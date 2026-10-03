Βενεζουέλα: Εκδήλωση μνήμης για τα 6.509 θύματα των φονικών σεισμών μετά από 100 μέρες

Snapshot Η Βενεζουέλα συμπλήρωσε 100 μέρες από τους φονικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που προκάλεσαν πάνω από 6.500 θανάτους.

Περίπου 400 άτομα συγκεντρώθηκαν στη Λα Γουάιρα για να τιμήσουν τα θύματα των σεισμών με κεριά και φωτογραφίες.

Η τελευταία επίσημη καταγραφή ανέφερε 6.509 νεκρούς, 14.239 σπίτια με μέτριες ζημιές και 11.001 με σοβαρές ζημιές, ενώ 18.000 άνθρωποι έμειναν άστεγοι.

Περισσότεροι από 29.000 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι σύμφωνα με την πρωτοβουλία πολιτών «Εξαφανισμένοι από τους Σεισμούς της Βενεζουέλας».

Η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε την έλλειψη διαφάνειας από τις αρχές και ζήτησε προτεραιότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα στις προσπάθειες ανάκαμψης. Snapshot powered by AI

H Βενεζουέλα συμπλήρωσε 100 μέρες από τους διπλούς φονικούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών Ρίχτερ που άφησαν πίσω τους περισσότερους από 6.500 χιλιάδες νεκρούς.

Την Παρασκευή, περίπου 400 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην πόλη Καραμπαγιέδα στη Λα Γουάιρα, που υπέστη τις σφοδρότερες συνέπειες των σεισμών, σε ένα μνημόσυνο για τα θύματα της τραγωδίας.

Οι κάτοικοι άναψαν λευκά κεριά και κρατούσαν φωτογραφίες με τους αγαπημένους τους που έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσα στα συντρίμμια των κτηρίων που ισοπεδώθηκαν στις 24 Ιουνίου.

«Θα σ' αγαπάμε για πάντα, κόρη μου», έγραφε ένα μήνυμα στο αυτοκίνητο της οικογένειας της Φρανσέλις Ιριάρτε, μιας 16χρονης που σκοτώθηκε κατά την κατάρρευση του κτιρίου μπροστά στα μάτια των γονιών της, οι οποίοι επέστρεφαν από το σούπερ μάρκετ. Τα λείψανα της κοπέλας εντοπίστηκαν στα χαλάσματα ύστερα από 29 ημέρες ερευνών.

https://www.instagram.com/p/DeBj5Rtjaor/

«Είναι δύσκολο να λες στον εαυτό σου «ότι δεν έχει απομείνει τίποτα, παρά μόνο ένα μικρό δέντρο, είναι τρομερό», είπε κλαίγοντας η Φιελούς Περδόμο, κοιτάζοντας το οικόπεδο που κάποτε βρισκόταν η πολυκατοικία στην οποία έμενε.

Η Βερόνικα Ροντόν, 50 ετών, έχασε δύο μέλη της οικογένειάς της στους σεισμούς: «Είμαστε γεμάτοι θλίψη, καθημερινή λαχτάρα,φόβο», δήλωσε. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ, αλλά πρέπει να προχωρήσουμε και, λοιπόν, θα συνεχίσω εδώ στο όνομα του Θεού», ανέφερε σε συνέντευξή της στο πρακτορείο ειδήσεων EFE, προσευχόμενη για τα θύματα που είναι ακόμα παγιδευμένα κάτω από τα ερείπια. «Για να μην ξεχνούν ότι υπάρχουν πολλά ακόμα εκεί».

Φώτα ανάβουν φώτα ανάμεσα στα κτίρια προς τιμήν των θυμάτων των δύο καταστροφικών σεισμών του Ιουνίου AP/Ariana Cubillos

Η τελευταία επίσημη έκθεση, που δημοσιεύθηκε στις 24 Αυγούστου, κατέγραψε 6.509 θανάτους, 14.239 σπίτια με μέτριες ζημιές και 11.001 περιουσίες με σοβαρές ζημιές. Περίπου 18.000 άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους . Έκτοτε, η κυβέρνηση της υπηρεσιακής προέδρου Ντέλσι Ροντρίγκεζ δεν έχει ενημερώσει τον αριθμό των αγνοουμένων. Η πρωτοβουλία πολιτών «Εξαφανισμένοι από τους Σεισμούς της Βενεζουέλας» ανέφερε ότι περισσότεροι από 29.000 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, η Διεθνής Αμνηστία κατήγγειλε την έλλειψη διαφάνειας από τις αρχές της Βενεζουέλας τρεις μήνες μετά τον διπλό σεισμό και απαίτησε οι προσπάθειες ανάκαμψης να δώσουν προτεραιότητα στα ανθρώπινα δικαιώματα και την αξιοπρέπεια των πληγέντων .

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