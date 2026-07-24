Καρυστιανού: «Δεν έχουμε χορηγούς» – «Αστεία τα περί ρωσικής επιρροής»

Η Μαρία Καρυστιανού άνοιξε εκ νέου τα χαρτιά της για το εγχείρημα της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία». Από τη χρηματοδότηση του νέου κινήματος και τις δημοσκοπήσεις μέχρι την υπόθεση των Τεμπών και τις σφοδρές καταγγελίες της για τη λειτουργία των θεσμών, η πρόεδρος του κόμματος παρουσιάζει τη δική της οπτική για την πορεία που θέλει να χαράξει.

Αναφερόμενη στην οργάνωση και τη χρηματοδότηση του κόμματος, επεσήμανε ότι πρόκειται για ένα νέο πολιτικό σχήμα χωρίς επαγγελματίες πολιτικούς και οικονομικούς υποστηρικτές.

Όπως τόνισε, «μετά κόπων και βασάνων νοικιάσαμε έναν χώρο. Το ενοίκιο προς το παρόν το πληρώνω εγώ», χαρακτηρίζοντας παράλληλα ως «αστείες» τις αναφορές περί ρωσικής επιρροής.

«Οι βασικές θέσεις έχουν ήδη παρουσιαστεί στην ιδρυτική διακήρυξη και το αναλυτικό πρόγραμμα θα δοθεί στη δημοσιότητα έως τα τέλη Αυγούστου, είμαστε πραγματικά ένα μέρος της κοινωνίας που προσπαθεί να τα βάλει με ένα σύστημα το οποίο έχει εξουσία, λεφτά, γνωριμίες», προσέθεσε.

Σχετικά με τις δημοσκοπήσεις, αμφισβήτησε ότι αποτυπώνουν το πραγματικό κλίμα στην κοινωνία, λέγοντας: «Πιστεύετε ότι οι δημοσκοπήσεις πραγματικά δείχνουν τι αισθάνεται η κοινωνία; Τι έχω κάνει εγώ; Έχω πάρει κάποιες αποφάσεις εναντίον της κοινωνίας για να αρχίσουν να πέφτουν τα ποσοστά μου; Δεν έχει λογική». Παράλληλα, υποστήριξε ότι η στήριξη του κόσμου προς το πρόσωπό της παραμένει ισχυρή, επειδή, όπως σχολίασε, συνδέεται με τον αγώνα για δικαίωση και όχι με την προσωπική της τραγωδία.

Ακόμη, εξέφρασε δυσαρέσκεια για την εισαγγελική πρόταση που αφορά την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου και του Κώστα Αγοραστού στο Ειδικό Δικαστήριο για την αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος των Τεμπών.

Η Καρυστιανού τόνισε ότι «είναι δυνατόν εισαγγελέας Αρείου Πάγου να μας λέει ότι αυτή η βεβήλωση που είδαμε όλοι στον χώρο ενός εγκλήματος είναι παράβαση καθήκοντος; Ντρέπεται και η ντροπή», υποστηρίζοντας παράλληλα ότι υπήρξε «μία τεράστια προσπάθεια συγκάλυψης».

«Το ξυλόλιο δεν το είπαμε εμείς. Το είπε το χημείο του κράτους», υποστήριξε ακόμη, συμπληρώνοντας ότι τα πρώτα δείγματα έδειξαν υψηλές συγκεντρώσεις της ουσίας και ότι το πόρισμα του καθηγητή, Δημήτρη Καρώνη, αποκλείει τα έλαια σιλικόνης ως αιτία της πυρόσφαιρας.

Όπως υπογράμμισε, αν αποδειχθεί ότι υπήρχαν εύφλεκτες ουσίες, «όλοι αυτοί που διασπείρουν αυτές τις καταστάσεις, αλλά και πολλοί δημοσιογράφοι που έχουν πέσει στην παγίδα, παίρνουν πολύ μεγάλη αμαρτία».