The Chase: Η ερώτηση που πάγωσε τους πάντες και άφησε άφωνη τη Μπεκατώρου

Σπαρταριστές στιγμές εκτιλύχθηκαν στο προχτεσινο επεισόδιο του The Chase, όταν έκανε την εμφάνισή του ένα ρήμα που έφερε σε φανερή αμηχανία τη Μαρία Μπεκατώρου, το νεαρό παίκτη, αλλά και το Γεράκι.

Ο λόγος για το «καβλόνω» – με όμικρον!- το οποίο παίκτης και Γεράκι κλήθηκαν να βρουν τι ακριβώς σημαίνει. Προς έκπληξη όλων, μάλιστα, και οι δύο απάντησαν λάθος!

Η ερώτηση ήταν η εξής:

Τι σημαίνει το ρήμα «καβλόνω», που αποτελεί μέρος του λεξιλογίου του Νίκου Καζαντζάκη στην «Οδύσσειά» του;

Οι πιθανές απαντήσεις ήταν το «αργώ», το «χτίζω» και το «μπαλώνω», με τον παίκτη και το Γεράκι να δίνουν ως σωστή απάντηση το «χτίζω». Η σωστή απάντηση, όμως, ήταν το «αργώ».

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