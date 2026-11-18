Snapshot Η NSA επιβεβαίωσε προσωρινή διακοπή λειτουργίας του εσωτερικού της δικτύου NSA Net λόγω τεχνικού προβλήματος κατά τη διάρκεια αναβάθμισης λογισμικού.

Παρά τη δυσλειτουργία, οι κρίσιμες επιχειρησιακές λειτουργίες της NSA παρέμειναν πλήρως λειτουργικές μέσω εφεδρικών συστημάτων.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης που να σχετίζονται με το περιστατικό.

Το πρόβλημα σημειώθηκε σε περίοδο πολλαπλών τεχνικών δυσκολιών στις ΗΠΑ, χωρίς όμως να υπάρχουν αποδείξεις σύνδεσης μεταξύ τους. Snapshot powered by AI

Τεχνικό πρόβλημα στο απόρρητο δίκτυο επικοινωνιών της αμερικανικής Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας (NSA) προκάλεσε προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του, την ώρα που βρίσκονταν σε εξέλιξη εργασίες συντήρησης των συστημάτων της.

Σύμφωνα με το CNNi, εκτός λειτουργίας τέθηκε το NSA Net, το εσωτερικό δίκτυο μέσω του οποίου το προσωπικό της υπηρεσίας ανταλλάσσει διαβαθμισμένες πληροφορίες. Παρά τη σοβαρότητα της δυσλειτουργίας, δεν προέκυψαν ενδείξεις κυβερνοεπίθεσης.

Η NSA επιβεβαίωσε το περιστατικό σε ανακοίνωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), αποδίδοντάς το σε προγραμματισμένες εργασίες συντήρησης.

«Παρότι επηρεάστηκαν ορισμένα συστήματα εσωτερικής επικοινωνίας, οι κρίσιμες για την αποστολή μας δυνατότητες παραμένουν πλήρως λειτουργικές», ανέφερε εκπρόσωπός της.

Η υπηρεσία εξήγησε ότι διαθέτει εφεδρικά συστήματα, τα οποία επιτρέπουν τη συνέχιση των επιχειρήσεών της ακόμη και όταν παρουσιάζονται προβλήματα στις βασικές υποδομές επικοινωνίας.

Η Wall Street Journal, επικαλούμενη πηγή με γνώση της υπόθεσης, μετέδωσε ότι η δυσλειτουργία σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αναβάθμισης λογισμικού.

Το περιστατικό καταγράφεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με αλλεπάλληλα τεχνικά προβλήματα. Τις τελευταίες ημέρες έχουν σημειωθεί διακοπές σε υπηρεσίες της Microsoft, καθυστερήσεις και καθηλώσεις αεροσκαφών, αλλά και δυσλειτουργίες στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μεγάλων αμερικανικών τραπεζών.

Παρά τη χρονική σύμπτωση, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής στοιχεία που να συνδέουν τα περιστατικά μεταξύ τους. Στην περίπτωση της NSA, η υπηρεσία επιμένει ότι οι βασικές επιχειρησιακές δυνατότητές της παρέμειναν ανεπηρέαστες.

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