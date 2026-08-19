Σκότωσαν 17χρονο για να πουλήσουν τους όρχεις του, επειδή πίστεψαν fake news στο διαδίκτυο

Ένας 20χρονος φοιτητής και τέσσερις συνεργοί του παρέσυραν και εκτέλεσαν νεαρό πλανόδιο πωλητή στην Μποπάλ, παραπλανημένοι από ψευδές βίντεο στα social media

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Σκότωσαν 17χρονο για να πουλήσουν τους όρχεις του, επειδή πίστεψαν fake news στο διαδίκτυο
NEWSBOMB
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα αποτρόπαιο έγκλημα λόγω... παραπληροφόρησης του διαδικτύου και την υπόσχεση για μυθικά πλούτη αποκαλύφθηκε στην πόλη Μποπάλ της κεντρικής Ινδίας.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, μια ομάδα νεαρών παρέσυρε σε απομονωμένο σημείο, μαχαίρωσε μέχρι θανάτου και ακρωτηρίασε έναν 17χρονο πλανόδιο πωλητή, πιστεύοντας πως τα γεννητικά του όργανα άξιζαν μια περιουσία. Οι δράστες είχαν πειστεί από ανυπόστατο βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα μπορούσαν να αποκομίσουν περίπου 12 εκατομμύρια ινδικές ρουπίες –ποσό που αντιστοιχεί σε σχεδόν 100.000 λίρες Αγγλίας– βρίσκοντας αγοραστή στη μαύρη αγορά χωρών του Περσικού Κόλπου.

Εγκέφαλος της υπόθεσης θεωρείται ο 20χρονος φοιτητής διοίκησης επιχειρήσεων Ζοχέμπ Χαν. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, ο Χαν στρατολόγησε τον 18χρονο Ααμίρ Κουρέσι και τρεις ανήλικους, πείθοντάς τους για τα υποτιθέμενα τεράστια κέρδη.

Προκειμένου να τους διαβεβαιώσει ότι διέθετε τις αναγκαίες ιατρικές γνώσεις για την αφαίρεση των οργάνων, ο 20χρονος παρίστανε τον χειρουργό. Αγόρασε μέσω διαδικτύου λευκή ιατρική ποδιά, στηθοσκόπιο και θερμόμετρο, οργανώνοντας αυτοσχέδιες συνεδρίες εκπαίδευσης για τα μέλη της ομάδας του.

Η παγίδα μέσω βιντεοκλήσης και η εκτέλεση

Το σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή στις 6 Αυγούστου. Δύο από τα μέλη της συμμορίας πλησίασαν τον Ρεχάν στον πάγκο όπου εργαζόταν και του πρόσφεραν μόλις 100 ρουπίες για να τους βοηθήσει σε έναν υποτιθέμενο καυγά.

Ο ανυποψίαστος έφηβος τους ακολούθησε σε απόμερη τοποθεσία. Εκεί δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τέσσερις από τους κατηγορούμενους. Την ίδια ώρα, ο Χαν συντόνιζε τη δολοφονία και την αφαίρεση των οργάνων σε πραγματικό χρόνο μέσω βιντεοκλήσης, όπως επιβεβαίωσε ο αναπληρωτής αρχηγός της αστυνομίας στην Μποπάλ, Αγιούς Γκούπτα.

Τον πέταξαν σε διαφορετικές λίμνες

Μετά το έγκλημα, τα μέλη της ομάδας τοποθέτησαν τα αφαιρεθέντα όργανα σε πάγο για δύο ημέρες, ψάχνοντας μάταια αγοραστή. Όταν διαπίστωσαν πως δεν υπήρχε κανείς να πληρώσει το ποσό, ο Χαν τους έδωσε εντολή να τα ξεφορτωθούν, πετώντας τα σε διαφορετικές λίμνες της πόλης.

Η μητέρα του 17χρονου είχε ήδη δηλώσει την εξαφάνισή του στην αστυνομία. Στις 10 Αυγούστου, πέντε ημέρες αργότερα, η σορός του άτυχου νεαρού ανασύρθηκε από τη λίμνη Λόουερ κοντά στην περιοχή Ντόμπι Γκατ, όπου και ταυτοποιήθηκε χάρη σε ένα τατουάζ.

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε τα θανατηφόρα τραύματα και επιβεβαίωσε τον ακρωτηριασμό. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη λεπίδα που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία, ενώ δύτες συνεχίζουν τις έρευνες στα νερά για τον εντοπισμό των οργάνων. Ο Χαν και ο Κουρέσι κρατούνται επισήμως, ενώ οι τρεις ανήλικοι έχουν παραπεμφθεί στις αρμόδιες δομές.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:21ΕΛΛΑΔΑ

Θερινό πρόγραμμα στα μέσα μεταφοράς - Τι αλλάζει στα δρομολόγια

22:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Συνελήφθη 53χρονος για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών

22:03ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Διακοπή κυκλοφορίας απόψε σε τμήμα του Περιφερειακού

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Ελβετία: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1951 η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης

21:44ΕΛΛΑΔΑ

Πιερία: Τη ζωή της έχασε 73χρονη λουόμενη στην παραλία Κορινού

21:36NEWSBOMB

Φρίκη στην Ινδία: Κατακρεούργησαν 17χρονο για να πουλήσουν τους όρχεις του, επειδή πίστεψαν fake news στο διαδίκτυο

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο τρεις κρατούμενοι μετά από φωτιά στις φυλακές Διαβατών

21:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το ανθρωποειδές ρομπότ «Σούπερμαν» της Unitree σπάει ρεκόρ και ξεπερνά τη μέγιστη ταχύτητα του Ουσέιν Μπολτ

