν κάποιος μπει στο κίνημα γνωρίζοντας τις απόψεις μας, γιατί δεν έχει αλλάξει κάτι. Εμείς ό,τι είπαμε, το ίδιο λέμε. Αλλά αν δει στην πορεία ότι δεν του ταιριάζει, δεν ταιριάζει σε όλους τους ανθρώπους μια πολύ ξεκάθαρη πορεία και πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά την ηθική και την καθαρότητα.

Κάποιοι μπορεί να πιστεύουν ότι δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε μόνοι μας, ότι χρειαζόμαστε βοήθεια. Εμείς δεν το πιστεύουμε αυτό. Εμείς πιστεύουμε ότι ο πολίτης έχει την ίδια δύναμη που έχει κι ένας πολιτικός. Και την ίδια αξία και τις ίδιες ικανότητες, μην πω και περισσότερες.

Επομένως, είναι καλύτερο όταν διαπιστώνονται τέτοια πράγματα να αποχωρούν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να στηρίξουν το κίνημα, διότι πραγματικά αλλιώς το κρατάνε πίσω. Το θέμα είναι πώς θα φύγουν. Και εκεί, για μένα, δείχνει και το στοιχείο του χαρακτήρα ίσως, αλλά και ίσως τις πιο βαθιές σκέψεις που μπορεί να έχει κάποιος ο οποίος προσεγγίζει το κίνημα.»

Τι είπε για τις δημοσκοπήσεις

Τέλος, αναφερόμενη στις δημοσκοπήσεις, εξέφρασε επιφυλάξεις για τη συχνότητα με την οποία αυτές δημοσιεύονται στην Ελλάδα, κάνοντας λόγο για μια διαδικασία που, όπως είπε, «μοιάζει περισσότερο με χειραγώγηση της κοινής γνώμης». Υποστήριξε ότι το πραγματικό μέτρο της απήχησης του κινήματος είναι, κατά την άποψή της, η ανταπόκριση των πολιτών, οι νέες εγγραφές και τα μηνύματα που λαμβάνει καθημερινά, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η δυναμική του θα ενισχύεται όσο παρουσιάζονται αναλυτικά οι θέσεις και το πρόγραμμα του κόμματος.

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