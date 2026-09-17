Τηλεθέαση: Οι πρωταγωνιστές της πρωινής ζώνης στην ενημέρωση

Snapshot Το «Κοινωνία ώρα MEGA» κατέγραψε 23,3% τηλεθέαση στο σύνολο και 20% στο δυναμικό κοινό την Τετάρτη.

Η εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ είχε 18,7% στο σύνολο και 11,7% στους τηλεθεατές 18-54 την ίδια μέρα.

Οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ σημείωσαν 21,5% τηλεθέαση στο σύνολο και 18,4% στο δυναμικό κοινό στο slot 10.00-13.00.

Από τη Δευτέρα εισέρχονται νέες παρουσίες στην πρωινή ζώνη, όπως η Σίσσυ Χρηστίδου στο MEGA και η Ζήνα Κουτσελίνη στο STAR, που αναμένεται να επηρεάσουν την κατανομή της τηλεθέασης.

Η εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς» της ΕΡΤ1 έχει τηλεθέαση 3,6% στο σύνολο και 7,1% στο δυναμικό κοινό, όντας η μόνη ψυχαγωγική πρόταση αυτή τη στιγμή. Snapshot powered by AI

Για δεύτερη εβδομάδα, οι ενημερωτικές εκπομπές στην πρωινή ζώνη πέφτουν στη μάχη για την τηλεθέαση και δίνουν σκληρό αγώνα για την επικράτηση.

Χθες Τετάρτη, τα μηχανάκια της Nielsen έδειξαν για το «Κοινωνία ώρα MEGA» 23,3% στο σύνολο και 20% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή «Σήμερα», στον ΣΚΑΪ, κατέγραψε 18,7% στο σύνολο και 11,7% στους τηλεθεατές 18-54. Στο OPEN, το «Ώρα Ελλάδος» έκανε 12,6% στο σύνολο και 8,4% στο δυναμικό κοινό κρατώντας ένα σταθερό μερίδιο. Το «Καλημέρα Ελλάδα», στον ΑΝΤ1, σημείωσε 8,1% στο σύνολο και 6,2% στο δυναμικό κοινό.

Στο slot 10.00-13.00, οι «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΪ βρέθηκαν στο 21,5% του συνόλου και στο 18,4% του δυναμικού κοινού συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία. Το «Live You», που πήρε το lead in, κατέγραψε 20,8% στο σύνολο και 19,8% στους τηλεθεατές 18-54. Για το «10 Παντού» του OPEN, αντίστοιχα, καταγράφηκε 15,4% και 8,8%.

Από τη Δευτέρα τα πράγματα αλλάζουν. Η Σίσσυ Χρηστίδου στην καθημερινή αρένα του MEGA, η Ζήνα Κουτσελίνη στο STAR και οι Σταματίνα Τσιμτσιλή με την Κατερίνα Καινούργιου στον ALPHA «προσγειώνονται» στο τηλεοπτικό τοπίο και η πίτα της τηλεθέασης θα ξαναμοιραστεί. Να σημειωθεί ότι, αυτή τη στιγμή, μόνο η εκπομπή της ΕΡΤ1 «Νωρίς-Νωρίς» είναι στον αέρα από τις ψυχαγωγικές προτάσεις. Χθες, έκανε 3,6% στο σύνολο και 7,1% στο δυναμικό κοινό.