ΕΦΕΤ: Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις στα συστήματα ψύξης επιχειρήσεων τροφίμων

Παρέμβαση του ΕΦΕΤ για κυβερνοεπιθέσεις στα συστήματα ψύξης επιχειρήσεων τροφίμων

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη, Επιμέλεια

ΕΦΕΤ: Συναγερμός για κυβερνοεπιθέσεις στα συστήματα ψύξης επιχειρήσεων τροφίμων
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο ΕΦΕΤ προειδοποιεί για κυβερνοεπιθέσεις που πλήττουν συστήματα ψύξης σε επιχειρήσεις τροφίμων, όπως σούπερ μάρκετ και κρεοπωλεία, θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια των προϊόντων.
  • Οι επιχειρήσεις τροφίμων είναι υπεύθυνες για την ασφάλεια και καταλληλότητα των προϊόντων τους και πρέπει να απομακρύνουν από την αγορά τυχόν προϊόντα που έχουν υποστεί επιπτώσεις από διακοπή της ψύξης.
  • Ο ΕΦΕΤ απαιτεί άμεση ενημέρωση σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης που επηρεάζει τα συστήματα ψύξης για την προστασία της δημόσιας υγείας.
  • Οι επιχειρήσεις πρέπει να ενισχύσουν την ψηφιακή ασφάλεια των ψυκτικών συστημάτων με μέτρα όπως αποσύνδεση από το δημόσιο διαδίκτυο, χρήση VPN με πολυπαραγοντική ταυτοποίηση, αντικατάσταση προεπιλεγμένων κωδικών και αναβάθμιση εξοπλισμού.
  • Η ψηφιακή ασφάλεια των εγκαταστάσεων ψύξης αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων και της δημόσιας υγείας.
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Την προσοχή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων εφιστά ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ), με αφορμή τις αναφορές για περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων που έχουν πλήξει συστήματα ψύξης σε εγκαταστάσεις παραγωγής και επιχειρήσεις λιανικής πώλησης σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Στις επιχειρήσεις που ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αντίστοιχα περιστατικά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα σούπερ μάρκετ και τα κρεοπωλεία.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς οποιαδήποτε δυσλειτουργία στον εξοπλισμό ψύξης μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη συντήρηση των ευαλλοίωτων προϊόντων και, κατ' επέκταση, την ασφάλεια των καταναλωτών. Όπως επισημαίνει ο ΕΦΕΤ, καθοριστικής σημασίας είναι η απρόσκοπτη λειτουργία της λεγόμενης ψυκτικής αλυσίδας, η οποία πρέπει να διατηρείται σε όλα τα στάδια διακίνησης των τροφίμων: από την παραγωγή και τη μεταφορά μέχρι την αποθήκευση και την τελική διάθεσή τους στην αγορά.

Ποιες υποχρεώσεις έχουν οι επιχειρήσεις τροφίμων

Με βάση το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την ασφάλεια των τροφίμων, την ευθύνη για την καταλληλότητα και την ασφάλεια των προϊόντων που προσφέρουν στους καταναλωτές έχουν οι ίδιες οι επιχειρήσεις που τα διαθέτουν στην αγορά. Η υποχρέωση αυτή αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων του κλάδου, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων λιανικής που διαχειρίζονται ευπαθή προϊόντα, όπως είναι τα κρεοπωλεία και τα σούπερ μάρκετ.

Ειδικότερα, όταν διαπιστώνεται ότι η λειτουργία των συστημάτων ψύξης έχει διακοπεί και υπάρχει ενδεχόμενο να έχει επηρεαστεί η ποιότητα ή η ασφάλεια των τροφίμων, οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων πρέπει να προχωρούν στην απομάκρυνση των συγκεκριμένων προϊόντων από την αγορά. Στόχος είναι να αποτραπεί η διάθεση τροφίμων που ενδέχεται να μην πληρούν πλέον τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφάλειας.

Παράλληλα, οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και ο ΕΦΕΤ, έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν κατά πόσο τηρούνται οι σχετικές απαιτήσεις, αλλά και να συνδράμουν στον συντονισμό των ενεργειών που απαιτούνται για την αντιμετώπιση τέτοιων συμβάντων.

Υποχρεωτική ενημέρωση του ΕΦΕΤ σε περίπτωση κυβερνοεπίθεσης

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην ανάγκη άμεσης επικοινωνίας με τις αρμόδιες αρχές, εφόσον σημειωθεί περιστατικό κυβερνοεπίθεσης που επηρεάζει ή υπάρχει πιθανότητα να επηρεάσει τη λειτουργία των συστημάτων ψύξης.

Όπως διευκρινίζει ο Φορέας, σε μια τέτοια περίπτωση οι επιχειρήσεις τροφίμων θα πρέπει να ενημερώνουν και τον ΕΦΕΤ, καθώς ενδέχεται να προκύψουν επιπτώσεις στη συντήρηση των προϊόντων και στη δημόσια υγεία.

Στην ανακοίνωσή του, ο ΕΦΕΤ παραπέμπει επίσης στις οδηγίες που έχει εκδώσει η Εθνική Αρχή Κυβερνοασφάλειας για την προστασία των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα μετά την καταγραφή περιστατικών κυβερνοεπιθέσεων και στην Ελλάδα.

Τα μέτρα προστασίας που πρέπει να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις

Οι συστάσεις της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας εστιάζουν στην ενίσχυση της ψηφιακής προστασίας των συστημάτων που ελέγχουν τη λειτουργία των ψυκτικών εγκαταστάσεων. Μεταξύ των βασικών μέτρων που καλούνται να λάβουν οι επιχειρήσεις περιλαμβάνονται:

Περιορισμός της πρόσβασης στο διαδίκτυο: Τα συστήματα ελέγχου της ψύξης θα πρέπει να παραμένουν αποσυνδεδεμένα από το δημόσιο διαδίκτυο. Σε περιπτώσεις όπου απαιτείται απομακρυσμένη πρόσβαση, αυτή πρέπει να πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω ασφαλούς σύνδεσης VPN και με ενεργοποιημένη την πολυπαραγοντική ταυτοποίηση.

Αναβάθμιση των μέτρων ασφαλείας: Οι επιχειρήσεις οφείλουν να αντικαταστήσουν τους αρχικούς, προεπιλεγμένους κωδικούς πρόσβασης και να εγκαθιστούν χωρίς καθυστερήσεις τις διαθέσιμες ενημερώσεις ασφαλείας, ώστε να περιορίζονται πιθανά κενά προστασίας.

Αντικατάσταση παρωχημένου εξοπλισμού: Συσκευές και συστήματα που δεν υποστηρίζονται πλέον από τους κατασκευαστές τους θα πρέπει να αντικαθίστανται, καθώς δεν λαμβάνουν τις απαραίτητες ενημερώσεις και ενδέχεται να αποτελούν ευκολότερο στόχο για κυβερνοεπιθέσεις.

Η προειδοποίηση του ΕΦΕΤ αναδεικνύει ότι η προστασία των τροφίμων δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις συνθήκες αποθήκευσης και συντήρησής τους, αλλά συνδέεται πλέον άμεσα και με την ψηφιακή ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Η θωράκιση των συστημάτων ψύξης απέναντι σε ηλεκτρονικές επιθέσεις αποτελεί, συνεπώς, κρίσιμο παράγοντα για την ομαλή λειτουργία των επιχειρήσεων και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

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