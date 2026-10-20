Κυβερνοεπιθέσεις με AI: 1.200 εταιρικά sites στο στόχαστρο χάκερ – Πάνω από 100 παραβιάστηκαν

Οι επιθέσεις έγιναν σε μεγάλο βαθμό αυτόματα, με ελάχιστη ανθρώπινη παρέμβαση

Γιάννης Φιλιππάκος

Κυβερνοεπιθέσεις με AI: 1.200 εταιρικά sites στο στόχαστρο χάκερ – Πάνω από 100 παραβιάστηκαν
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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Snapshot
  • Χάκερ χρησιμοποίησαν AI agents για επιθέσεις σε πάνω από 1.200 εταιρικούς ιστότοπους σε ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και Ιαπωνία.
  • Περισσότερες από 100 επιθέσεις κατέληξαν σε επιτυχημένες παραβιάσεις, με εταιρείες όπως Deere, SharkNinja και Cummins να επηρεάζονται.
  • Οι επιθέσεις ήταν κυρίως αυτοματοποιημένες, με τους AI agents να εντοπίζουν κενά ασφαλείας και να εκμεταλλεύονται ευπάθειες χωρίς σημαντική ανθρώπινη παρέμβαση.
  • Το συνολικό κόστος των επιθέσεων υπολογίζεται σε περίπου 5.000 δολάρια, δηλαδή 50 δολάρια ανά επιτυχημένη παραβίαση.
  • Η υπόθεση δείχνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει την αυτοματοποίηση επιθέσεων μεγάλης κλίμακας, αυξάνοντας τον κίνδυνο κυβερνοεπιθέσεων.
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Χάκερ χρησιμοποίησε AI agents για να εξαπολύσει κυβερνοεπιθέσεις σε περισσότερους από 1.200 εταιρικούς ιστότοπους και ηλεκτρονικά καταστήματα σε ΗΠΑ, Καναδά, Αυστραλία και Ιαπωνία.

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας κυβερνοασφάλειας NorForge, την οποία επικαλείται το Reuters, περισσότερες από 100 απόπειρες κατέληξαν σε επιτυχημένες παραβιάσεις.

Μεταξύ των εταιρειών που επηρεάστηκαν βρίσκονται οι Deere, SharkNinja και Cummins. Οι εταιρείες ανέφεραν ότι τα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν ή περιορίστηκαν, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις εκτεταμένης διαρροής ευαίσθητων δεδομένων.

Οι AI agents έκαναν σχεδόν όλη τη δουλειά

Το στοιχείο που ξεχωρίζει στην υπόθεση είναι ο βαθμός αυτοματοποίησης των επιθέσεων. Ο ανθρώπινος χειριστής έδινε περιορισμένες οδηγίες, ενώ οι AI agents αναλάμβαναν να εντοπίσουν κενά ασφαλείας, να δοκιμάσουν διαφορετικούς τρόπους πρόσβασης και να συνεχίσουν την έρευνα όταν μια μέθοδος αποτύγχανε.

Σε μία περίπτωση, οι agents δεν κατάφεραν αρχικά να εντοπίσουν αδυναμία στην κύρια εφαρμογή μιας εταιρείας. Συνέχισαν όμως την έρευνα σε άλλες υποδομές, βρήκαν εκτεθειμένο πίνακα διαχείρισης και, έπειτα από διαδοχικές δοκιμές, εκμεταλλεύτηκαν κενό ασφαλείας που τους επέτρεψε να εκτελέσουν κακόβουλες εντολές στον διακομιστή.

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Σε αρκετές περιπτώσεις οι επιθέσεις εξελίσσονταν για ώρες σχεδόν αυτόματα, μέχρι να εντοπιστεί κάποιο ευάλωτο σημείο.

Σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία που βασίζονταν μεταξύ άλλων στο DeepSeek και στο Claude Code της Anthropic.

Το συνολικό κόστος της επιχείρησης εκτιμάται σε περίπου 5.000 δολάρια, δηλαδή περίπου 50 δολάρια για κάθε επιτυχημένη παραβίαση.

Και άλλες περιπτώσεις κακόβουλης χρήσης AI

Ο ερευνητής που εντόπισε τη δραστηριότητα κατέγραψε και άλλες περιπτώσεις κακόβουλης χρήσης AI agents, μεταξύ των οποίων κλοπή στοιχείων πιστωτικών καρτών και απόπειρες παραβίασης πλατφόρμας κρυπτονομισμάτων.

Για τους ειδικούς κυβερνοασφάλειας, η συγκεκριμένη υπόθεση δείχνει ότι τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν για την αυτοματοποίηση επιθέσεων μεγάλης κλίμακας, επιτρέποντας ακόμη και σε έναν μόνο χειριστή να στραφεί ταυτόχρονα εναντίον εκατοντάδων στόχων.

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