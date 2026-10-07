Σκληρή απάντηση Δημητρακόπουλου σε Καρβέλα: «Δεν τήρησε τη συμφωνία, πλέον πάμε στα δικαστήρια»

Snapshot Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, κατηγορεί τον Νίκο Καρβέλα ότι δεν τήρησε τη συμφωνία και ανακοινώνει ότι η διαφορά οδηγείται στα δικαστήρια.

Ο Καρβέλας φέρεται να οφείλει στην Άννα Βίσση 500.000 ευρώ από δάνεια, μετρητά και εμβάσματα, ενώ είχε αρχικά ζητήσει πάνω από 600.000 ευρώ.

Η συμφωνία για τη συναυλία στο ΟΑΚΑ προέβλεπε μοιρασιά 50-50 στα κέρδη, αλλά δεν υπήρξαν κέρδη, ενώ οι ζημιές πληρώθηκαν από τρίτο πρόσωπο.

Υπήρχε όρος αποχής από δημόσιες δηλώσεις μεταξύ των δύο πλευρών, τον οποίο ο Καρβέλας φέρεται να παραβίασε, ενεργοποιώντας ποινική ρήτρα.

Ο δικηγόρος θεωρεί ότι ένα ενδεχόμενο νομικό αίτημα απαγόρευσης της Βίσση να ερμηνεύει τραγούδια του Καρβέλα θα απορριφθεί ως καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Snapshot powered by AI

Η δημόσια ρήξη ανάμεσα στον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση περνά πλέον σε ακόμη πιο σκληρή φάση, με τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο να απαντά σημείο προς σημείο στις αιτιάσεις του γνωστού συνθέτη και να μεταφέρει την αντιπαράθεση από το καλλιτεχνικό πεδίο στο οικονομικό και, πλέον, στο νομικό.

Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση, μιλώντας στο Mega, έβαλε στο τραπέζι συγκεκριμένα ποσά, παλαιότερες οικονομικές εκκρεμότητες, τη συμφωνία για τα κέρδη της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, αλλά και τον όρο για αποχή από δημόσιες δηλώσεις, καταλήγοντας πως η προσπάθεια εξωδικαστικής συνεννόησης έχει πλέον εξαντληθεί.

«Εάν του είχαμε δώσει τα 600.000 ευρώ, θα μιλούσε για φαραωνική συναυλία που δεν συνάδει με το δικό του καλλιτεχνικό ύφος;», διερωτήθηκε χαρακτηριστικά, δίνοντας από την αρχή τον τόνο της νέας του παρέμβασης.

Παράλληλα, απάντησε και στην κριτική του Νίκου Καρβέλα για τη φυσιογνωμία της συναυλίας και το κοινό που βρέθηκε στο ΟΑΚΑ.

«Μόνο το 1% των εισιτηρίων προοριζόταν για εφοπλιστές και συναδέλφους του κ. Κούστα. Το υπόλοιπο 99% ήταν εισιτήρια ανθρώπων που είχαν τη δυνατότητα να ακούσουν την κυρία Βίσση από κοντά», υποστήριξε.

«500.000 ευρώ της χρωστά»

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος προχώρησε σε ακόμη πιο συγκεκριμένους ισχυρισμούς για τις οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στους δύο καλλιτέχνες.

Όπως ανέφερε, ο Νίκος Καρβέλας φέρεται να οφείλει στην Άννα Βίσση ποσό 500.000 ευρώ από δάνεια, μετρητά και εμβάσματα.

«Ποιο είναι το ύψος των χρημάτων που χρωστά στην κυρία Βίσση, μέσω δανείων, μετρητών και εμβασμάτων; 500.000 ευρώ της χρωστά», δήλωσε.

Σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, η οικονομική απαίτηση του Νίκου Καρβέλα ξεκίνησε από ποσό μεγαλύτερο των 600.000 ευρώ, ενώ στη συνέχεια υπήρξε, όπως είπε, συμφωνία που περιελάμβανε διαγραφή χρέους.

«Ξεκίνησε ζητώντας περισσότερα από 600.000 ευρώ. Καταλήξαμε να γίνει διαγραφή χρέους. Καταβλήθηκαν και 300.000 στην Αυτοδιαχείριση. Φτάνουμε το 1,5 εκατομμύριο», υποστήριξε.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο συνθέτης είχε λάβει χρήματα και από την εκδήλωση στο Ηρώδειο.

«Η συμφωνία ήταν 50-50 στα κέρδη – Στο ΟΑΚΑ δεν υπήρξαν κέρδη»

Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση στάθηκε ιδιαίτερα στη συμφωνία που, όπως υποστηρίζει, είχε γίνει με τον Νίκο Καρβέλα για τη μοιρασιά των κερδών.

«Η συμφωνία που είχε κάνει ο κ. Καρβέλας είναι 50-50% τα κέρδη. Στο ΟΑΚΑ δεν υπήρξαν κέρδη», ανέφερε.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο Νίκος Καρβέλας διατύπωσε αξιώσεις που, κατά την πλευρά της Άννας Βίσση, βρίσκονταν εκτός των προφορικών συμφωνιών που είχαν προηγηθεί.

Όπως είπε, εφόσον υπήρχε συμφωνία για μοιρασιά των κερδών, θα έπρεπε αντίστοιχα να τίθεται και θέμα συμμετοχής στις ζημιές.

