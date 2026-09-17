Δύο μαύρα πουκάμισα: Αναλυτικά το πρώτο επεισόδιο πριν την πρεμιέρα

Snapshot Η σειρά «Δύο μαύρα πουκάμισα» κάνει πρεμιέρα την Κυριακή στις 21:00 στο MEGA.

Η ιστορία ξεκινά στη δεκαετία του '80 στην Κρήτη, με ένα ένοχο μυστικό που παραμένει κρυφό για χρόνια.

Δύο άντρες, ο Σήφης και ο Μανούσος, που είναι δεμένοι σαν αδέλφια, θα έρθουν σε σύγκρουση λόγω μιας γυναίκας, της Μαρκέλλας.

Η Μαρκέλλα επιστρέφει από την Αθήνα στο χωριό και αντιμετωπίζει αμφιβολίες για τη σχέση της με τον Μιχάλη, ο οποίος κρύβει μια σημαντική αλήθεια.

Ο Μανούσος χάνει τον έλεγχο μετά την ανακάλυψη της απιστίας της Ντίνας, οδηγώντας σε βίαιο καβγά και ανησυχία για τη Δέσπω και τον Παυλή. Snapshot powered by AI

Η πολυσυζητημένη σειρά, «Δύο μαύρα πουκάμισα», κάνει πρεμιέρα στο νέο πρόγραμμα του MEGA, την Κυριακή, στις 21.00. Βασίλης Μπισμπίκης, Αντώνης Μυριαγκός, Μαριάννα Κιμούλη, κρατούν τους βασικούς ρόλους και μπλέκονται σε μία ιστορία αγάπης και σιωπής.

Ένα ένοχο μυστικό θάβεται για χρόνια. Δεκαετίες αργότερα, η μοίρα ετοιμάζεται να παίξει το πιο σκληρό της παιχνίδι. Όλα ξεκινούν στην Κρήτη στα μέσα της δεκαετίας του 80, όταν η Δέσπω, πληγωμένη και τρομοκρατημένη, βρίσκει σωτηρία στην αγκαλιά του Παυλή. Από εκείνη τη νύχτα θα γεννηθεί μια οικογένεια, αλλά και μια αλήθεια που θα μείνει κρυφή για χρόνια. Σήμερα, δύο άντρες δεμένοι σαν αδέλφια, ο Σήφης και ο Μανούσος, βαδίζουν χωρίς να το ξέρουν προς τη σύγκρουση που θα αλλάξει τις ζωές όλων. Ανάμεσά τους θα βρεθεί ξαφνικά η Μαρκέλλα, μια γυναίκα που θα ανατρέψει ισορροπίες, θα ξυπνήσει πάθη και θα ανοίξει πληγές. Η Μαρκέλλα προσπαθεί να προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα, μετά την επιστροφή της από την Αθήνα στο χωριό, όμως η απόσταση από τον Μιχάλη αρχίζει να τη γεμίζει αμφιβολίες.

Εκείνος δείχνει απορροφημένος από τη δουλειά του, αλλά η αλήθεια που κρύβει μπορεί να ανατρέψει τα πάντα. Την ίδια ώρα, ο Μανούσος χάνει τον έλεγχο, όταν ανακαλύπτει την απιστία της Ντίνας. Ένας βίαιος καβγάς που καταλήγει στο αστυνομικό τμήμα, προκαλεί μεγάλη ανησυχία στη Δέσπω και τον Παυλή. Κι ενώ ο Σήφης προσπαθεί να διαχειριστεί τα συναισθήματα που γεννιούνται μέσα του για τη Μαρκέλλα, ένα απρόσμενο περιστατικό στον δρόμο, φέρνει τη Μαρκέλλα και τον Μανούσο αντιμέτωπους για πρώτη φορά. Είναι η στιγμή που θα σημαδέψει τη ζωή τους.

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