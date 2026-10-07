ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για 839 θέσεις ΤΕ σε νοσοκομεία

 Αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 839 θέσεων μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας 

Newsroom

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για 839 θέσεις ΤΕ σε νοσοκομεία
ΕΛΛΑΔΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε τα προσωρινά αποτελέσματα για 839 θέσεις Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε νοσοκομεία του υπουργείου Υγείας και θέσεις ορισμένου χρόνου στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
  • Οι πίνακες αποτελεσμάτων είναι διαθέσιμοι στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ, με τους απορριπτέους να εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου.
  • Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις ηλεκτρονικά από 8 έως 19 Οκτωβρίου 2026, καταβάλλοντας παράβολο 50 ευρώ.
  • Οι θέσεις του κλάδου ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών Ραδιολογίας καλύπτονται από κατόχους πτυχίου ΔΕ Χειριστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων λόγω έλλειψης κατάλληλων υποψηφίων ΤΕ.
Snapshot powered by AI

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Κ/2026 που αφορoύν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 839 θέσεων μόνιμου προσωπικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης σε φορείς του υπουργείου Υγείας (νοσοκομεία) και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Οι πίνακες είναι καταχωρημένοι στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr).

Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ».

Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Ενστάσεις υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 8:00 έως και τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του, ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο 50 ευρώ, ειδάλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ», ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της γενικής γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι την υποβολή της ένστασής του.

Σημειώνεται ότι οι θέσεις του κλάδου ΤΕ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΙΔ. ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ με κωδικούς 443 & 487 ελλείψει υποψηφίων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τα απαιτούμενα προσόντα, θα καλυφθούν από κατόχους πτυχίου του κλάδου ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:27ΚΟΣΜΟΣ

Κεραυνός χτυπά αεροσκάφος σε ύψος 17.000 ποδιών, προκαλώντας ζημιές στη μύτη

22:18LIFESTYLE

Βίντεο: Η επική αντίδραση της Amanda Seyfried όταν είδε τη 9χρονη κόρη της με μάσκα «Scream»

22:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινή δήλωση Ελλάδας – ΗΠΑ: Αγορά στρατιωτικού υλικού ύψους 4 δισ., παραχώρηση τεθωρακισμένων Stryker και ενίσχυση της ενεργειακής συμμαχίας

22:00ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ διαψεύδει τα σενάρια περί βιολογικού όπλου στη Σιβηρία - Το θρίλερ στο ρωσικό εργαστήριο

21:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καμπούρης: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση - Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και οι διάσημοι τραγουδιστές

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικές εικόνες: Ο «μιμητής του Dexter» χαμογελάει σε αστυνομικούς μέσα στα αίματα, αφού δολοφόνησε 24χρονη

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Πέθανε η 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα-σύμβολο της στεγαστικής κρίσης

21:43ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για 839 θέσεις ΤΕ σε νοσοκομεία

21:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Άδωνις Γεωργιάδης αποθεώνει τον Μάρκο Ρούμπιο: «Η πιο σπουδαία πολιτική ομιλία που έχω ακούσει στη ζωή μου»

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Τα διεθνή ΜΜΕ για την επίσκεψη Ρούμπιο: Στο επίκεντρο η ομιλία στην Πνύκα και το μήνυμα στην Ευρώπη

21:36LIFESTYLE

Όταν η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ζήτησε μονογαμία από τον Μάικλ Ντάγκλας, εκείνος έπρεπε να χωρίσει με άλλες 5 γυναίκες

21:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Μεγάλα ύψη βροχής μέχρι το Σάββατο - Οι περιοχές που θα πληγούν από την κακοκαιρία

21:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Έλον Μασκ αναδημοσίευσε ολόκληρη την ομιλία Ρούμπιο από την Πνύκα

21:09WHAT THE FACT

Σπάνια περίπτωση δικέφαλου φιδιού - Πλάνα μετά τη διάσωσή του

21:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ρούμπιο από Πνύκα: «Η Ελλάδα υπήρξε σύμμαχος – πρότυπο - Ο ελληνικός λαός είναι αναντικατάστατος φίλος των ΗΠΑ»

