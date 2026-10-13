«Πρωτοφανής» κυβερνοεπίθεση στα ψυγεία των σούπερ μάρκετ της Γαλλίας - Χάκερ ανέβασαν τη θερμοκρασία
Παρενέβησαν στο λογισμικό που επιτρέπει τον εξ αποστάσεως έλεγχο της θερμοκρασίας των ψυγείων
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- Χάκερ παρενέβησαν στο λογισμικό που ελέγχει εξ αποστάσεως τη θερμοκρασία των ψυγείων σε περίπου 400 σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, προκαλώντας την καταστροφή φρέσκων και κατεψυγμένων τροφίμων αξίας εκατομμυρίων ευρώ.
- Η επίθεση στόχευσε παλαιότερα μοντέλα ψυκτικών μονάδων της εταιρείας Danfoss, με αποτέλεσμα οι θερμοκρασίες να φτάσουν έως και τους 50°C για αρκετές ώρες.
- Μεγάλοι λιανοπωλητές όπως Intermarché, Netto, Carrefour, Monoprix και E.Leclerc επηρεάστηκαν, με ορισμένα καταστήματα να αποσύρουν όλα τα προϊόντα
Μία πρωτοφανής κυβερνοεπίθεση εκδηλώθηκε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα σε όλη τη Γαλλία, με στόχο των χάκερ τα ψυγεία των σούπερ μάρκετ, με αποτέλεσμα να αλλοιωθούν φρέσκα και κατεψυγμένα τρόφιμα, η αξία των οποίων εκτιμάται σε εκατομμύρια ευρώ.
Οι χάκερ απέκτησαν τον έλεγχο του λογισμικού που ρυθμίζει τις θερμοκρασίες των ψυκτικών μονάδων, αναγκάζοντας ορισμένες από αυτές να φτάσουν τους 50 °C κατά τη διάρκεια της νύχτας.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Coopérative U δήλωσε ότι αρκετές από τις υπεραγορές της είχαν πληγεί από την «εξαιρετικά σοβαρή και άνευ προηγουμένου» επίθεση, σύμφωνα με το BBC.
Πάνω από 100 υπεραγορές της αλυσίδας αποτέλεσαν στόχο, ενώ επηρεάστηκαν 180 καταστήματα της Intermarché και της Netto, με έναν εκπρόσωπο να αναφέρει ότι άλλα 100 καταστήματα αποσυνδέθηκαν επειγόντως από το διαδίκτυο για να αποφευχθεί να συμβεί το ίδιο και σε αυτά.
Άλλοι μεγάλοι λιανοπωλητές τροφίμων, όπως οι Carrefour, Monoprix και E.Leclerc, επλήγησαν επίσης από την επίθεση, η οποία είχε ως στόχο λογισμικό που παρέχεται από τη δανική εταιρεία μηχανικών Danfoss.
Το λογισμικό επιτρέπει στους λιανοπωλητές να διαχειρίζονται εξ αποστάσεως τις ψυκτικές τους μονάδες. Κανονικά, οι καταψύκτες των σούπερ μάρκετ υποβάλλονται σε μια σύντομη περίοδο απόψυξης κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατά την οποία οι θερμοκρασίες αυξάνονται ελαφρώς.
Ωστόσο, οι χάκερ έδωσαν εντολή στις μονάδες να θερμανθούν και να παραμείνουν ζεστές, αν και η Danfoss δεν επιβεβαίωσε καμία αναφορά σχετικά με το πόσο ζεστά θα μπορούσαν να γίνουν τα ψυγεία και οι καταψύκτες κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.
Η Danfoss ανέφερε ότι οι ψυκτικές μονάδες που επηρεάστηκαν ήταν παλαιότερα μοντέλα, των οποίων το λογισμικό ασφαλείας δεν μπορούσε να ενημερωθεί για την αποτροπή ενός κινδύνου που είχαν εντοπίσει. Η εταιρεία πρόσθεσε σε δήλωσή της ότι «εδώ και καιρό συμβουλεύει» τις επιχειρήσεις να διατηρούν ενημερωμένα τα υποστηριζόμενα συστήματά τους.
Η πλήρης έκταση της επίθεσης δεν είναι σαφής, αλλά τα στοιχεία που παρέχονται από μεμονωμένες αλυσίδες υποδηλώνουν ότι επηρεάστηκαν περίπου 400 καταστήματα από τα συνολικά 15.000 περίπου στη Γαλλία.
Η Carrefour ανέφερε ότι τα ψυγεία σε 80 από τα 6.000 καταστήματά της υπέστησαν εισβολή, ενώ η Monoprix δήλωσε ότι το 5% των 400 και πλέον καταστημάτων της είχε πληγεί, με τα τρόφιμα να αποσύρονται από την πώληση εφόσον δεν μπορούσε να διασφαλιστεί η ποιότητά τους.
Σε δήλωση προς το BBC, ο Όμιλος Mousquetaires — στον οποίο ανήκουν οι αλυσίδες Intermarché και Netto — ανέφερε ότι ορισμένες βιτρίνες με φρέσκα και κατεψυγμένα τρόφιμα παρέμεναν εκτός λειτουργίας το απόγευμα της Δευτέρας.
Η Intermarché ανέφερε ότι οι ψυκτικοί θάλαμοί της είχαν θερμανθεί έως τους 50 °C για έξι ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας προς τη Δευτέρα, και ότι η αλυσίδα είχε πετάξει όλα τα επηρεασμένα τρόφιμα για να αποφύγει κινδύνους για την υγεία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Ως αποτέλεσμα της επίθεσης, οι διευθυντές που έφτασαν στα καταστήματα διαφόρων αλυσίδων σούπερ μάρκετ το πρωί της Δευτέρας δέχτηκαν ένα κύμα ζεστού αέρα από τους καταψύκτες. Σε ορισμένα σημεία σημειώθηκαν ακόμη και μικρές πυρκαγιές.
Ο γαλλικός τηλεοπτικός σταθμός BFMTV δημοσίευσε μια εικόνα που δείχνει έναν καταψύκτη σε διάδρομο παγωτών να εμφανίζει θερμοκρασία 26,5 °C. Δύο σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Αλσατίας ανέφεραν συνολικές ζημίες ύψους 270.000 ευρώ, πρόσθεσε ο τηλεοπτικός σταθμός, πράγμα που σημαίνει ότι το συνολικό ποσό σε εθνικό επίπεδο θα μπορούσε να φτάσει τα εκατομμύρια.
Οι γαλλικές εισαγγελικές αρχές έχουν ξεκινήσει ειδική έρευνα για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο σχετικά με το περιστατικό, το οποίο η εισαγγελία του Παρισιού χαρακτήρισε ως «κυβερνοεπίθεση μεγάλης κλίμακας που έπληξε τους ψυκτικούς θαλάμους αρκετών μεγάλων αλυσίδων λιανικής πώλησης τροφίμων σε ολόκληρη τη Γαλλία».