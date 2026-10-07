Αδιανόητη σύγκρουση: Η στιγμή που θαλαμηγός πέφτει στην παραθαλάσσια έπαυλη Τουρκάλας κληρονόμου

Snapshot Ένα επιβατηγό οχηματαγωγό σκάφος προσέκρουσε στην παραθαλάσσια έπαυλη της Ντερίν Μερμέρτσι στην Κωνσταντινούπολη, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Το σκάφος προκάλεσε επίσης ζημιές σε ένα αγκυροβολημένο σκάφος πριν συγκρουστεί με την έπαυλη.

Η Ντερίν Μερμέρτσι, γνωστή προσωπικότητα της τουρκικής υψηλής κοινωνίας, δήλωσε ότι το περιστατικό της προκάλεσε μεγάλο σοκ και θα υποβάλει αγωγή.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, αλλά η οικογένεια υπέστη ψυχολογικό τραύμα από το ατύχημα.

Η Ντερίν Μερμέρτσι είναι δημιουργός περιεχομένου και μέλος της πλούσιας οικογένειας που ίδρυσε την εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας Akfil Tekstil. Snapshot powered by AI

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας κατέγραψαν τη στιγμή που σκάφος, άγνωστο γιατί, πέφτει πάνω σε μία παραθαλάσσια έπαυλη, αφού προηγουμένως έχει παρασύρει ένα αγκυροβολημένο σκάφος.

Η συγκλονιστική σύγκρουση συνέβη στην κατοικία της Ντερίν Μερμέρτσι στην Κωνσταντινούπολη, μιας εξέχουσας προσωπικότητας της τουρκικής υψηλής κοινωνίας. Το επιβατηγό οχηματαγωγό, το οποίο έκανε περιοδεία στον Βόσπορο, συνετρίβη στην 200χρονη έπαυλη Kazasker Necmettin Efendi.

Breaking A ship crashed into the waterfront mansion of famous Turkish fashionista Derin Mermerci.😱 https://t.co/SoyDqqLpoQ — SULTAN'S THE OTTOMAN.💛💙 (@Fener34King) October 7, 2026

Η Ντερίν μοιράστηκε το δραματικό βίντεο με τους ακόλουθούς της στο Instagram μετά το ατύχημα, αναφέροντας ότι η εμπειρία την άφησε «να τρέμει».

Σύμφωνα με το τοπικό κανάλι NTV, δήλωσε: «Δεν έχω ξαναζήσει κάτι τέτοιο, τα χέρια μου τρέμουν. Κατέστρεψαν την αποβάθρα μου. Θα υποβάλω αγωγή, τα παιδιά μου βρίσκονται σε αυτό το σπίτι. Έχουν υποστεί ένα τρομερό τραύμα.»

Αν και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές τόσο στην έπαυλη όσο και στο σκάφος που ήταν αγκυροβολημένο έξω.

Ένα άλλο βίντεο που δημοσίευσε στα κοινωνικά της δίκτυα έδειχνε διάσπαρτα έπιπλα κήπου και σπασμένα κάγκελα στην αποβάθρα της έπαυλης μετά το περιστατικό. Είπε ότι το πλοίο συγκρούστηκε τη στιγμή που ετοιμαζόταν να κοιμηθεί.

Η Ντερίν είναι δημιουργός περιεχομένου στα κοινωνικά δίκτυα και γνωστή προσωπικότητα της τουρκικής κοινωνίας, η οποία δημοσιεύει περιεχόμενο σχετικά με τη μόδα, το στυλ και τον τρόπο ζωής. Είναι μέλος της πλούσιας οικογένειας Μερμέρτσι, ενώ ο πατέρας της, Μεχμέτ Άτα Μερμέρτσι, ίδρυσε την εταιρεία κλωστοϋφαντουργίας Akfil Tekstil.

Η Ντερίν φοίτησε στην Κωνσταντινούπολη πριν συνεχίσει μέρος των σπουδών της στις Ηνωμένες Πολιτείες.