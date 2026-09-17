Μύκονος: Αστυνομική επιχείρηση στην Πολεοδομία κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας

Η έρευνα αφορά στη λειτουργία της υπηρεσίας και διεξάγεται κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Κυκλάδων

Μιχάλης Παπαδάκος

Μύκονος: Αστυνομική επιχείρηση στην Πολεοδομία κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Υπό αστυνομικό κλοιό βρίσκεται από 16/9 η Πολεοδομία Μυκόνου λόγω εισαγγελικής έρευνας.
  • Η έρευνα αφορά στη λειτουργία της υπηρεσίας και διεξάγεται κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Κυκλάδων.
  • Το κτήριο της Πολεοδομίας αποκλείστηκε και θα παραμείνει απροσπέλαστο έως τη Δευτέρα.
  • Τη Δευτέρα αναμένεται κλιμάκιο από την Πολεοδομία Σύρου για να ελέγξει τα αρχεία της υπηρεσίας.
  • Η εισαγγελία ξεκίνησε την έρευνα λόγω μη απάντησης σε σειρά εισαγγελικών παραγγελιών και αυξημένων καταγγελιών για παράνομη δόμηση στη Μύκονο.
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Υπό αστυνομικό κλοιό βρίσκεται από την Τετάρτη (16/9) η Πολεοδομία Μυκόνου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη εισαγγελική έρευνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr η έρευνα διεξάγεται κατόπιν παραγγελίας της Εισαγγελίας Κυκλάδων κι αφορά στη λειτουργία της υπηρεσίας. Τα γραφεία της υπηρεσίας φρουρούνται από αστυνομικές δυνάμεις, ενώ αυτή τη στιγμή βρίσκονται εντός του κτηρίου υπάλληλοι της εισαγγελίας. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να μεταβεί στη Μύκονο κλιμάκιο από την Πολεοδομία Σύρου για να ελέγξει τα αρχεία της υπηρεσίας.

«Το έκλεισε η Αστυνομία, δεν έλαβα καμία ενημέρωση»

Όπως εξήγησε ο δήμαρχος Μυκόνου, Χρήστος Βερώνης σε σχετική επικοινωνία με το Newsbomb.gr «είπαν στην Αστυνομία να αποκλείσει τον χώρο. Σε εμένα δεν ήρθε κανένα χαρτί. Απ' ό,τι έμαθα, θέλουν να ελέγξουν δύο-τρία έγγραφα από κάποιες προγενέστερες υποθέσεις».

Η εισαγγελία έχει εκδώσει μια σειρά από εισαγγελικές παραγγελίες, οι οποίες δεν έχουν απαντηθεί από την υπηρεσία και γι αυτό το λόγο, δόθηκε η εντολή για περαιτέρω έρευνα.

Οι καταγγελίες για έκνομες πολεοδομικές δραστηριότητες και για άναρχη δόμηση στο «νησί των ανέμων» έχουν πληθύνει τα τελευταία χρόνια και η Μύκονος βρίσκεται μονίμως στο «μικροσκόπιο» των Αρχών.

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