21:02ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στον ΠΟΥ για τη μυστηριώδη λοίμωξη στη Ρωσία: Τι κρύβει η Μόσχα για τον θάνατο της 28χρονης

20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείπνο προς τιμήν του Μάρκο Ρούμπιο σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πλατείας Συντάγματος

20:51ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Κατέρρευσε πολυώροφο κτήριο - Τρεις νεκροί - Φόβοι για παγιδευμένους

20:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Κοινή Δήλωση Ελλάδας - ΗΠΑ για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο

20:31WHAT THE FACT

Οι πάγοι από την τελευταία Εποχή των Παγετώνων μπορεί ακόμα να μην έχουν λιώσει

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Δύο κύματα κακοκαιρίας έως τα μέσα Οκτωβρίου – Ποιες περιοχές θα βρεθούν στο επίκεντρο

21:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Μεγάλα ύψη βροχής μέχρι το Σάββατο - Οι περιοχές που θα πληγούν από την κακοκαιρία

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Πέθανε η 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, η γυναίκα-σύμβολο της στεγαστικής κρίσης

17:53ΚΟΣΜΟΣ

Βρήκε ένα πορτοφόλι γεμάτο χρήματα το 1968: 57 χρόνια αργότερα ξεκίνησε την προσπάθεια να βρει τον ιδιοκτήτη του

17:30ΕΥ ΖΗΝ

Σε τι διαφέρει το ρόφημα κακάο από τη ζεστή σοκολάτα – Οφέλη υγείας και τι προσέχουμε στις ετικέτες

18:17LIFESTYLE

Η ανακοίνωση του ΑΝΤ1 για τους «Ράδιο Αρβύλα»

20:00ΕΥ ΖΗΝ

Γιατί βουλώνει μόνο ένα ρουθούνι τη φορά; Επεξήγηση του ρινικού κύκλου

12:22ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κελεκίδου, Βολάνης και Ζαζόπουλος καταθέτουν στη ΓΑΔΑ για το κύκλωμα του Καμπούρη

16:51LIFESTYLE

Σκληρή απάντηση Δημητρακόπουλου σε Καρβέλα: «Δεν τήρησε τη συμφωνία, θυμήθηκε τα πνευματικά δικαιώματα όταν είδε ότι υπήρχαν ζημιές και όχι κέρδη»

21:09WHAT THE FACT

Σπάνια περίπτωση δικέφαλου φιδιού - Πλάνα μετά τη διάσωσή του

18:47LIFESTYLE

«Έχουμε πληρώσει €250.000 για πνευματικά δικαιώματα, καμία οφειλή στον Καρβέλα» λέει η εταιρεία παραγωγής της Βίσση

15:09LIFESTYLE

Δαβαράκης κατά Βίσση για τον καβγά με Καρβέλα: Εισέβαλε στη ζωή της ο... εφοπλιστικός κόσμος

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Νέα ευρήματα στις τοξικολογικές - Το κρίσιμο ερώτημα για μιδαζολάμη και προποφόλη - Η κατάθεση «κλειδί» της αναισθησιολόγου

21:55ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καμπούρης: Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση - Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. και οι διάσημοι τραγουδιστές

07:52LIFESTYLE

Κατερίνα Καραβάτου-Χρήστος Φερεντίνος: Το μέλλον του «Στούντιο 4» και η «απάντηση» στην τηλεθέαση

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Κολυδάς: Αλλάζει το σκηνικό του καιρού - Έρχονται 30άρια και μετά βροχές

05:42ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 7 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

21:47ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικές εικόνες: Ο «μιμητής του Dexter» χαμογελάει σε αστυνομικούς μέσα στα αίματα, αφού δολοφόνησε 24χρονη

20:21LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Το ταξίδι με τη Δήμητρα Κούστα λίγες ώρες μετά την ανταλλαγή «πυρών» με τον Καρβέλα

18:28LIFESTYLE

Τότε και Τώρα: Πότε κάνει πρεμιέρα η σειρά στον ΣΚΑΪ;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