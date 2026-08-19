Σκότωσαν 17χρονο για να πουλήσουν τους όρχεις του, επειδή πίστεψαν fake news στο διαδίκτυο

Ένα αποτρόπαιο έγκλημα λόγω... παραπληροφόρησης του διαδικτύου και την υπόσχεση για μυθικά πλούτη αποκαλύφθηκε στην πόλη Μποπάλ της κεντρικής Ινδίας.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, μια ομάδα νεαρών παρέσυρε σε απομονωμένο σημείο, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου και ακρωτηρίασε έναν 17χρονο πλανόδιο πωλητή, πιστεύοντας πως τα γεννητικά του όργανα άξιζαν μια περιουσία. Οι δράστες είχαν πειστεί από ανυπόστατο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα μπορούσαν να αποκομίσουν περίπου 12 εκατομμύρια ινδικές ρουπίες –ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν 100.000 λίρες Αγγλίας– βρίσκοντας αγοραστή στη μαύρη αγορά χωρών του Περσικού Κόλπου.

Εγκέφαλος της υπόθεσης θεωρείται ο 20χρονος φοιτητής διοίκησης επιχειρήσεων Ζοχέμπ Χαν. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο Χαν στρατολόγησε τον 18χρονο Ααμίρ Κουρέσι και τρεις ανήλικους, πείθοντάς τους για τα υποτιθέμενα τεράστια κέρδη.

Προκειμένου να τους διαβεβαιώσει ότι διέθετε τις αναγκαίες ιατρικές γνώσεις για την αφαίρεση των οργάνων, ο 20χρονος παρίστανε τον χειρουργό. Αγόρασε μέσω διαδικτύου λευκή ιατρική ποδιά, στηθοσκόπιο και θερμόμετρο, οργανώνοντας αυτοσχέδιες συνεδρίες εκπαίδευσης για τα μέλη της ομάδας του.

Η παγίδα μέσω βιντεοκλήσης και η εκτέλεση

Το σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή στις 6 Αυγούστου. Δύο από τα μέλη της συμμορίας πλησίασαν τον Ρεχάν στον πάγκο όπου εργαζόταν και του πρόσφεραν μόλις 100 ρουπίες για να τους βοηθήσει σε έναν υποτιθέμενο καυγά.

Ο ανυποψίαστος έφηβος τους ακολούθησε σε απόμερη τοποθεσία. Εκεί δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τέσσερις από τους κατηγορούμενους. Την ίδια ώρα, ο Χαν συντόνιζε τη δολοφονία και την αφαίρεση των οργάνων σε πραγματικό χρόνο μέσω βιντεοκλήσης, όπως επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας στην Μποπάλ, Αγιούς Γκούπτα.

Τον πέταξαν σε διαφορετικές λίμνες

Μετά το έγκλημα, τα μέλη της ομάδας τοποθέτησαν τα αφαιρεθέντα όργανα σε πάγο για δύο ημέρες, ψάχνοντας μάταια αγοραστή. Όταν διαπίστωσαν πως δεν υπήρχε κανείς να πληρώσει το ποσό, ο Χαν τους έδωσε εντολή να τα ξεφορτωθούν, πετώντας τα σε διαφορετικές λίμνες της πόλης.

Η μητέρα του 17χρονου είχε ήδη δηλώσει την εξαφάνισή του στην αστυνομία. Στις 10 Αυγούστου, πέντε ημέρες αργότερα, η σορός του άτυχου νεαρού ανασύρθηκε από τη λίμνη Λόουερ κοντά στην περιοχή Ντόμπι Γκατ, όπου και ταυτοποιήθηκε χάρη σε ένα τατουάζ.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε τα θανατηφόρα τραύματα και επιβεβαίωσε τον ακρωτηριασμό. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη λεπίδα που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, ενώ δύτες συνεχίζουν τις έρευνες στα νερά για τον εντοπισμό των οργάνων. Ο Χαν και ο Κουρέσι κρατούνται επισήμως, ενώ οι τρεις ανήλικοι έχουν παραπεμφθεί στις αρμόδιες δομές.

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