Snapshot Η Α' Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας παρέλαβε το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη στις 23 Νοεμβρίου 2026.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ.

Αναφορές έχουν διατυπωθεί για τη χορήγηση ουσιών, συμπεριλαμβανομένης της προποφόλης, αλλά δεν έχουν εξαχθεί ασφαλή συμπεράσματα.

Η τελική ιατροδικαστική έκθεση θα συνταχθεί μετά την ολοκλήρωση των ιστολογικών εξετάσεων και τη συνεκτίμηση όλων των εργαστηριακών δεδομένων. Snapshot powered by AI

Το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη παρέλαβε σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, η Α' Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στα ευρήματα που θα συμπεριληφθούν στην τελική ιατροδικαστική έκθεση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον, καθώς στο πλαίσιο των ερευνών και των δημοσιευμάτων που έχουν προηγηθεί έχουν διατυπωθεί αναφορές και ερωτήματα για τη χορήγηση ουσιών, μεταξύ των οποίων και η προποφόλη.

Ωστόσο, ασφαλή συμπεράσματα για τις συνθήκες και την αιτία θανάτου αναμένονται μετά την ολοκλήρωση και των ιστολογικών εξετάσεων και τη συνεκτίμηση όλων των εργαστηριακών δεδομένων.

Το ανακοινωθέν

Η Α' Διεύθυνση Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σήμερα 23 Νοεμβρίου 2026, ότι παρέλαβε το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων που διενεργήθηκαν επί του βιολογικού υλικού που συνελέγη κατά την νεκροψία-νεκροτομή του Γεώργιου Μαζωνάκη.

Οι τοξικολογικές εξετάσεις διενεργήθηκαν στο Τμήμα Εργαστηρίου της Α' Διεύθυνσης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Μετά την ολοκλήρωση και των ιστολογικών εξετάσεων, θα συνταχθεί από τους αρμόδιους ιατροδικαστές η τελική ιατροδικαστική έκθεση, στην οποία θα περιλαμβάνονται η αναλυτική καταγραφή των ευρημάτων, η επιστημονική αξιολόγησή τους και ο προσδιορισμός της αιτίας θανάτου του εκλιπόντος καλλιτέχνη βάσει του συνόλου των διαθέσιμων ιατροδικαστικών και εργαστηριακών δεδομένων.

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