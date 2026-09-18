Η απογευματινή ζώνη «παίρνει φωτιά» - Πρεμιέρα για τα τηλεπαιχνίδια

Τα τηλεπαιχνίδια επιστρέφουν στη συχνότητα της TV

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Η απογευματινή ζώνη «παίρνει φωτιά» - Πρεμιέρα για τα τηλεπαιχνίδια
LIFESTYLE
4'
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  • Τα τηλεπαιχνίδια επιστρέφουν δυναμικά στην απογευματινή ζώνη με πρεμιέρες από τις 28 Σεπτεμβρίου σε MEGA, ALPHA, ΑΝΤ1 και STAR.
  • Το «The Chase» στο MEGA επιστρέφει για έκτη σεζόν με νέα Chaser, τη «Κυρία Πάντα Ξέρει», και τέσσερις παίκτες που διεκδικούν μεγάλα χρηματικά έπαθλα.
  • Το «Deal» στον ALPHA επανέρχεται καθημερινά με τον Γιώργο Θαναηλάκη, προσφέροντας ένταση και ανατροπές στους παίκτες.
  • Στον ΑΝΤ1, το «Κάτι ψήνεται» ξεκινά με νέα θεματική κάθε εβδομάδα και ειδική ρεβάνς την πρώτη εβδομάδα με πέντε παίκτες που επιστρέφουν.
  • Ο «Τροχός της τύχης» στο STAR συνεχίζει για 13η χρονιά με νέο πλατό και τον Πέτρο Πολυχρονίδη, προσφέροντας παιχνίδι και μεγάλα έπαθλα, όπως αυτοκίνητο στον τελικό.
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Σε τροχιά πρεμιέρας μπαίνουν τα κανάλια, καθώς από την Κυριακή θα αρχίσουν σταδιακά να ρίχνονται στην αρένα τα ψυχαγωγικά προγράμματα. Από τους πρωταγωνιστές της φετινής σεζόν είναι τα τηλεπαιχνίδια, με τους τηλεαστέρες να παίρνουν θέση και να ετοιμάζονται να πουν την πρώτη καλησπέρα της χρονιάς.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, στις 18.30, πρώτη επίσημη θα κάνειτο «Chase» του MEGA με τη Μαρία Μπεκατώρου. Η παρουσιάστρια δίνει καιφέτος το σύνθημα για νέες, συναρπαστικές αναμετρήσεις και το πρότζεκτ επιστρέφει ανανεωμένο για έκτη συνεχή σεζόν. Έχοντας ξεπεράσει τα 1.000 επεισόδια, το ανοίγει έναν νέο κύκλο καταδιώξεων, γεμάτο αδρεναλίνη, ταχύτητακαι ανατροπές. Στην καρδιά της δράσης βρίσκεται σταθερά η Μαρία Μπεκατώρου, η οποία αναλαμβάνει να εμψυχώσει τους παίκτες και να τους καθοδηγήσει σε κάθε βήμα τους απέναντι στους Chasers, που από τη νέα σεζόν θαείναι περισσότεροι και ακόμη πιο επικίνδυνοι.

Τέσσερις παίκτες διεκδικούν και φέτος σημαντικά χρηματικά έπαθλα στο «The Chase». Εμπόδιο στην πορεία τους είναι οι Chasers. «Το Γεράκι», «Το Βουνό», «Η Γυναίκα με τα Μαύρα», «Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής» και το «Σούπερ Αγόρι» παίρνουν ξανά θέση μάχης.

Φέτος ωστόσο, μια νέα, αινιγματική παρουσία έρχεται να προστεθεί στην ομάδατους. Μία έκτη Chaser, η «Κυρία Πάντα Ξέρει», θα δοκιμάσει τις αντοχές και τιςγνώσεις των παικτών και θα φέρει νέο αέρα στις καταδιώξεις.

