Snapshot Αγρότες και παραγωγοί της Αγιάς διαμαρτύρονται για καθυστερημένες αποζημιώσεις 18 μηνών λόγω του παγετού του Απριλίου 2025.

Ζητούν πλήρη αποζημίωση για τις ζημιές σε καλλιέργειες μήλων και κερασιών, καθώς και την ένταξη των μηλοπαραγωγών στις αποζημιώσεις.

Οι καθυστερήσεις στις πληρωμές και το αυξημένο κόστος παραγωγής επιδεινώνουν την οικονομική κατάσταση των αγροτών και κτηνοτρόφων.

Οι κτηνοτρόφοι παραμένουν απλήρωτοι για ζημιές από ευλογιά, χωρίς σαφή προοπτική αποκατάστασης.

Οι αγρότες προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Snapshot powered by AI

Στους δρόμους βγήκαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και παραγωγοί της Λάρισας, οι οποίοι ζητούν την καταβολή των αποζημιώσεων για τις καταστροφικές ζημιές που προκάλεσε ο παγετός του Απριλίου 2025.

Με τα τρακτέρ τους και άλλα αγροτικά μηχανήματα, εργαζόμενοι του πρωτογενούς τομέα πραγματοποίησαν συγκέντρωση στην πλατεία της Αγιάς, καταγγέλλοντας πως έχουν περάσει ήδη 18 μήνες χωρίς να έχουν λάβει τα χρήματα που δικαιούνται, επισημαίνοντας, παράλληλα, προβλήματα που απειλούν τη βιωσιμότητα του κλάδου.

Οι παραγωγοί της Αγιάς ζητούν την καταβολή αποζημιώσεων στο 100% για τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιέργειες μήλων και κερασιών από τον περσινό παγετό.

Όπως υποστηρίζουν, οι καταστροφές ήταν εκτεταμένες και έπληξαν σχεδόν το σύνολο της περιοχής, προκαλώντας σοβαρή απώλεια εισοδήματος. Παρά το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει, εξακολουθούν να περιμένουν ουσιαστική οικονομική στήριξη.

Να συμπεριληφθούν οι μηλοπαραγωγοί στις αποζημιώσεις

«Δεν αντέχουμε άλλο, μας κοροϊδεύουν», είναι το μήνυμα των παραγωγών, σύμφωνα με το τοπικό ειδησεογραφικό μέσο thesspost.gr.

Οι αγρότες τονίζουν ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για καθυστερήσεις και αόριστες υποσχέσεις, καθώς οι αποζημιώσεις είναι απαραίτητες για την επιβίωσή τους.

Στο πλαίσιο των διεκδικήσεων, οι Αγροτικοί Σύλλογοι και οι Συνεταιρισμοί του Δήμου Αγιάς θέτουν επιτακτικά το ζήτημα των απλήρωτων ζημιών από τον παγετό στο ανθικό στάδιο των κερασιών.

Παράλληλα, ζητούν να συμπεριληφθούν και οι μηλοπαραγωγοί της Αγιάς στις αποζημιώσεις που πρόκειται να δοθούν σε παραγωγούς άλλων περιοχών της χώρας.

Σημαντικό πρόβλημα καταγράφεται και στην καστανοπαραγωγή, καθώς οι ξηροθερμικές συνθήκες προκάλεσαν σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην παραγωγή όσο και στην εμπορική αξία των κάστανων.

Προαναγγέλλουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Την ίδια στιγμή, οι αγρότες επισημαίνουν ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις στις διαδικασίες και στις πληρωμές του ΟΣΔΕ επιβαρύνουν περαιτέρω την οικονομική τους κατάσταση.

Παράλληλα, όπως αναφέρει η «Θεσσαλική Γη», οι κτηνοτρόφοι παραμένουν, σύμφωνα με τους συλλογικούς φορείς της περιοχής, χωρίς ουσιαστικό εισόδημα και με απλήρωτες αποζημιώσεις λόγω της ευλογιάς, χωρίς σαφή ορίζοντα για την οικονομική τους αποκατάσταση.

Στα παραπάνω προστίθενται το αυξημένο κόστος παραγωγής και η συρρίκνωση του αγροτικού εισοδήματος - τα οποία αυξάνουν τις πιέσεις στους εργαζόμενους του κλάδου.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις, διεκδικώντας την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος αλλά κυρίως να μπορέσουν να παραμείνουν στα χωράφια και τα χωριά τους.

Σημειώνεται πως το συλλαλητήριο διοργανώθηκε από την ΕΟΑΣΝ Λάρισας σε συνεργασία με τους Αγροτικούς Συλλόγους της περιοχής.

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