ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για 839 θέσεις ΤΕ σε νοσοκομεία

Snapshot Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα για 839 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε νοσοκομεία του υπουργείου Υγείας και θέσεις ορισμένου χρόνου στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Οι πίνακες αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, με τους απορριπτέους να εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου.

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις ηλεκτρονικά από 8 έως 19 Οκτωβρίου 2026, καταβάλλοντας παράβολο 50 ευρώ.

Οι θέσεις του κλάδου ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών Ραδιολογίας καλύπτονται από κατόχους πτυχίου ΔΕ Χειριστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων λόγω έλλειψης κατάλληλων υποψηφίων ΤΕ. Snapshot powered by AI

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/2026 που αφορoύν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 839 θέσεων μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας (νοσοκομεία) και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Οι πίνακες είναι καταχωρημένοι στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ».

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο 50 ευρώ, ειδάλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ», ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την υποβολή της ένστασής του.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις του κλάδου ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ με κωδικούς 443 & 487 ελλείψει υποψηφίων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τα απαιτούμενα προσόντα, θα καλυφθούν από κατόχους πτυχίου του κλάδου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.

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