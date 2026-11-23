Snapshot Το νέο τουριστικό βίντεο της Μυκόνου, υπό την αιγίδα του Δήμου Μυκόνου, παρουσιάζει την ομορφιά και τον ξεχωριστό χαρακτήρα του νησιού.

Το βίντεο αναδεικνύει τις αντιθέσεις του νησιού, όπως τις παραλίες, τα λευκά σοκάκια, τους ανεμόμυλους και τις κυκλαδίτικες γειτονιές.

Η Μύκονος συνδυάζει κοσμοπολίτικη πολυτέλεια με αυθεντική ελληνική φιλοξενία και παράδοση.

Κεντρικοί πρωταγωνιστές του βίντεο είναι οι Κωνσταντίνος Μπουκουβάλας και Ελένη Μπουτουρίδη, που προσφέρουν δυναμική και λάμψη στην παραγωγή.

Το βίντεο αποτυπώνει το καλοκαίρι στη Μύκονο ως έναν τρόπο ζωής γεμάτο ελευθερία, μουσική, γεύσεις και αξέχαστες στιγμές. Snapshot powered by AI

Το νέο τουριστικό βίντεο προβολής της Μυκόνου, σε παραγωγή Πέτρου Νάζου και σενάριο Δήμητρας Βουλγαρίδου, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Μυκόνου, με στόχο να αναδείξει τη μοναδική ταυτότητα, την ομορφιά και τον ξεχωριστό χαρακτήρα του νησιού.

Πρόκειται για μία κινηματογραφική περιήγηση σε έναν τόπο γεμάτο αντιθέσεις και εκπλήξεις. Από τις μαγευτικές παραλίες και τα κρυστάλλινα νερά μέχρι τα λευκά σοκάκια, τους ιστορικούς ανεμόμυλους και τις αυθεντικές κυκλαδίτικες γειτονιές, κάθε εικόνα αποκαλύπτει και μια διαφορετική όψη της Μυκόνου.

Ένας προορισμός όπου η κοσμοπολίτικη πολυτέλεια συναντά την αυθεντική ελληνική φιλοξενία. Όπου η υψηλή αισθητική συνυπάρχει με την παράδοση, η εκλεκτή γαστρονομία με τις απλές καθημερινές απολαύσεις και η έντονη ζωή του νησιού με τις ήσυχες γωνιές που περιμένουν να τις ανακαλύψεις.

Πρωταγωνιστές της νέας κινηματογραφικής παραγωγής είναι ο Κωνσταντίνος Μπουκουβάλας και η Ελένη Μπουτουρίδη, που δίνουν τη δική τους ξεχωριστή παρουσία και δυναμική στην εικόνα του νησιού. Η Ελένη, με επαγγελματική πορεία στον χώρο του μόντελινγκ από την ηλικία των μόλις 9 ετών και συμμετοχές σε fashion shows μεγάλων διεθνών οίκων μόδας, προσθέτει τη δική της λάμψη σε αυτή την ξεχωριστή παραγωγή.

Στη Μύκονο, το καλοκαίρι δεν είναι απλώς μια εποχή. Είναι τρόπος ζωής! Είναι η αίσθηση της ελευθερίας, ο ήχος των κυμάτων, η μουσική που σε παρασύρει, οι γεύσεις που σε ταξιδεύουν και οι στιγμές που μετατρέπονται σε αναμνήσεις ζωής.

Ένα νησί, χίλιες εικόνες, αμέτρητες εμπειρίες. Ένα καλοκαίρι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο!

Δείτε το βίντεο:

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