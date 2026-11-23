Snapshot Κινέζοι κατάσκοποι χρησιμοποιούσαν ψεύτικες αγγελίες εργασίας σε ιστότοπους όπως το LinkedIn για να αποσπάσουν πληροφορίες από πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους.

Το FBI κατέσχεσε 13 ιστότοπους που συνδέονταν με εικονικές εταιρείες συμβούλων και εντόπισε πάνω από 100 αντίστοιχα domains.

Οι δράστες χρησιμοποιούσαν τεχνητή νοημοσύνη και κλεμμένες ταυτότητες για να δημιουργήσουν ρεαλιστικούς εταιρικούς ιστότοπους και να προσελκύσουν υποψήφιους.

Η Κίνα αρνήθηκε τις κατηγορίες περί κατασκοπείας, ενώ η υπόθεση εντάσσεται στον ευρύτερο ανταγωνισμό Κίνας-ΗΠΑ με αμοιβαίες κατηγορίες κατασκοπείας.

Η χρήση εικονικών εταιρειών για κατασκοπεία δεν είναι νέα τακτική, με παρόμοια υπόθεση να έχει αποκαλυφθεί το 2018 και να καταλήγει σε ποινή φυλάκισης για τον δράστη. Snapshot powered by AI

Ένα καλοστημένο σχέδιο απόκτησης κρατικών πληροφοριών αποκαλύφθηκε πρόσφατα, στο οποίο Κινέζοι κατάσκοποι«ψάρευαν» πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους, χρησιμοποιώντας ψεύτικες αγγελίες για δουλειά που αφορούσαν σε εικονικές εταιρείες.

Όπως αποκάλυψε το CNN, συνολικά 12 αξιωματούχοι των ΗΠΑ βρέθηκαν στο στόχαστρο της επιχείρησης.

Το σχέδιο περιελάμβανε αγγελίες σε ιστότοπους εύρεσης εργασίας, όπως το LinkedIn, μέσω των οποίων οι Κινέζοι κατάσκοποι προσπαθούσαν να προσεγγίσουν πιθανά θύματα – από κυβερνητικούς υπαλλήλους μέχρι δημοσιογράφους που θεωρούσαν ότι γνώριζαν πληροφορίες που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν.

Στα πλαίσια επιχείρησης για την εξάρθρωση του δικτύου, το FBI κατέσχεσε τον Ιούνιο 13 ιστότοπους, οι οποίοι σύμφωνα με αξιωματούχους συνδέονταν με εικονικές εταιρείες συμβούλων, με τους ειδικούς, ωστόσο, να έχουν εντοπίσει πάνω από 100 αντίστοιχα domains.

Πρώην ομοσπονδιακοί υπάλληλοι κατήγγειλαν στο ειδησεογραφικό μέσο ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν προετοιμάζει επαρκώς τους εργαζομένους ώστε να μπορούν να προστατευτούν από τέτοιου είδους σχέδια.

Έδιναν πληροφορίες χωρίς να γνωρίζουν ποιος κρυβόταν από πίσω

Όπως αποκαλύπτουν τα δικαστικά έγγραφα, οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και κλεμμένες ταυτότητες για να σχεδιάσουν ρεαλιστικούς εταιρικούς ιστότοπους.

Στη συνέχεια, αναρτούσαν ασαφείς, καλοπληρωμένες αγγελίες εργασίας για θέσεις συμβούλων που επικεντρώνονται σε ζητήματα σχετικά με την Κίνα σε επαγγελματικά δίκτυα όπως το LinkedIn.

Έπειτα, ένας πρώην αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης ή ιδιώτης σύμβουλος υπέβαλλε αίτηση για τη δουλειά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκπονούσε ερευνητικές εκθέσεις για την εικονική εταιρεία χωρίς να γνωρίζει ποιος είναι ο πελάτης.

Το FBI δεν έχει προσδιορίσει ακόμη την έκταση της ζημιάς στην ασφάλεια των ΗΠΑ από τις διαρροές πληροφοριών.

Η Κίνα είναι «ένας πολύ ικανός αντίπαλος» που γίνεται δυνατότερος με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, δήλωσε ο Ντάνιελ Βιερζμπίκι, ειδικός πράκτορας επικεφαλής του Τμήματος Αντικατασκοπείας και Κυβερνοασφάλειας του Γραφείου του FBI στην Ουάσινγκτον, στο CNN.

«Γίνονται πιο εξελιγμένοι και προσαρμόζονται ώστε να δημιουργούν περσόνες… που είναι πολύ αποτελεσματικές», πρόσθεσε.

Μία τακτική που έχει δοκιμαστεί στο παρελθόν

Η χρήση εικονικών εταιρειών συμβούλων, όμως, δεν αποτελεί νέα τακτική για τις κινεζικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το 2018, ένας άνδρας από τη Σιγκαπούρη ονόματι Ντίκσον Γιέο ίδρυσε μια εικονική εταιρεία και δημοσίευσε αγγελίες εργασίας, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ.

«Το 90% των βιογραφικών που έλαβε ως απάντηση ο Γιέο προέρχονταν από στελέχη του αμερικανικού στρατού και της κυβέρνησης με διαβαθμίσεις ασφαλείας», ανέφερε το υπουργείο.

Ο Γιέο καταδικάστηκε αργότερα σε 14 μήνες φυλάκιση, αφού δήλωσε ένοχος και παραδέχθηκε πως ενεργούσε ως πράκτορας των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Η ραγδαία αύξηση των δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης και η δημοτικότητα πλατφορμών, όπως το LinkedIn, συνέβαλαν στην ενίσχυση αυτών των κατασκοπευτικών σχεδίων, σύμφωνα με νυν και πρώην Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Το LinkedIn είναι πιθανώς το σπουδαιότερο εργαλείο συλλογής πληροφοριών που δημιουργήθηκε ποτέ», δήλωσε ο Χόλντεν Τρίπλετ, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής αντικατασκοπείας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας,

Αμοιβαίες κατηγορίες για κατασκοπεία

Την ίδια στιγμή, εκπρόσωπος της κινεζικής πρεσβείας στην Ουάσινγκτον δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κάτι όσον αφορά στο σχέδιο.

«Δεν είμαι εξοικειωμένος με αυτό που αναφέρατε. Η Κίνα αντιτίθεται στη δυσφήμιση της Κίνας μέσω της προώθησης του λεγόμενου αφηγήματος περί “Κινέζων κατασκόπων”».

Σημειώνεται πως το σχέδιο αυτό αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου ανταγωνισμού μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, ο οποίος τροφοδοτείται από αμοιβαίες κατηγορίες περί κατασκοπείας.

Χαρακτηριστικά, ο Τζένσεν Χουάνγκ αναγκάστηκε να παραιτηθεί αυτόν τον μήνα από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου του κολοσσού μικροτσίπ Nvidia, έπειτα από αποκαλύψεις ότι είχε εξωσυζυγική σχέση με μια γυναίκα την οποία ορισμένοι Αμερικανοί αξιωματούχοι υποπτεύονται ότι είναι πράκτορας των κινεζικών υπηρεσιών πληροφοριών.

Το Πεκίνο έχει διαψεύσει κάθε υπαινιγμό περί κατασκοπείας.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης αφήσει να εννοηθεί ότι θα υπάρξουν πιο συντονισμένες προσπάθειες κατασκοπείας κατά της Κίνας.

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