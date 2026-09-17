Το σόι σου: Η μεγάλη πρεμιέρα και το μυστήριο με τον γάμο Μπέλας-Άρη  

Snapshot Η σειρά «Το σόι σου» επιστρέφει με νέα επεισόδια στον ALPHA τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στις 20:00.

Η Μπέλα φαίνεται να ετοιμάζεται για γάμο, αλλά παραμένει μυστήριο αν και ποιον παντρεύεται.

Η Αλεξάνδρα σχεδιάζει να κρατήσει τον γιο της Άρη στην Ελλάδα, παγιδεύοντάς τον.

Η Μπέλα παραδέχεται τα αισθήματά της για τον Άρη, αλλά τον βρίσκει με τη βαφτισιμιά της Λιλής, τη Ζήνα.

Η Μπέλα μοιράζει τα υπάρχοντά της και ένα δαχτυλίδι αλλάζει χέρια, υποδηλώνοντας σημαντικές εξελίξεις. Snapshot powered by AI

Μετά τα σαρωτικά ποσοστά της περσινής σεζόν, η σειρά του ALPHA «Το σόι σου» επιστρέφει με νέα επεισόδια, τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, στις 20.00. Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι είναι έτοιμοι για όλα, ενώ Μπέλα και Άρης θα πρωταγωνιστήσουν.

Ο Σάββας πάει τον Νάσο μέχρι το στρατόπεδο, για να βεβαιωθεί ότι αυτή τη φορά τον ξεφορτώθηκε στ’ αλήθεια! Γυρίζοντας όμως σπίτι του έρχεται ταμπλάς, βρίσκει μπροστά του το νέο φλερτ της Σάντρας!

Σε χρόνο ρεκόρ, θα μαζευτεί η οικογένεια στο σαλόνι για να γνωρίσουν τον καινούριο. Ενώ η Λυδία τρέχει να αποχαιρετήσει τη Μαρίζα, που επιστρέφει στη Γερμανία φορτωμένη με τάπερ, ραπανάκια, μπριζόλες και ότι άλλο της φόρτωσαν, για να επιβιώσει στα ξένα.. ταυτόχρονα ο Μιχάλης της εξηγεί τη νέα του πατέντα, που θα κατακτήσει τη γερμανική αγορά.

Ο Χαμπέας πάει στη Μεσσήνη για να εκπληρώσει το τάμα του, σίγουρος πως η Μπέλα επιτέλους παντρεύεται! Θα φτάσει όντως η Μπέλα στα σκαλιά της εκκλησίας; Και ποιον παντρεύεται;

Την ίδια ώρα, παρά τις αντιρρήσεις του Μενέλαου, η Αλεξάνδρα βάζει μπροστά το πονηρό της σχέδιο για να κρατήσει τον γιο της στην Ελλάδα... και ευτυχώς ο Άρης πέφτει στην παγίδα της! Η Μπέλα παραδέχεται επιτέλους τα αισθήματα της και τρέχει να βρει τον Άρη!

Μόνο που τον βρίσκει με άλλη! Και συγκεκριμένα με τη Ζήνα, τη βαφτισιμιά της Λιλής. Πότε πρόλαβε να τη γνωρίσει και γιατί η Αλεξάνδρα τρίβει τα χέρια της;

Στο Αιγάλεω, η Χαρούλα ζει το δικό της δράμα και προσπαθεί με νύχια και με δόντια να κρύψει από τον Βαγγέλη της ότι το τάμα του δεν έπιασε και η Μπέλα χώρισε από τον Χρήστο.

Η Λυδία και ο Σάββας προσπαθούν να βοηθήσουν, αφού καταλάβουν πρώτα ποιον θέλει τελικά η Μπέλα! Η Όλγα και ο Μιχάλης δέχονται αποχαιρετιστήρια δώρα από την Μπέλα, που ξαφνικά μοιράζει όλα τα υπάρχοντα της! Τι ετοιμάζει; Γιατί ένα δαχτυλίδι αλλάζει χέρια;

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