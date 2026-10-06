ΑΣΕΠ 7Κ/2026: Στο ΕΤ η μεγάλη προκήρυξη για τις 3.262 θέσεις μονίμων στο Δημόσιο (ΥΕ) - (πίνακας)

Snapshot Η προκήρυξη 7Κ/2026 του ΑΣΕΠ αφορά την πλήρωση 3.262 θέσεων μόνιμου προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Δημόσιο.

Οι αιτήσεις για την προκήρυξη θα ξεκινήσουν σύντομα μετά τη δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Οι θέσεις απευθύνονται κυρίως σε αποφοίτους Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας, με δυνατότητα αποδοχής και άλλων τίτλων ανά κωδικό θέσης.

Οι διαθέσιμες ειδικότητες περιλαμβάνουν θέσεις καθαριότητας, βοηθητικού υγειονομικού προσωπικού, εργατών διαφόρων καθηκόντων και φυλάκων.

Η πλειονότητα των θέσεων αφορά προσωπικό καθαριότητας εξωτερικών χώρων με 2.225 θέσεις. Snapshot powered by AI

Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 7Κ/2026 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 3.262 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Δημοσίου, σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021,όπως ισχύει.

Η προκήρυξη 7Κ/2026 του ΑΣΕΠ αφορά θέσεις κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) και απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους Γυμνασίου ή Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας. Ανάλογα με τον κωδικό της θέσης, γίνονται δεκτοί και άλλοι τίτλοι που προβλέπει η προκήρυξη, όπως απολυτήριο Δημοτικού για παλαιότερους αποφοίτους ή συγκεκριμένοι τίτλοι τεχνικής εκπαίδευσης.

Οι θέσεις της ως Προκήρυξης 7Κ/2026 έχουν καταχωριστεί στο παρακάτω συνοδευτικό αρχείο.

Οι ειδικότητες της 7Κ/2026