«Είχε αξιώσεις εκτός των προφορικών συμφωνιών ο Νίκος Καρβέλας. Αξίωση να έχει, να μοιραστούν και οι ζημιές. Οι ζημιές πληρώθηκαν από τον κ. Κούστα», υποστήριξε.

Σύμφωνα με τον Μιχάλη Δημητρακόπουλο, παρά το γεγονός ότι η συναυλία δεν είχε κέρδη, ο Νίκος Καρβέλας επέμεινε στην απαίτηση των 600.000 ευρώ, έχοντας, όπως ισχυρίστηκε, ζητήσει νωρίτερα ακόμη μεγαλύτερο ποσό.

«Με κάλεσαν όταν υπήρχε το δίλημμα αν θα γίνει η συναυλία»

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος περιέγραψε και το πώς ενεπλάκη ο ίδιος στην υπόθεση.

«Με κάλεσαν όταν υπήρχε το δίλημμα αν, εφόσον δεν έπαιρνε αυτά τα χρήματα ο κ. Καρβέλας, θα γίνει ή όχι η συναυλία. Για αυτό μπήκα και εγώ ως δικηγόρος στην υπόθεση», ανέφερε.

Όπως είπε, αρχικός του στόχος ήταν να αποκλιμακωθεί η αντιπαράθεση.

«Προσπάθησα να τελειώσει αυτή η αντιπαράθεση και να μην πάρει αυτές τις διαστάσεις».

Η ρήτρα για τις δημόσιες δηλώσεις

Ο δικηγόρος της Άννας Βίσση αναφέρθηκε και στον όρο που, σύμφωνα με τον ίδιο, είχε τεθεί προκειμένου οι δύο πλευρές να μη μεταφέρουν δημόσια τη διαφωνία τους.

Όπως υποστήριξε, υπήρχε πρόβλεψη ώστε ούτε η Άννα Βίσση ούτε ο Νίκος Καρβέλας να προχωρούν σε δημόσιες τοποθετήσεις στα τηλεοπτικά μέσα, ενώ σε περίπτωση παραβίασης θα ενεργοποιούνταν ποινική ρήτρα.

«Δεν δέχθηκε έναν όρο, ότι δεσμεύονται πως δεν θα βγουν στα κανάλια κανένας από τους δύο. Αν υπάρξει αυτή η παράβαση, υπάρχει κατάπτωση ποινικής ρήτρας», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Δεν τήρησε τη συμφωνία ο Καρβέλας».

«Θυμήθηκε τα πνευματικά δικαιώματα όταν έμαθε ότι υπήρχαν ζημιές»

Ακόμη πιο αιχμηρή ήταν η τοποθέτηση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου για το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι ο Νίκος Καρβέλας έθεσε το ζήτημα όταν έγινε γνωστό ότι η συναυλία στο ΟΑΚΑ δεν είχε αποφέρει κέρδη.

«Θυμήθηκε τα πνευματικά του δικαιώματα όταν έμαθε ότι η συναυλία είχε ζημιές και όχι κέρδη», είπε, επαναλαμβάνοντας ότι μέσω της Αυτοδιαχείρισης καταβλήθηκαν 300.000 ευρώ.

Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αποτελεί την εκδοχή της πλευράς της Άννας Βίσση, καθώς ο Νίκος Καρβέλας έχει υποστηρίξει στη δική του ανακοίνωση ότι η αμοιβή που διεκδικούσε ήταν διαφορετική και ανεξάρτητη από τα πνευματικά δικαιώματα που εισπράττει μέσω του οργανισμού συλλογικής διαχείρισης.

Τι λέει για ενδεχόμενο απαγόρευσης των τραγουδιών

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος τοποθετήθηκε και στο ενδεχόμενο ο Νίκος Καρβέλας να επιχειρήσει νομικά να εμποδίσει την Άννα Βίσση από το να ερμηνεύει τραγούδια του.

Κατά τη νομική εκτίμηση που εξέφρασε, ένα τέτοιο αίτημα θα συνιστούσε «καταχρηστική άσκηση δικαιώματος» και δεν θα γινόταν δεκτό από τα δικαστήρια.

«Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος αν της απαγορεύσει να λέει τραγούδια του. Τα δικαστήρια δεν θα επικυρώσουν τέτοιο νομικό αίτημα», υποστήριξε.

«Πλέον πάμε στα δικαστήρια – Δεν μου επιτρέπουν να κάνω τον γεφυροποιό»

Η νέα τοποθέτηση του Μιχάλη Δημητρακόπουλου καταλήγει με μια σαφή αλλαγή στάσης σε σχέση με τις προηγούμενες δηλώσεις του, όταν υποστήριζε ότι θα επιθυμούσε οι δύο πλευρές να λύσουν τις διαφορές τους χωρίς να φτάσουν στις δικαστικές αίθουσες.

«Πλέον πάμε στα δικαστήρια. Δεν μου επιτρέπουν πλέον να κάνω τον γεφυροποιό», κατέληξε.

Η δημόσια αντιπαράθεση Βίσση – Καρβέλα περνά έτσι σε νέα φάση, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν διαφορετικές εκδοχές για τις οικονομικές συμφωνίες, τα πνευματικά δικαιώματα και το παρασκήνιο της συναυλίας στο ΟΑΚΑ, ενώ πλέον ανοίγει και το ενδεχόμενο η διαφορά να μεταφερθεί επισήμως στη Δικαιοσύνη.

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