Την ίδια ημέρα, στο μέτωπο του ALPHA, στις 17.45, έρχεται το «Deal». Το τηλεπαιχνίδι με τον Γιώργο Θαναηλάκη επιστρέφει και είναι έτοιμο να υποδεχθεί καθημερινά τους παίκτες σε ένα πλατό γεμάτο ενέργεια, αγωνία και χρήματα. Νέοι συμμετέχοντες, νέες προκλήσεις, ανατροπές, μεγάλες συγκινήσεις και φυσικά τομεγάλο Deal με τον τραπεζίτη συνθέτουν ένα παιχνίδι που κάθε μέρα μπορεί νααλλάξει τα πάντα.

Στον ΑΝΤ1, στις 17.30, στις 28 Σεπτεμβρίου, ξεκινά ο νέος κύκλος του «Κάτι ψήνεται». Κάθε εβδομάδα, πόρτες ανοίγουν, μενού ετοιμάζονται και άνθρωποιπου μέχρι χθες ήταν άγνωστοι μεταξύ τους μαγειρεύουν, δοκιμάζουν, βαθμολογούν, γελούν, διαφωνούν και αποκαλύπτονται. Φέτος, όμως, κάθε εβδομάδα παίζει με διαφορετικούς κανόνες. Μια νέα θεματική δίνει κάθε φορά τοντόνο, φέρνει εκπλήξεις και ανατροπές και ανεβάζει τον πήχη σε κάθε μενού. Παίκτες από όλη την Ελλάδα ανοίγουν τα σπίτια τους και βάζουν στο τραπέζι από αγαπημένες ελληνικές συνταγές μέχρι τις πιο αναπάντεχες γαστρονομικές προτάσεις. Και εκεί αρχίζουν όλα. Γιατί αυτή τη σεζόν κάθε εβδομάδα έχει τη δικήτης ιστορία και η πρώτη ιστορία της νέας σεζόν λέγεται… 2η ευκαιρία.

Πέντε παίκτες που ξεχώρισαν, αγαπήθηκαν και άφησαν το στίγμα τους την προηγούμενη σεζόν, επιστρέφουν την 1η εβδομάδα για τη ρεβάνς. Μόνο που αυτή τη φορά, τοπαιχνίδι αλλάζει. Την πρώτη εβδομάδα, μένουν όλοι μαζί στο ίδιο σπίτι καικαθημερινά ένας από αυτούς αναλαμβάνει τον ρόλο του οικοδεσπότη. Πέντε μέρες, πέντε θεματικές και πέντε εκ διαμέτρου αντίθετοι κόσμοι που δεν θα μπορούσαν να απέχουν περισσότερο μεταξύ τους.

Σταθερή αξία στο πρόγραμμα του STAR είναι ο «Τροχός της τύχης». Το μακροβιότερο παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με παρουσιαστή τον ανατρεπτικό Πέτρο Πολυχρονίδη, γυρίζει δυνατά για 13η χρονιά και η πρεμιέρα έχει οριστεί για την 28η του μήνα στις 18.25.

Σε ένα ολοκαίνουριο, εντελώς ανανεωμένο και εντυπωσιακό πλατό, το αγαπημένο φορμάτ της απογευματινής ζώνης, που έχει κατακτήσει την κορυφή της τηλεθέασης και τις καρδιές των τηλεθεατών, υπόσχεται απογευματινά ραντεβού γεμάτα ενέργεια, χιούμορ και…γρίφους.

Όπως πάντα, στο παιχνίδι συμμετέχουν τρεις παίκτες, οι οποίοι γυρίζουν τον Τροχό, επιλέγουν σύμφωνα της αλφαβήτου και κερδίζουν χρήματα ή δώρα. Ο πρώτος παίκτης, που θα βρει την κρυμμένη λέξη ή φράση, κερδίζει όσα χρήματα έχει συγκεντρώσει στον γύρο. Ο παίκτης, που έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτεροποσό στο τέλος του βασικού μέρους του παιχνιδιού, είναι ο μεγάλος νικητής καιπαίζει στον Τελικό για επιπλέον κέρδη και για το μεγάλο δώρο, ένα αυτοκίνητο.

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