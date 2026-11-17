Snapshot Το εσωτερικό δίκτυο επικοινωνιών NSA Net της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

Η διακοπή επηρεάζει την ανταλλαγή ευαίσθητων δεδομένων στα κεντρικά της NSA στο Φορτ Μιντ του Μέριλαντ.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το πρόβλημα οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση.

Η διοίκηση της NSA εφαρμόζει κλιμακωτές αφίξεις προσωπικού ενώ εξετάζει τα αίτια του συμβάντος.

Η NSA δεν έχει δώσει επίσημη απάντηση για το περιστατικό μέχρι στιγμής. Snapshot powered by AI

Το άκρως απόρρητο δίκτυο το οποίο χρησιμοποιεί η Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ (NSA) για τις εσωτερικές της επικοινωνίες έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Σύμφωνα με έξι διαφορετικές πηγές που έχουν γνώση του θέματος και τις οποίες επικαλείται το CNN, το πρόβλημα έχει διακόψει την ομαλή ανταλλαγή ευαίσθητων δεδομένων στα κεντρικά της υπηρεσίας στο Φορτ Μιντ του Μέριλαντ.

Το συγκεκριμένο δίκτυο, γνωστό ως NSA Net, επιτρέπει στους υπαλλήλους να επικοινωνούν και να διακινούν διαβαθμισμένες πληροφορίες εσωτερικά με απόλυτη μυστικότητα. Την ίδια ώρα, οι πηγές ξεκαθαρίζουν πως σε αυτή τη φάση δεν υπάρχει καμία απολύτως ένδειξη που να υποδηλώνει ότι η κατάρρευση του συστήματος οφείλεται σε κυβερνοεπίθεση.

Καθώς η αμερικανική υπηρεσία προσπαθεί να κατανοήσει το μέγεθος και την ακριβή αιτία του προβλήματος, η διοίκηση έχει αναγκαστεί να εφαρμόσει κλιμακωτές εισόδους για το προσωπικό της. Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο έχει ήδη ζητήσει επίσημη τοποθέτηση από την Υπηρεσία Εθνικής Ασφαλείας για το περιστατικό, αναμένοντας απάντηση.

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