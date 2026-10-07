Κεραυνός χτυπά αεροσκάφος σε ύψος 17.000 ποδιών, προκαλώντας ζημιές στη μύτη

Snapshot Αεροσκάφος της IndiGo χτυπήθηκε από κεραυνό σε ύψος 17.000 ποδιών, προκαλώντας ζημιά στη μύτη του αεροσκάφους.

Οι 104 επιβάτες και τα 6 μέλη πληρώματος αποβιβάστηκαν χωρίς τραυματισμούς ή ανάγκη ιατρικής βοήθειας.

Οι πιλότοι ενημέρωσαν τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας προληπτικά και ολοκλήρωσαν την προσγείωση κανονικά.

Η ζημιά περιορίστηκε στο κάλυμμα του μετεωρολογικού ραντάρ και έγινε εμφανής μόνο μετά την προσγείωση.

Το αεροσκάφος τέθηκε εκτός λειτουργίας μέχρι να ολοκληρωθούν οι επιθεωρήσεις και οι επισκευές, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες εσωτερικής πτήσης στην Ινδία, όταν το αεροσκάφος χτυπήθηκε από κεραυνό, ενώ πετούσε στις 17.000 πόδια, με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να υποστεί ζημιά στη μύτη.

Η πτήση 6E925 της IndiGo με 104 επιβάτες, και 6 μέλη πλήρωμα, πλησίαζε για προσγείωση όταν έπεσε ο κεραυνός.

Οι πιλότοι δεν γνώριζαν πόσο σοβαρά είχε πληγεί το αεροσκάφος, οπότε ανέφεραν το περιστατικό στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ως προληπτικό μέτρο και συνέχισαν την προσγείωση.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε περίπου οκτώ λεπτά νωρίτερα από την προγραμματισμένη ώρα άφιξης,

Αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά μόλις το αεροσκάφος έφτασε στη θέση στάθμευσής του και κανείς δεν χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη.

Μόνο μετά την προσγείωση έγινε εμφανής η ζημιά. Περιοριζόταν στο ραντόμ της μύτης, το κάλυμμα που προστατεύει το μετεωρολογικό ραντάρ του αεροσκάφους.

Το αεροσκάφος έχει τεθεί εκτός πτήσεων και θα παραμείνει εκτός λειτουργίας έως ότου οι μηχανικοί ολοκληρώσουν πλήρη επιθεώρηση και επισκευές, ενώ έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.