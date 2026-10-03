Πάτρα: Πήγε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, προκάλεσε φθορές, την απείλησε και της πήρε το κινητό

Στο αυτόφωρο άνδρας στην Πάτρα μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Πάτρα: Πήγε στο σπίτι της πρώην συντρόφου του, προκάλεσε φθορές, την απείλησε και της πήρε το κινητό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Συνελήφθη άνδρας στην Πάτρα μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για καταστροφή περιουσίας και κλοπή κινητού τηλεφώνου.
  • Ο άνδρας προκάλεσε ζημιές στο σπίτι της γυναίκας και στη συνέχεια πήρε το κινητό της.
  • Παρά την παρουσία των αστυνομικών, συνέχισε να απειλεί και να υβρίζει την πρώην σύντροφό του.
  • Κατά τη σύλληψή του βρέθηκε και κατασχέθηκε συσκευασία με κάνναβη.
  • Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και η υπόθεση ακολουθεί τη νόμιμη διαδικασία.
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Στη σύλληψη ενός άνδρα στην Πάτρα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, ύστερα από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για περιστατικό που σημειώθηκε στο σπίτι της.

Όπως φέρεται να ανέφερε η γυναίκα στις Αρχές, ο άνδρας εμφανίστηκε το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας στην κατοικία της και προκάλεσε ζημιές στο εσωτερικό της. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία, πήρε από την κατοχή της το κινητό της τηλέφωνο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ένταση δεν σταμάτησε με την παρουσία τους. Ο άνδρας φέρεται να συνέχισε να απευθύνει υβριστικούς χαρακτηρισμούς και απειλές προς την πρώην σύντροφό του ακόμη και μπροστά στους αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίησή του και στη συνέχεια στη σύλληψή του. Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκε πάνω του και μία συσκευασία που περιείχε κάνναβη, η οποία κατασχέθηκε.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ για την υπόθεση ακολουθείται η προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία.

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