21:17ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Περιπέτεια για τρεις ηλικιωμένους - Απεγκλωβίστηκαν από χαράδρα που έπεσαν μετά από τροχαίο

21:08ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Νέα πυρκαγιά δυτικά της Μαδρίτης

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει μέσα στο νοσοκομείο – Τον πρόλαβαν γιατροί και νοσοκόμες

20:54ΕΘΝΙΚΑ

Κλιμακώνει η Τουρκία: Αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό των ΑΠΕ και επαναφέρει «γκριζες ζώνες» στο Αιγαίο

20:51LIFESTYLE

Ντορέττα Παπαδημητρίου: Η εντυπωσιακή υποβρύχια λήψη από τις διακοπές της στην Κέα

20:43ΕΘΝΙΚΑ

Συναγερμός σε ΝΑΤΟ και Ευρώπη για ιρανική επίθεση: Ελληνική «ασπίδα» σε Κύπρο, Σούδα και Βουλγαρία αν χρειαστεί

20:32ΕΘΝΙΚΑ

«Τους δολοφόνους τους κάνατε υπουργούς»: Η απάντηση της Αναστασίας Ισαάκ στον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ

20:30ΕΥ ΖΗΝ

Μην αγοράζετε ποτέ φρέσκα μύρτιλα αν εντοπίσετε αυτά τα 4 προειδοποιητικά σημάδια

20:19LIFESTYLE

Μαγεμένη από την Πάτμο η Μαντόνα: Η επίσκεψη στη Μονή της Αποκάλυψης και η υπόσχεση ότι θα επιστρέψει

20:17ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Θαλαμηγός προσέκρουσε σε αβαθή στον κόλπο της Νάουσας

20:16ΕΛΛΑΔΑ

Σέριφος: Διέρρηξαν τη Μονή Ταξιαρχών και άρπαξαν δεκάδες τάματα σε λιγότερο από δύο λεπτά

20:11ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός αύριο: Άνοδος της θερμοκρασίας - Έως 6 μποφόρ οι άνεμοι στο Αιγαίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:19LIFESTYLE

Μαγεμένη από την Πάτμο η Μαντόνα: Η επίσκεψη στη Μονή της Αποκάλυψης και η υπόσχεση ότι θα επιστρέψει

19:23ΚΟΣΜΟΣ

Κι όμως δεν είναι το αίμα: Τι είναι αυτό που πραγματικά προσελκύει τα κουνούπια

09:32ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολικές εκδρομές: Οι επτά αλλαγές που έρχονται με το πρώτο κουδούνι από τον Σεπτέμβρη

09:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αυτή είναι η μέρα που θα ξεκινήσει ο καύσωνας - Θερμή «εισβολή» από την Αφρική

21:36NEWSBOMB

Φρίκη στην Ινδία: Κατακρεούργησαν 17χρονο για να πουλήσουν τους όρχεις του, επειδή πίστεψαν fake news στο διαδίκτυο

20:54ΕΘΝΙΚΑ

Κλιμακώνει η Τουρκία: Αμφισβητεί το ελληνικό χωροταξικό των ΑΠΕ και επαναφέρει «γκριζες ζώνες» στο Αιγαίο

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Θρήνος στην κηδεία του δημάρχου Φούρνων: Με αναμμένους πυρσούς τον υποδέχτηκαν οι κάτοικοι - Βίντεο

08:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι περιέχει πλέον το μπουκάλι εμφιαλωμένου νερού αν μείνει στο ζεστό αυτοκίνητο όλη μέρα

17:13ΕΘΝΙΚΑ

Θαλάσσια πάρκα από την Τουρκία: Το πραγματικό πρόβλημα, η λύση που αποφεύγουμε και μια σημαντική λεπτομέρεια – Διεθνολόγος αναλύει στο Newsbomb

21:35ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο τρεις κρατούμενοι μετά από φωτιά στις φυλακές Διαβατών

20:32ΕΘΝΙΚΑ

«Τους δολοφόνους τους κάνατε υπουργούς»: Η απάντηση της Αναστασίας Ισαάκ στον Νιαζί Κιζίλγιουρεκ

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Άγριο ξύλο μετά μουσικής σε πανηγύρι στο Αντίρριο – Δείτε βίντεο

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει μέσα στο νοσοκομείο – Τον πρόλαβαν γιατροί και νοσοκόμες

20:30ΕΥ ΖΗΝ

Μην αγοράζετε ποτέ φρέσκα μύρτιλα αν εντοπίσετε αυτά τα 4 προειδοποιητικά σημάδια

17:03ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Τα στοιχεία που πρέπει να ενημερώσετε όταν την παραλάβετε

21:26ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το ανθρωποειδές ρομπότ «Σούπερμαν» της Unitree σπάει ρεκόρ και ξεπερνά τη μέγιστη ταχύτητα του Ουσέιν Μπολτ

15:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Καλλιάνος: Έρχονται 40άρια - «Ό,τι δεν έκανε το φετινό καλοκαίρι πάει να το κάνει τώρα»

18:13ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Πώς συνετρίβη το ελικόπτερο Bell - Η τεχνική ανάλυση του πραγματογνώμονα Μανούσου Τραχαλάκη

20:43ΕΘΝΙΚΑ

Συναγερμός σε ΝΑΤΟ και Ευρώπη για ιρανική επίθεση: Ελληνική «ασπίδα» σε Κύπρο, Σούδα και Βουλγαρία αν χρειαστεί

19:13ΜΠΑΣΚΕΤ

Στο χειρουργείο ο Ναν, δύο μήνες εκτός δράσης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