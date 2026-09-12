Βέρτης για Μαζωνάκη: Ήταν ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης, θα αφήσει τεράστιο κενό - Βίντεο

Ο Νίκος Βέρτης αποχαιρέτισε με το δικό του τρόπο τον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που θα αφήσει ένα τεράστιο κενό. Ήταν ο αγαπημένος μου καλλιτέχνης. Ήξερε ότι τον αγαπούσα, με αγαπούσε. Δυστυχώς έφυγε με αυτόν τον άσχημο τρόπο. Φεύγει ένας άνθρωπος και αφήνει πίσω του όλη αυτή τη μουσική. Καταλαβαίνω, όπως έγινε και με τον Βασίλη τον Καρρά και άλλους μεγάλους καλλιτέχνες, φεύγουμε εμείς κάποια στιγμή και μένει η δική σας η αγάπη», είπε από την πίστα του κέντρου που εμφανίζεται.

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