Κεφαλονιά: Τύπωσε κηδειόχαρτο αφού μάλωσε με τον αδελφό του και αναστάτωσε το Αργοστόλι

Το κηδειόχαρτο αναρτήθηκε στο κέντρο του Αργοστολίου, προκαλώντας πανικό και σύγχυση στους φίλους και οικείους

Μιχάλης Παπαδάκος

Κεφαλονιά: Τύπωσε κηδειόχαρτο αφού μάλωσε με τον αδελφό του και αναστάτωσε το Αργοστόλι
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Δύο αδέλφια στην Κεφαλονιά τσακώθηκαν και ο ένας τύπωσε κηδειόχαρτο για τον άλλο ως φάρσα.
  • Το κηδειόχαρτο αναρτήθηκε στο κέντρο του Αργοστολίου, προκαλώντας πανικό και σύγχυση στους φίλους και οικείους.
  • Η «είδηση» διαψεύστηκε, καθώς ο φερόμενος νεκρός είναι ζωντανός και υγιής.
  • Η φάρσα περιλάμβανε και αναγγελία ημέρας και ώρας υποτιθέμενης κηδείας.
  • Δεν έχει γίνει γνωστό αν θα υπάρξει αντίδραση από τον αδελφό που στοχοποιήθηκε.
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Τον... πέθανε πριν την ώρα του τον αδελφό του, ένας άνδρας στην Κεφαλονιά, ύστερα από διένεξη που είχαν για άγνωστο λόγο. Ο «δράστης» της μακάβριας φάρσας ανάρτησε κηδειόχαρτο του αδελφού του, προκαλώντας πανικό στους φίλους και τους οικείους του, που είδαν το κηδειόσημο αναρτημένο σε σχετικό πίνακα ανακοινώσεων στο κέντρο του Αργοστολίου.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, τα τηλέφωνα πήραν... φωτιά και η «είδηση» μεταδόθηκε γρήγορα από στόμα σε στόμα με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη σύγχυση. Τελικά αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για μία κακόγουστη φάρσα κι ο «θανών» χαίρει άκρας υγείας.

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, μετά τον καβγά τους, ο ένας φέρεται να προχώρησε στην έκδοση κηδειόσημου για τον άλλον, ανακοινώνοντας ακόμη και την ημέρα και την ώρα της υποτιθέμενης κηδείας του. Βέβαια, για τους πιο... μυημένους θα μπορούσε κανείς να πονηρευτεί αν έβλεπε την ημερομηνία της υποτιθέμενης κηδείας, καθώς ήταν «προγραμματισμένη» για Κυριακή, ημέρα κατά την οποία δεν γίνονται κηδείες.

Μένει να αποδειχθεί ποια θα είναι κι αν υπάρξει βέβαια, η «απάντηση» του αδελφού. Αν μη τι άλλο, θα πρέπει να τους πιστωθεί ότι διαθέτουν χιούμορ, ακόμα κι αν αυτό έχει... μελανές αποχρώσεις.

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