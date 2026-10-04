ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026: Τα οριστικά αποτελέσματα για τις 2.628 θέσεις στο Δημόσιο (ΤΕ)

Snapshot Εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες για 2.628 μόνιμες θέσεις και θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) του ΑΣΕΠ 1ΓΒ/2026.

Οι απορριπτέοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου υποψηφίου, ενώ οι υποψήφιοι σε ειδικές κατηγορίες σημειώνονται με «ΝΑΙ» στον πίνακα διοριστέων.

Η πρόσβαση στους πίνακες κατάταξης και διοριστέων με τις ειδικές ιδιότητες των υποψηφίων έχουν μόνο οι συμμετέχοντες της προκήρυξης.

Ο πίνακας διοριστέων θα δημοσιευτεί στο Εθνικό Τυπογραφείο και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Η προκήρυξη αφορά αποκλειστικά τους συμμετέχοντες στον δεύτερο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ 1Γ/2025 στην κατηγορία ΤΕ διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων. Snapshot powered by AI

Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. οι οριστικοί πίνακες κατάταξης, απορριπτέων και διοριστέων για την πλήρωση συνολικά 2.628 θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων σε φορείς του Δημοσίου (Β’ Στάδιο) από συμμετέχοντες στον πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό της 1Γ/2025 Πρόσκλησης/Προκήρυξης (Α.Σ.Ε.Π. 14, 15), σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στους πίνακες κατάταξης και διοριστέων, οι οποίοι περιλαμβάνουν τις ειδικές ιδιότητες των υποψηφίων, έχουν αποκλειστικά οι συμμετέχοντες στην οικεία προκήρυξη.

Ο πίνακας διοριστέων αποστέλλεται στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Δείτε τα οριστικά αποτελέσματα κάνοντας "κλικ" στον σύνδεσμο που ακολουθεί:

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις

Στον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΣΕΩΝ που ακολουθεί, δίδονται για κάθε θέση ο κωδικός της, ο κλάδος/ειδικότητα, ο κωδικός θέσης (ψηφιακό οργανόγραμμα), οι φορείς, η έδρα-περιφερειακή ενότητα, οι αποδεκτοί τίτλοι σπουδών (με τους κωδικούς τους), τα απαραίτητα πρόσθετα προσόντα (με τους κωδικούς τους), η εντοπιότητα, όπου προβλέπεται και ο αριθμός των θέσεων.

Να σημειωθεί ότι η προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους συμμετείχαν στον δεύτερο πανελλήνιο γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ (1Γ/2025) και συγκεκριμένα στην κατηγορίαςΤεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων.